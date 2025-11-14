Inscription
#Economie

Rien ne fait trembler les Gaulois, même pas le Prix Goncourt

On prend les mêmes… ou presque, et on recommence. Le marché du livre semble coincé dans une boucle spatio-temporelle façon Un jour sans fin, où les classements se répètent, se réorganisent, mais ne se renversent jamais vraiment. Deux nouveaux titres intègrent le top 10 cette semaine (du 3/11 au 9/11), mais les positions dominantes, elles, restent solides comme un menhir.

Le 14/11/2025 à 15:30 par Clotilde Martin

ActuaLitté

Sans bouger d’un millimètre, Astérix décroche le menhir d’or pour la deuxième semaine consécutive, écrasant la concurrence avec 134.311 BD écoulées pour Astérix en Lusitanie, de Fabcaro et Didier Conrad (Éditions Albert René/Hachette).

Juste derrière, le tout récent Prix Goncourt, La maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit) poursuit son ascension tranquille : 53.369 lecteurs supplémentaires pour sa 11e semaine dans le classement.

La femme de ménage, reine incontestée du classement

Vous le voyez venir ? Freida McFadden, omniprésente et toujours aussi redoutable, avec 6 places occupées à elle seule. 3e place : La femme de ménage voit tout (29.156), 4e place : La femme de ménage (17.427 ), 6e place : Le Boyfriend (14.589), 8e place : La femme de ménage t.2 ; Les secrets de la femme de ménage (14.010) et la 9e place pour La psy (11.559). Des traductions de Karine Forestier, aux éditions J'ai Lu, à l'exception du Boyfriend (City).

Freida McFadden continue de dominer le paysage littéraire, comme rarement une autrice l’a fait.

En légère diminution, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella reste solidement accroché à la 5e place, avec 16.021 ventes de Ce que veulent les francais (Fayard). En cumulé, la figure de l'extrême droite réunit 33.193 lecteurs.

Chez Fayard, on voit encore double cette semaine : le créateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, s’impose 7e avec 14.534 exemplaires écoulés pour Populicide.

Et une nouvelle entrée vient compléter le tableau : Valentina tome 4, d'Azra Reed et Guid Crepax, qui entre directement dans le classement avec 11.547 exemplaires vendus.

Un marché  en légère progression cette semaine

Pour cette semaine 45, les indicateurs remontent légèrement. Les ventes passent de 5,35 millions d'exemplaires à 5,37, soit une hausse de +0,49 %. Le chiffre d’affaires grimpe pour sa part de 68 millions à 73 millions €, soit une progression de +6,67 %. À cela s’ajoute une vague de 50 nouvelles entrées, dont une qui parvient à se hisser directement dans le top 10.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l'édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

/uploads/images/les-francais-veulent-ils-asterix-jordan-bardella-ou-gabriel-zucman-690dc8202ba73032182166-691732ca25065892403093.jpg

 

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017253709
9782017253709
En partenariat avec
Edistat

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707356741
9782707356741
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415634
9782290415634
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391174
9782290391174
En partenariat avec
Edistat

Ce que veulent les Français

Jordan Bardella

Paru le 29/10/2025

392 pages

Fayard

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733630
9782213733630
En partenariat avec
Edistat

Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627151
9782824627151
En partenariat avec
Edistat

Populicide

Philippe Villiers, Philippe de Villiers

Paru le 08/10/2025

388 pages

Fayard

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213731667
9782213731667
En partenariat avec
Edistat

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391198
9782290391198
En partenariat avec
Edistat

La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415627
9782290415627
En partenariat avec
Edistat

Valentina Tome 4

Azra Reed

Paru le 05/11/2025

472 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755677706
9782755677706
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629421
9782824629421
En partenariat avec
Edistat

Bande de compotes !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 09/10/2025

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494678378
9782494678378
En partenariat avec
Edistat

8,2 secondes

Maxime Chattam

Paru le 05/11/2025

391 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226470096
9782226470096
En partenariat avec
Edistat

Le roman maudit

A préciser, Franck Thilliez

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039562539
9791039562539
En partenariat avec
Edistat

13 à table !

