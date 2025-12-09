Le "Prix Goncourt allemand" 2019 signe un roman implacable sur la Suisse des années 70

Adelina, fille d’immigrés italiens, voit sa vie basculer à dix-huit ans lorsqu’elle hérite des dettes laissées par son père. Forcée d’abandonner son apprentissage pour travailler à l’usine, elle tombe amoureuse de Toto, un saisonnier qui disparaît peu après la naissance de leur fille. Dans une Suisse en plein essor économique, elle doit avancer seule et affronter un monde où ceux qui l’entourent ne lui veulent pas toujours du bien.

En suivant son parcours dans l’ombre des dettes paternelles, du travail en usine et des hommes dont il faut se méfier, Lukas Bärfuss compose une fresque percutante de la Suisse libérale au tournant des années 70. Le portrait d’Adelina devient alors celui de toutes celles qui luttent contre l’injustice et la dépossession.

Les éditions Zoé nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1971, Lukas Bärfuss vit à Zurich et compte aujourd’hui parmi les auteurs germanophones les plus reconnus. Écrivain engagé, politique et combatif, il s’inscrit dans la tradition des grands intellectuels allemands. Avant de vivre de sa plume, il a été ferrailleur, jardinier, puis libraire.

Son œuvre, nourrie de ses préoccupations sociales et de son attention aux plus vulnérables, se distingue par une force rythmique héritée de son travail de dramaturge. Cette intensité confère à ses textes un réalisme saisissant, qui l’apparente, selon Catherine Bellini (L’Hebdo), à la lignée des « écrivains citoyens » tels que Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt ou Adolf Muschg.

Par Clotilde Martin

