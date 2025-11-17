André Breton, Tokyo et un poète introuvable : le roman hallucinant de Chiaki Kawamata

Nous voilà dans un café en 1948. André Breton attend en vain un jeune homme, un jeune poète. Ses vers, uniques, ont un effet étonnant qui, comme de la drogue, désorientent les humains et les guident vers un ailleurs mystérieux. Ceux qui lisent ces vers s’exposent à un grand danger…

Le roman de Chiaki Kawamata, publié en 1984, nous permet de découvrir ce que la science-fiction japonaise a à offrir.

Les éditions IMHO nous en offrent les premières pages en avant-première :

Chiaki Kawamata est un auteur de science-fiction et critique littéraire né en 1948 à Otaru (Hokkaidô). Il est d’abord très influencé par le genre new wave qui l’a poussé vers la science-fiction puis il concentre son activité autour des récits de guerre.

Il devient également conférencier à l’université. Bien qu’étant un auteur prolifique, il faut attendre 2012 pour que son titre phare, Genshi-gari, soit publié aux États-Unis sous le titre de Death Sentences.

Par Clotilde Martin

