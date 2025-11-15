Le premier roman de Keanu Reeves arrive en librairie : action, mythes et immortalité

Dans Le Livre d’ailleurs, Keanu Reeves poursuit l’exploration de l’univers qu’il a créé avec BRZRKR, cette fois en s’associant à l’auteur multi-primé China Miéville. Ensemble, ils imaginent un récit où la puissance visuelle du premier rencontre l’inventivité littéraire du second.

B., guerrier immortel ayant traversé les âges sous plusieurs identités, aspire enfin à la mortalité. Pour y parvenir, il conclut un pacte avec une unité militaire américaine : offrir ses services en échange de la promesse de redevenir mortel. Mais le retour inexplicable à la vie d’un soldat bouleverse cet accord fragile et révèle que B. n’est peut-être plus le seul à défier la mort.

L’ouvrage navigue entre la fresque mythologique, le thriller et la méditation sur le temps, la violence et le destin humain. Derrière l’action spectaculaire, se dessine une réflexion sur la fragilité de l’existence et le désir profond de retrouver sa place parmi les mortels. L’imaginaire convoque aussi bien des figures mythiques que des références pop-culturelles familières, rappelant les influences qui ont façonné BRZRKR.

Les éditions Au Diable Vauvert en offrent les premières pages en avant-première :

Keanu Reeves, acteur, réalisateur, producteur et musicien, figure incontournable de la pop-culture mondiale, il a créé l’univers de BRZRKR qu’il a également scénarisé. Sa carrière s’étend du cinéma d’action aux récits de science-fiction, marquée par des rôles qui ont profondément influencé l’imaginaire contemporain.

China Miéville, né en Angleterre, il est l’un des écrivains majeurs de l’imaginaire moderne. Lauréat de prix prestigieux, il s’est imposé par des romans mêlant fantasy, politique et expérimentation littéraire. Le Livre d’ailleurs constitue une nouvelle incursion dans son œuvre, déjà riche de mondes singuliers et déroutants.

Par Clotilde Martin