Philippe Besson, Michel Bussi, Mireille Calmel, Sandrine Collette

Paru le 06/11/2025

252 pages

Pocket

6,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348942
9782266348942
En partenariat avec
Edistat

La Ferme des sapins de Noël

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 05/11/2025

368 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033924821
9791033924821
En partenariat avec
Edistat

Kolkhoze

Emmanuel Carrère

Paru le 28/08/2025

560 pages

P.O.L

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818061985
9782818061985
En partenariat avec
Edistat

L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070360024
9782070360024
En partenariat avec
Edistat

Brûlez tout

Christophe Molmy

Paru le 05/11/2025

360 pages

Fayard

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733920
9782213733920
En partenariat avec
Edistat

La messe n'est pas dite

Eric Zemmour

Paru le 22/10/2025

128 pages

Fayard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213734224
9782213734224
En partenariat avec
Edistat

Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266335225
9782266335225
En partenariat avec
Edistat

La nuit au coeur

Nathacha Appanah

Paru le 21/08/2025

288 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073080028
9782073080028
En partenariat avec
Edistat

Les milliardaires ne paient pas d'impôt sur le revenu et nous allons y mettre fin

Gabriel Zucman

Paru le 24/10/2025

60 pages

Seuil

6,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021538601
9782021538601
En partenariat avec
Edistat

Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert, Carole Delporte

Paru le 09/09/2025

704 pages

Jean-Claude Lattès

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709668385
9782709668385
En partenariat avec
Edistat

Si les dieux t'abandonnent...

Jérémie Guez, Francq, Philippe Francq

Paru le 07/11/2025

48 pages

Editions Dupuis

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034767830
9791034767830
En partenariat avec
Edistat

Le Pumpkin Spice Café

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 24/09/2025

368 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033921356
9791033921356
En partenariat avec
Edistat

Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251712
9782253251712
En partenariat avec
Edistat

Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246831662
9782246831662
En partenariat avec
Edistat

La nuit retrouvée

Lola Lafon, Pénélope Bagieu

Paru le 05/11/2025

216 pages

Editions Gallimard

24,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075209793
9782075209793
En partenariat avec
Edistat

Jacaranda

Gaël Faye

Paru le 01/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252030
9782253252030
En partenariat avec
Edistat

Méfie-toi

Harlan Coben trad. Roxane Azimi

Paru le 25/09/2025

423 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266350891
9782266350891
En partenariat avec
Edistat

Le cercle des jours

Ken Follett trad. Christel Gaillard-Paris, Odile Demange, Renaud Morin, Pierre Reignier

Paru le 25/09/2025

592 pages

Robert Laffont

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221277096
9782221277096
En partenariat avec
Edistat

Voyage dans la France d'avant

Franz-Olivier Giesbert

Paru le 23/10/2025

480 pages

Editions Gallimard

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073121547
9782073121547
En partenariat avec
Edistat

Je suis né du diable

Jean-Christophe Grangé

Paru le 15/10/2025

332 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226504340
9782226504340
En partenariat avec
Edistat

La promesse cachée

Lucinda Riley trad. Emilie Passerieux

Paru le 02/10/2025

635 pages

Charleston éditions

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385293222
9782385293222
En partenariat avec
Edistat

Spy X Family Tome 15

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Adrien Bécam

Paru le 09/10/2025

210 pages

Kurokawa

7,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042018733
9791042018733
En partenariat avec
Edistat

One Piece Tome 110

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 27/09/2025

208 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344062814
9782344062814
En partenariat avec
Edistat

Le sortilège corse

Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin

Paru le 05/11/2025

80 pages

Drakoo

16,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382333105
9782382333105
En partenariat avec
Edistat

Harry Potter et la coupe de feu

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 16/10/2025

608 pages

Editions Gallimard

49,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075230056
9782075230056
En partenariat avec
Edistat

Vol au-dessus d'un nid de cocus

Gilles-William Goldnadel

Paru le 22/10/2025

122 pages

Fayard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733647
9782213733647
En partenariat avec
Edistat

Moi d'abord !

