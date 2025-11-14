Lettres du monde fait halte à Bayonne et Anglet

Le passage de Lettres du monde au Pays Basque se traduit d’abord par une rencontre à la médiathèque de Bayonne, programmée le samedi 15 novembre à 11h. Le programme précise que cette étape accueillera Vidya Narine, romancière française qui explore la filiation et l’exil à travers un récit intime nourri par une histoire familiale dispersée entre l’Indochine et l’Europe. Sa venue s’inscrit dans une série de rendez-vous littéraires répartis sur l’ensemble de la semaine, où chaque lieu constitue un espace d’échange direct avec le public

La seconde halte basque se tiendra à Anglet, le samedi 15 novembre à 17h, dans la salle des fêtes de la mairie. Cette fois, le festival mettra en avant Mathieu Belezi, écrivain dont l’œuvre interroge l’héritage colonial et la violence historique. Son passage au Pays Basque figure parmi les déplacements régionaux qui structurent le festival, inscrivant Anglet dans la même dynamique que les autres villes partenaires — de Bordeaux à Mont-de-Marsan, de Niort à Royan — et confirmant la vocation itinérante de la manifestation

En réunissant ces deux auteurs en l’espace d’une journée, Lettres du monde compose une présence resserrée mais significative au Pays Basque. Bayonne et Anglet apparaissent ainsi comme deux points d’ancrage parmi la quarantaine de communes impliquées dans la manifestation. Leur implication s’accorde avec le principe de mutualisation défendu par l’association, fondé sur la circulation des œuvres et l’accueil d’écritures venues d’horizons variés, qu’elles soient françaises, européennes ou extra-occidentales.

