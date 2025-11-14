Rien ne fait trembler les Gaulois, même pas le Prix Goncourt

On prend les mêmes… ou presque, et on recommence. Le marché du livre semble coincé dans une boucle spatio-temporelle façon Un jour sans fin, où les classements se répètent, se réorganisent, mais ne se renversent jamais vraiment. Deux nouveaux titres intègrent le top 10 cette semaine (du 3/11 au 9/11), mais les positions dominantes, elles, restent solides comme un menhir.
Le 14/11/2025 à 15:30 par Clotilde Martin
14/11/2025 à 15:30
Sans bouger d’un millimètre, Astérix décroche le menhir d’or pour la deuxième semaine consécutive, écrasant la concurrence avec 134.311 BD écoulées pour Astérix en Lusitanie, de Fabcaro et Didier Conrad (Éditions Albert René/Hachette).
Juste derrière, le tout récent Prix Goncourt, La maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit) poursuit son ascension tranquille : 53.369 lecteurs supplémentaires pour sa 11e semaine dans le classement.
Vous le voyez venir ? Freida McFadden, omniprésente et toujours aussi redoutable, avec 6 places occupées à elle seule. 3e place : La femme de ménage voit tout (29.156), 4e place : La femme de ménage (17.427 ), 6e place : Le Boyfriend (14.589), 8e place : La femme de ménage t.2 ; Les secrets de la femme de ménage (14.010) et la 9e place pour La psy (11.559). Des traductions de Karine Forestier, aux éditions J'ai Lu, à l'exception du Boyfriend (City).
Freida McFadden continue de dominer le paysage littéraire, comme rarement une autrice l’a fait.
En légère diminution, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella reste solidement accroché à la 5e place, avec 16.021 ventes de Ce que veulent les francais (Fayard). En cumulé, la figure de l'extrême droite réunit 33.193 lecteurs.
Chez Fayard, on voit encore double cette semaine : le créateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, s’impose 7e avec 14.534 exemplaires écoulés pour Populicide.
Et une nouvelle entrée vient compléter le tableau : Valentina tome 4, d'Azra Reed et Guid Crepax, qui entre directement dans le classement avec 11.547 exemplaires vendus.
Pour cette semaine 45, les indicateurs remontent légèrement. Les ventes passent de 5,35 millions d'exemplaires à 5,37, soit une hausse de +0,49 %. Le chiffre d’affaires grimpe pour sa part de 68 millions à 73 millions €, soit une progression de +6,67 %. À cela s’ajoute une vague de 50 nouvelles entrées, dont une qui parvient à se hisser directement dans le top 10.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