Christophe Cazenove, William

Paru le 29/10/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041112197
9791041112197
En partenariat avec
Edistat

Cosy Love and Christmas Crime

A préciser, Anouk Filippini

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039564236
9791039564236
En partenariat avec
Edistat

Saving 6

Chloe Walsh trad. Antona Simongiovanni

Paru le 06/11/2025

725 pages

Chatterley

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385790073
9782385790073
En partenariat avec
Edistat

Dakota 1880

Appollo, Brüno

Paru le 31/10/2025

64 pages

Lucky comics

16,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782884715072
9782884715072
En partenariat avec
Edistat

Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755678628
9782755678628
En partenariat avec
Edistat

Valentina Tome 4 . Edition collector

Azra Reed

Paru le 05/11/2025

472 pages

Hugo et Compagnie

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042903039
9791042903039
En partenariat avec
Edistat

Bug Tome 4

Bilal Enki, Enki Bilal

Paru le 29/10/2025

80 pages

Casterman

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203273450
9782203273450
En partenariat avec
Edistat

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/11/2025

448 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902117
9791042902117
En partenariat avec
Edistat

HugoDécrypte en Russie

Hugodécrypte, Kris, Kokopello

Paru le 04/11/2025

207 pages

Allary Editions

26,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370735812
9782370735812
En partenariat avec
Edistat

Tant mieux

Amélie Nothomb

Paru le 20/08/2025

216 pages

Albin Michel

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226504395
9782226504395
En partenariat avec
Edistat

L'empire

Joan Tilouine, Paul Deutschmann, Simon Piel

Paru le 29/10/2025

352 pages

Flammarion

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080442123
9782080442123
En partenariat avec
Edistat

La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629094
9782824629094
En partenariat avec
Edistat

Troublemaker Intégrale . Edition collector

Laura Swan

Paru le 29/10/2025

882 pages

Hachette

39,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017335153
9782017335153
En partenariat avec
Edistat

Silent Jenny

Mathieu Bablet

Paru le 15/10/2025

312 pages

Rue de Sèvres

31,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810208005
9782810208005
En partenariat avec
Edistat

La librairie des livres interdits

Marc Levy

Paru le 06/11/2025

347 pages

Pocket

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266325325
9782266325325
En partenariat avec
Edistat

L'amulette

Michael McDowell trad. Laurent Vannini

Paru le 31/10/2025

480 pages

Monsieur Toussaint Louverture

12,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381961774
9782381961774
En partenariat avec
Edistat

100 % logique

Cyril Féraud

Paru le 24/09/2025

318 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033924500
9791033924500
En partenariat avec
Edistat

Un Noël à la cerise

A préciser, Cynthia Kafka

Paru le 25/09/2025

388 pages

Editions Auzou

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039563628
9791039563628
En partenariat avec
Edistat

La librairie du cinnamon roll

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 22/10/2025

360 pages

HarperCollins France

19,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033922100
9791033922100
En partenariat avec
Edistat

La collision

Paul Gasnier, Paul Gasnier

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073101228
9782073101228
En partenariat avec
Edistat

La voix d'un ange

Danielle Steel trad. Céline Cruickshanks

Paru le 06/11/2025

324 pages

Presses de la Cité

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258203563
9782258203563
En partenariat avec
Edistat

Les complices du mal

Omar Youssef Souleimane

Paru le 02/10/2025

256 pages

Plon

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259322737
9782259322737
En partenariat avec
Edistat

Les Neronia

Jean Dufaux, Jérémy, Philippe Delaby

Paru le 07/11/2025

56 pages

Dargaud

13,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505125990
9782505125990
En partenariat avec
Edistat

Terre des Hommes

Antoine de Saint-Exupéry, Riad Sattouf

Paru le 02/10/2025

271 pages

Editions Gallimard

26,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073120038
9782073120038
En partenariat avec
Edistat

Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226493842
9782226493842
En partenariat avec
Edistat

