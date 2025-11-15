Vers Calais : la grande odyssée médiévale de James Meek

Le roman met en scène trois trajectoires lancées sur la même route : une jeune noble férue de littérature qui tente d’échapper à un mariage imposé ; un procureur écossais en partance pour Avignon ; et un laboureur avide d’émancipation qui rejoint une troupe d’archers revenus de Crécy.

Tous avancent vers Calais au moment où, depuis l’autre rive de la Manche, progresse la peste vouée à décimer la moitié de l’Europe du Nord.

Sur ce chemin traversé de fumées de bûchers, de rixes, de rites étranges et d’us oubliés, James Meek donne vie à une galerie de personnages d’une grande humanité, tour à tour drôles, lumineux, contradictoires. Le roman déploie un Moyen Âge à la fois crédible et déconcertant, nourri d’une inventivité narrative et linguistique saluée par la critique.

Les éditions Métailié nous en offrent les premières pages en avant-première :

James Meek est né à Londres puis a grandi en Écosse, à Dundee. Journaliste et grand reporter, il a vécu en Russie, notamment à Kiev et à Moscou, où il fut correspondant dans les années 1990. Installé aujourd’hui à Londres, il collabore à plusieurs titres de presse comme The Guardian, la London Review of Books ou Granta.

Il est également l’auteur d’ouvrages remarqués tels que Un Acte d’amour et Nous commençons notre descente, tous deux primés et traduits à l’international.

Par Clotilde Martin

