À 3300 mètres, Gauthier Toulemonde raconte une retraite bouleversante en haute montagne

Dans Sur la ligne de crête, Gauthier Toulemonde installe son récit au cœur d’un bivouac suspendu aux sommets valaisans, à plus de 3300 mètres d’altitude. Loin du tumulte, s’esquisse une retraite où chaque souffle d’air, chaque trace animale, chaque vibration sonore imprime un rythme singulier à la solitude. Le vent modèle la neige, un loup laisse l’empreinte furtive de son passage, et les mélodies de Debussy ou Satie éveillent des pans entiers de mémoire enfouis. Deux voix surgies des ondes — gestes intrigants d’Adriana et Mario — traversent cette parenthèse, entre présence tangible et mirage sensoriel.

Au fil des jours, la solitude se transforme en miroir intérieur. L’écriture accompagne un glissement progressif entre éveil et remémoration, où l’enfance refait surface, où les figures chéries s’invitent dans la pensée comme des silhouettes persistantes. Sous un ciel saturé d’étoiles, les frontières entre imaginaire et réalité se dissolvent, révélant une sorte de cartographie intime sculptée par le silence, la marche, les souvenirs. Le séjour en altitude devient une exploration de soi autant qu’un voyage en haute montagne.

Le livre se situe à la croisée de plusieurs genres : carnet d’altitude, méditation personnelle et aventure au long cours. Chaque page associe intensité physique et profondeur sensible, dans une écriture qui saisit les contrastes entre rudesse du décor et densité émotionnelle. L’ouvrage se clôt sur un dialogue avec le psychologue Pierre-Alain Crépon, prolongeant l’expérience par une réflexion sur le manque, la mémoire et les chemins intérieurs qui se dessinent lorsque le monde extérieur s’efface.

Cette nouvelle parution s’accompagne d’un horizon élargi, puisque l’auteur prépare également une expédition médiatisée annoncée pour début 2026. Amateur de défis extrêmes, familier des déserts comme des pôles, Gauthier Toulemonde réunit dans ce récit ses explorations passées et une sensibilité façonnée par des années de terrain. Le public pourra le rencontrer à L’Autre Livre, lors d’une conférence-présentation le dimanche 23 novembre à 12h, ainsi qu’en séance de dédicaces samedi et dimanche, de 14h à 16h.

Les éditions Fdeville nous en offrent les premières pages en avant-première :

Explorateur habitué des environnements extrêmes, Gauthier Toulemonde a parcouru l’atoll de Clipperton, le pôle Nord, l’Amazonie ou encore le désert du Rub al Khali. Ancien journaliste spécialisé et pionnier du travail en autonomie énergétique, il dirige aujourd’hui Web Island.

Par Inès Lefoulon