Le vent souffle sur Little Balmoral

Sophie Jomain

Paru le 18/09/2025

310 pages

Charleston éditions

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294595
9782385294595
En partenariat avec
Edistat

Rappelle-toi

Harlan Coben trad. Daphné Bernard

Paru le 25/09/2025

398 pages

Belfond

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714499585
9782714499585
En partenariat avec
Edistat

La Voix de l'arbre

Bernard Werber

Paru le 01/10/2025

352 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226486356
9782226486356
En partenariat avec
Edistat

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/11/2025

480 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902124
9791042902124
En partenariat avec
Edistat

J'ai commencé par mourir

Gilles Legardinier

Paru le 01/10/2025

576 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290418963
9782290418963
En partenariat avec
Edistat

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755671193
9782755671193
En partenariat avec
Edistat

Quand j'étais petit ânon...

Emmanuel Guibert, Marc Boutavant

Paru le 05/11/2025

124 pages

Bayard jeunesse

13,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036385100
9791036385100
En partenariat avec
Edistat

Lundi gras

Relom, Philippe Arsen, Pierre-Emmanuel Barré, Damien Geffroy, Roux étienne Le, Etienne Le Roux, Emmanuel Barre

Paru le 05/11/2025

56 pages

Delcourt

15,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413092742
9782413092742
En partenariat avec
Edistat

Les Deux Royaumes

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 01/10/2025

544 pages

Albin Michel

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226467461
9782226467461
En partenariat avec
Edistat

L'origine du Chat

Philippe Geluck

Paru le 15/10/2025

48 pages

Casterman

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203290693
9782203290693
En partenariat avec
Edistat

Si les dieux t'abandonnent...

Jérémie Guez, Francq, Philippe Francq

Paru le 07/11/2025

56 pages

Editions Dupuis

17,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510370
9782808510370
En partenariat avec
Edistat

Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 05/11/2025

496 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902131
9791042902131
En partenariat avec
Edistat

Weekly

Canales juan Diaz, Juanjo Guarnido, Giovanni Rigano, Juan Díaz Canales

Paru le 31/10/2025

64 pages

Dargaud

17,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205202212
9782205202212
En partenariat avec
Edistat

La vengeance de la déesse Skaedhi

Fred Vignaux, Yann

Paru le 07/11/2025

48 pages

Le Lombard

13,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808214865
9782808214865
En partenariat avec
Edistat

Là où tu vas

Etienne Davodeau

Paru le 08/10/2025

153 pages

Futuropolis Gallisol Editions

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782754845946
9782754845946
En partenariat avec
Edistat

Logocratie

Clément Viktorovitch

Paru le 10/10/2025

294 pages

Seuil

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021591163
9782021591163
En partenariat avec
Edistat

La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073096203
9782073096203
En partenariat avec
Edistat

L'ultime avertissement

Nicolas Beuglet

Paru le 18/09/2025

327 pages

Pocket

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266352833
9782266352833
En partenariat avec
Edistat

Les assassins de l'aube

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

452 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353267
9782266353267
En partenariat avec
Edistat

La mort en blanc

Ragnar Jónasson trad. Jean-Christophe Salaün

Paru le 03/10/2025

301 pages

Points

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041420674
9791041420674
En partenariat avec
Edistat

Gachiakuta Tome 14

Kei Urana, Hideyoshi Andou trad. Nathalie Lejeune

Paru le 05/11/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043303432
9791043303432
En partenariat avec
Edistat

D'une beauté sauvage

Christian Signol

Paru le 17/09/2025

288 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226459022
9782226459022
En partenariat avec
Edistat

Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909930
9782493909930
En partenariat avec
Edistat

La fileuse de verre

Tracy Chevalier trad. Anouk Neuhoff

Paru le 06/11/2025

546 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073086525
9782073086525
En partenariat avec
Edistat

Chainsaw Man Tome 20

Tatsuki Fujimoto trad. Sébastien Ludmann

Paru le 22/10/2025

192 pages

Kazé Editions

7,29 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820351678
9782820351678
En partenariat avec
Edistat

