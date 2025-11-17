Les derniers jours de la vie de Jean-Jacques Rousseau

Ce noble est un disciple de sa philosophie et deviendra un acteur de la Révolution de 1789. Rousseau, persécuté depuis dix-huit ans et se méfiant de tous, trouve ici une totale sérénité, il herborise, joue avec les enfants, bavarde avec la population locale, boit de grands vins, se promène dans le parc et écrit ses Rêveries du promeneur solitaire, ultime œuvre restée inachevée.

Jean-Paul Jouary mêle cette reconstitution romancée des derniers jours de Rousseau à une série de rêves que ce dernier confond avec la réalité. Il se persuade que Diderot, qui fut son meilleur ami avant de le trahir, vient le harceler puis peu à peu se réconcilier avec lui, retraçant ce qui fut une relation d’une exceptionnelle fécondité. Après s’être affrontés, les deux hommes se rappellent leur rencontre et leur rupture, leurs discussions et leurs parties d’échecs…

Tout s’avère complexe et contradictoire : la personnalité de Rousseau, son couple, sa mort, le destin de Girardin qui croise la route de Robespierre, autre rousseauiste aussi contradictoire que la Révolution à laquelle il participe. Inhumé dans l’île des peupliers, sur le lac du parc d’Ermenonville, le corps de Rousseau sera transporté au Panthéon, pour des raisons que le philosophe n’aurait sans doute pas approuvées.

Les éditions les Impressions nouvelles nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jean-Paul Jouary, est professeur de chaire supérieure, agrégé et docteur en philosophie, il a été conseiller au cabinet ministériel de Charles Fiterman de 1981 à 1984, chargé des questions de recherche et de mobilité des personnes handicapées.

De 1985 à 1995, il a dirigé la rédaction de l’hebdomadaire culturel Révolution. Depuis, il se consacre pleinement à l’enseignement, à ses travaux de recherche et à ses publications, notamment en tant que commissaire de la salle dédiée à l’art contemporain pour le futur Musée international de Lascaux Montignac. Il a été membre du Parti communiste français, qu’il a quitté dans les années 1990, ainsi que d’ATTAC et de l’Union rationaliste.

Par Clotilde Martin

