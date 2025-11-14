À Périgueux, une classe transforme Alice au pays des merveilles en aventure gourmande

Au cœur de l’Espace Badinter, le brouhaha du festival se mêlait aux éclats de voix d’une classe venue de l’école Simone-Veil de Périgueux. Emma Bonnin, professeure en CP-CE1, avançait entourée de ses élèves comme on guiderait une petite troupe prête à découvrir un territoire imaginaire. « Nous sommes des occitanistes », glissait-elle avec une pointe de fierté, rappelant l’ancrage linguistique de sa classe.

D’emblée, le décor était posé : un jeu de l’oie revisité autour d’Alice au pays des merveilles, pensé pour éveiller l’appétit, mais aussi la curiosité. Un pari pédagogique qui peut sembler simple… et pourtant.

La sortie s’inscrivait dans un fil rouge patient, construit autour des saisons, de la découverte du monde et d’un rapport vivant à la langue. Emma Bonnin expliquait ainsi que cette immersion ludique devait « ouvrir la culture sur les fruits et les légumes » et, plus largement, stimuler les échanges familiaux au retour à la maison.

Un détour par l’imaginaire

Comment amener une classe à entrer dans un univers aussi fantasque que celui d’Alice ? L’enseignante évoquait, presque en confidence, ce glissement naturel entre lecture et imaginaire. L’œuvre de Lewis Carroll, avec ses champignons mystérieux ou son Chat du Cheshire, devient ici passerelle vers la compréhension du texte : « La lecture est au centre des apprentissages », rappelait-elle, soulignant l’importance de travailler ce conte une fois de retour en classe.

Dans la salle, l’animatrice guidait les élèves, les poussant à conquérir une « recette » finale. Un objectif clair : obtenir, par le jeu, un trésor… culinaire. Lorsque l’un des conférenciers lui lança, amusé : « Vous allez l’obtenir pour moi cette recette », l’enseignante sourit avant d’ajouter qu’elle la ferait peut-être traduire en occitan avec ses élèves.

De la culture à la cuisine

À écouter Emma Bonnin, on mesure combien la cuisine occupe une place singulière dans sa pédagogie. Oui, la classe cuisine régulièrement ; oui, l’école possède un four ; et oui, chaque période donne lieu à la réalisation d’un gâteau ou d’une spécialité d’ailleurs. « On amène du matériel, mais on a ce qu’il faut pour cuisiner », expliquait-elle avec simplicité, comme si cela allait de soi.

Ce croisement — presque organique — entre gastronomie, langue et littérature semble parfaitement en phase avec l’esprit du festival. « Vous les amenez de la culture à la gastronomie… c’est toute la thématique », notait l’un des intervenants. Elle acquiesçait aussitôt : « Exactement, on est en plein dedans ! »

Un vendredi joyeux

En observant la classe, on devinait l’enthousiasme d’un groupe heureux de s’évader du cadre scolaire. « Ça change du quotidien de la classe », confiait l’enseignante, presque soulagée de voir cette énergie collective se déployer ailleurs que dans une salle de cours. Et puisque c’était vendredi, l’atmosphère se chargeait d’une légèreté supplémentaire, comme un avant-goût de week-end.

Lorsque la séance s’acheva, les élèves semblaient avoir vécu bien plus qu’un simple atelier : une petite odyssée, en somme. Une invitation à lire, cuisiner, parler occitan… et surtout à relier ces mondes entre eux, sans jamais perdre de vue l’essentiel : apprendre en s’amusant.