La preuve

Stéphane Allix

Paru le 08/10/2025

377 pages

HarperCollins France

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033925224
9791033925224
En partenariat avec
Edistat

Ne faites plus d'études

Laurent Alexandre, Olivier Babeau, Laurent Alexandre

Paru le 16/10/2025

296 pages

Buchet-Chastel

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782283042496
9782283042496
En partenariat avec
Edistat

Le livre des merveilles

Eric Giacometti, Jacques Ravenne

Paru le 05/11/2025

466 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254591
9782253254591
En partenariat avec
Edistat

Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 05/11/2025

448 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902148
9791042902148
En partenariat avec
Edistat

Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251675
9782253251675
En partenariat avec
Edistat

Peinture à l'os

Jean Bastide, Christophe Cazenove

Paru le 07/11/2025

48 pages

Dargaud

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505134404
9782505134404
En partenariat avec
Edistat

Le protocole 100 % naturel

Xavier Bazin

Paru le 09/10/2025

282 pages

Guy Trédaniel Editions

16,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813235381
9782813235381
En partenariat avec
Edistat

Lincoln dans la ligne de mire

Fred Neidhardt, Willy Lambil

Paru le 10/10/2025

46 pages

Editions Dupuis

12,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808507660
9782808507660
En partenariat avec
Edistat

Le café des au revoir

Toshikazu Kawaguchi trad. Géraldine Oudin

Paru le 29/10/2025

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256762
9782253256762
En partenariat avec
Edistat

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679540
9782755679540
En partenariat avec
Edistat

Pokémon

Hachette, Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 10/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017276692
9782017276692
En partenariat avec
Edistat

Les pansements invisibles

Baptiste Beaulieu, Leng Qin

Paru le 02/10/2025

36 pages

Editions Les Arènes

16,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514103
9791037514103
En partenariat avec
Edistat

Code civil annoté

Nicolas Damas, Estelle Naudin, Pascal Ancel, Guy Venandet

Paru le 26/06/2025

3497 pages

Editions Dalloz

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247240265
9782247240265
En partenariat avec
Edistat

Mes chants de Noël

Elsa Fouquier

Paru le 04/11/2021

14 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075155793
9782075155793
En partenariat avec
Edistat

Les pierres du cauchemar Tome 3

Dooms, Sora

Paru le 05/11/2025

64 pages

Glénat

12,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344063729
9782344063729
En partenariat avec
Edistat

J'ai perdu un bédouin dans Paris

Arthur Essebag

Paru le 01/10/2025

336 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246844785
9782246844785
En partenariat avec
Edistat

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253907947
9782253907947
En partenariat avec
Edistat

L'Odyssée

Homère trad. Charles-Marie Leconte de Lisle

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035817404
9791035817404
En partenariat avec
Edistat

Les morts ont la parole

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

250 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253252559
9782253252559
En partenariat avec
Edistat

T'choupi écrit au père Noël

Thierry Courtin

Paru le 03/10/2024

32 pages

Nathan

6,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095029319
9782095029319
En partenariat avec
Edistat

Le Noël d'Archibald

Astrid Desbordes, Pauline Martin

Paru le 01/10/2025

40 pages

Albin Michel

12,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226503831
9782226503831
En partenariat avec
Edistat

Triste tigre

Neige Sinno

Paru le 14/08/2025

275 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073115799
9782073115799
En partenariat avec
Edistat

Une année en cuisine avec Laurent Mariotte

Laurent Mariotte

Paru le 02/10/2025

456 pages

Solar

24,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263189616
9782263189616
En partenariat avec
Edistat

La Danse du soleil

Yann, Olivier TaDuc

Paru le 24/10/2025

48 pages

Dargaud

13,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505130741
9782505130741
En partenariat avec
Edistat

Manon Lescaut

Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 04/05/2022

278 pages

Belin

2,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035822521
9791035822521
En partenariat avec
Edistat

Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075187541
9782075187541
En partenariat avec
Edistat

Jul

Tarik Chakor

Paru le 29/10/2025

176 pages

Jean-Claude Lattès

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709675185
9782709675185
En partenariat avec
Edistat

La fille dans les griffes du lynx

Karin Smirnoff trad. Hege Roel Rousson, Hege Roel-Rousson

Paru le 01/10/2025

400 pages

Actes Sud Editions

23,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330212636
9782330212636
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290396391
9782290396391
En partenariat avec
Edistat

Les guerres de Lucas Episode 2

Laurent Hopman, Renaud Roche

Paru le 08/10/2025

208 pages

Deman

25,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493184047
9782493184047
En partenariat avec
Edistat

Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290401378
9782290401378
En partenariat avec
Edistat

Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253070443
9782253070443
En partenariat avec
Edistat

La mort c'est ma vie

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

213 pages

Kennes

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931300169
9782931300169
En partenariat avec
Edistat

Les Merveilles de Noël

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 29/10/2025

414 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253250814
9782253250814
En partenariat avec
Edistat

D'or et de jungle

Jean-Christophe Rufin

Paru le 02/10/2025

496 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073150981
9782073150981
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017286219
9782017286219
En partenariat avec
Edistat

Picsou et les bit-coincoins

Jul

Paru le 08/10/2025

48 pages

Glénat

11,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344071304
9782344071304
En partenariat avec
Edistat

Réconciliation

Juan Carlos 1er d'Espagne

Paru le 05/11/2025

400 pages

Stock

26,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234098329
9782234098329
En partenariat avec
Edistat

Résister

Salomé Saqué

Paru le 16/10/2024

142 pages

Payot

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228937597
9782228937597
En partenariat avec
Edistat

Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889539215
9782889539215
En partenariat avec
Edistat

Artbook Les Carnets de l'apothicaire

Natsu Hyûga, Itsuki Nanao, Nekokurage, Natsu Hyuuga, Touko Shino trad. Géraldine Oudin

Paru le 06/11/2025

160 pages

Editions Ki-oon

19,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724743
9791032724743
En partenariat avec
Edistat

Noir comme l'enfer

Anonyme (Bourbon Kid) trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 06/11/2025

452 pages

Sonatine

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383992370
9782383992370
En partenariat avec
Edistat

La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290422885
9782290422885
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017207030
9782017207030
En partenariat avec
Edistat

Code 93

Olivier Norek

Paru le 09/10/2014

357 pages

Pocket

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266249157
9782266249157
En partenariat avec
Edistat

Solo Leveling Tome 19

Disciples (Redice Studio), Chugong, h-goon trad. Sabrina Damoune

Paru le 01/10/2025

240 pages

Kbooks

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382884164
9782382884164
En partenariat avec
Edistat

Toilet-bound Hanako-Kun Tome 23

AidaIro trad. Benjamin Moro

Paru le 05/11/2025

178 pages

Pika Edition

7,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043303043
9791043303043
En partenariat avec
Edistat

Si c'était toi

Clark mary Higgins, Alafair Burke, Mary Higgins Clark trad. Amélie Juste-Thomas

Paru le 29/10/2025

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254904
9782253254904
En partenariat avec
Edistat

Le rêve du jaguar

Miguel Bonnefoy

Paru le 20/08/2025

312 pages

Rivages

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743667900
9782743667900
En partenariat avec
Edistat

La bonne mère

Matteo mathilda Di, Mathilda Di Matteo

Paru le 21/08/2025

368 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378805074
9782378805074
En partenariat avec
Edistat

L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 21/08/2025

128 pages

Julliard

18,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782260056867
9782260056867
En partenariat avec
Edistat

Finistère

Anne Berest

Paru le 20/08/2025

432 pages

Albin Michel

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226487186
9782226487186
En partenariat avec
Edistat

Le gardien de la forêt

Giovanni Di Gregorio, Alessandro Barbucci

Paru le 31/10/2025

72 pages

Editions Dupuis

15,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510462
9782808510462
En partenariat avec
Edistat

Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290210512
9782290210512
En partenariat avec
Edistat

La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782608123015
9782608123015
En partenariat avec
Edistat

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

Paru le 16/04/2025

150 pages

Hatier

2,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401113459
9782401113459
En partenariat avec
Edistat

Poisson-Fesse

Pauline Pinson, Magali Le Huche

Paru le 14/06/2024

40 pages

Les Fourmis Rouges

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782369021933
9782369021933
En partenariat avec
Edistat

Leurs secrets

Angélina Delcroix

Paru le 01/10/2025

272 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681949
9782755681949
En partenariat avec
Edistat

Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681185
9782755681185
En partenariat avec
Edistat

Derrière le masque

Navessa Allen trad. Loïc Le Jalu

Paru le 28/10/2025

512 pages

Roncière

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385662394
9782385662394
En partenariat avec
Edistat

Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364689572
9782364689572
En partenariat avec
Edistat

L'art et la création de Arcane

Mana Books, Elisabeth Vincentelli trad. Matthieu Falletti

Paru le 05/12/2024

224 pages

Mana books

39,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035505677
9791035505677
En partenariat avec
Edistat

Meurtres en cascade

M. C. Beaton trad. Amélie Juste-Thomas

Paru le 29/10/2025

300 pages

Albin Michel

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226491015
9782226491015
En partenariat avec
Edistat

Chats sur ordonnance Tome 1

Syou Ishida trad. Diane Durocher

Paru le 01/10/2025

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253256328
9782253256328
En partenariat avec
Edistat

Coup de crayon

M. C. Beaton trad. Amélie Juste-Thomas

Paru le 29/10/2025

308 pages

Albin Michel

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226491022
9782226491022
En partenariat avec
Edistat

Alchemised

SenLinYu trad. Axelle Demoulin, Nicolas Ancion

Paru le 01/10/2025

925 pages

Hachette

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017293705
9782017293705
En partenariat avec
Edistat

Mon premier Vendée Globe

Patricia Jolly, Violette Dorange

Paru le 09/10/2025

224 pages

Gallimard Loisirs

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782742468782
9782742468782
En partenariat avec
Edistat

La bataille du no man's land de Shinjuku : avance

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 02/10/2025

190 pages

Editions Ki-oon

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719855
9791032719855
En partenariat avec
Edistat

Goldorak

Denis Bajram, Xavier Dorison, Brice Cossu, Alexis Sentenac, Yoann Guillo

Paru le 31/10/2025

184 pages

Dargaud

31,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505142119
9782505142119
En partenariat avec
Edistat

T'choupi et le père Noël

Thierry Courtin

Paru le 04/10/2018

28 pages

Nathan

6,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782092581315
9782092581315
En partenariat avec
Edistat

La vie comme un rêve

Véronika Loubry

Paru le 06/11/2025

176 pages

Leduc.s éditions

34,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534837
9791028534837
En partenariat avec
Edistat

Tremblez !

McSkyz

Paru le 22/10/2025

299 pages

Hachette

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017309086
9782017309086
En partenariat avec
Edistat

L'ange exterminateur

Dominique Bertail, Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud

Paru le 24/10/2025

128 pages

Editions Dupuis

25,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808508896
9782808508896
En partenariat avec
Edistat

Où les étoiles tombent

Cédric Sapin-Defour

Paru le 13/08/2025

395 pages

Stock

22,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234097001
9782234097001
En partenariat avec
Edistat

Au premier regard

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 20/08/2025

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253402
9782253253402
En partenariat avec
Edistat

Norferville

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2025

480 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266349024
9782266349024
En partenariat avec
Edistat

Portraits famille

Disney

Paru le 22/10/2025

128 pages

Hachette

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017285878
9782017285878
En partenariat avec
Edistat

La librairie des chats noirs

Piergiorgio Pulixi trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 08/10/2025

256 pages

Gallmeister

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782404080765
9782404080765
En partenariat avec
Edistat

Phénoménal

Bruno Dequier

Paru le 03/10/2025

72 pages

Editions Dupuis

13,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510332
9782808510332
En partenariat avec
Edistat

T'choupi fête Noël

Thierry Courtin

Paru le 29/09/2016

24 pages

Nathan

6,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782092570494
9782092570494
En partenariat avec
Edistat

La Nouvelle sorcière

Jérôme Pélissier, Carine Hinder

Paru le 01/10/2025

72 pages

Glénat

13,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344067710
9782344067710
En partenariat avec
Edistat

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie

Virginie Grimaldi

Paru le 02/05/2018

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253088110
9782253088110
En partenariat avec
Edistat

Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782710381419
9782710381419
En partenariat avec
Edistat

Ces questions que tout le monde se pose

Maud Ankaoua

Paru le 25/09/2025

240 pages

Eyrolles

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416017001
9782416017001
En partenariat avec
Edistat

Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681192
9782755681192
En partenariat avec
Edistat

Choses vues et entendues 2004 - 2009

Riad Sattouf

Paru le 06/11/2025

304 pages

Les livres du futur - Riad Sattouf Productions

27,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487948044
9782487948044
En partenariat avec
Edistat

Les éléments

John Boyne trad. Sophie Aslanides

Paru le 20/08/2025

506 pages

Jean-Claude Lattès

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709674300
9782709674300
En partenariat avec
Edistat

Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909763
9782493909763
En partenariat avec
Edistat

Les preuves de mon innocence

Jonathan Coe trad. Marguerite Capelle

Paru le 18/09/2025

480 pages

Editions Gallimard

24,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073101976
9782073101976
En partenariat avec
Edistat

Les lopins du lapin

Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz

Paru le 31/10/2025

40 pages

Dargaud

11,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505132752
9782505132752
En partenariat avec
Edistat

Captive Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 03/09/2025

669 pages

Hachette

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348399
9782017348399
En partenariat avec
Edistat

La BD de l'Avent

Tébo, Fabrice Parme, Alix Garin, Adeline Avril

Paru le 26/09/2025

200 pages

Le Lombard

22,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808215152
9782808215152
En partenariat avec
Edistat

My Hero Academia artbook officiel Ultra artworks

Kohei Horikoshi trad. Quéré david Le, David Le Quéré

Paru le 06/11/2025

250 pages

Editions Ki-oon

29,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724927
9791032724927
En partenariat avec
Edistat

Courir

Jean Echenoz

Paru le 12/09/2024

170 pages

Editions Gallimard

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073084187
9782073084187
En partenariat avec
Edistat

Quicksilver

Callie Hart trad. Chloé Bardan

Paru le 29/10/2025

752 pages

Albin Michel

29,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226505897
9782226505897
En partenariat avec
Edistat

Le Jeu de mille Vorn

Sylvia Douyé, Paola Antista

Paru le 22/10/2025

64 pages

Vents d'Ouest

12,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749310381
9782749310381
En partenariat avec
Edistat

Les ombres du monde

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

572 pages

Presses de la Cité

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258212299
9782258212299
En partenariat avec
Edistat

La baballe de Chevrotine

René Goscinny, Michel Coulon, Simon Lecocq, Albert Uderzo, Yves Coulon, Hervé Benedetti, Matthieu Choquet, Jean Bastide, Philippe Fenech, Jérôme Erbin

Paru le 05/11/2025

99 pages

Editions Albert René

14,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782864977582
9782864977582
En partenariat avec
Edistat

Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266338073
9782266338073
En partenariat avec
Edistat

Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290412312
9782290412312
En partenariat avec
Edistat

P'tit Loup attend le Père Noël

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 22/10/2021

20 pages

Editions Auzou

5,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039500715
9791039500715
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411421
9782290411421
En partenariat avec
Edistat

Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262329
9782253262329
En partenariat avec
Edistat

Folcoche

Emilie Lanez

Paru le 01/10/2025

192 pages

Grasset & Fasquelle

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246840497
9782246840497
En partenariat avec
Edistat

L'iris blanc

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 26/10/2023

48 pages

Hachette

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782014001334
9782014001334
En partenariat avec
Edistat

Sauvetage de Noël

Nickelodeon

Paru le 07/10/2015

32 pages

Hachette

5,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782019114756
9782019114756
En partenariat avec
Edistat

Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041423095