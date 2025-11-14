Rien ne fait trembler les Gaulois, même pas le Prix Goncourt

Sans bouger d’un millimètre, Astérix décroche le menhir d’or pour la deuxième semaine consécutive, écrasant la concurrence avec 134.311 BD écoulées pour Astérix en Lusitanie, de Fabcaro et Didier Conrad (Éditions Albert René/Hachette).

Juste derrière, le tout récent Prix Goncourt, La maison vide de Laurent Mauvignier (Minuit) poursuit son ascension tranquille : 53.369 lecteurs supplémentaires pour sa 11e semaine dans le classement.

La femme de ménage, reine incontestée du classement

Vous le voyez venir ? Freida McFadden, omniprésente et toujours aussi redoutable, avec 6 places occupées à elle seule. 3e place : La femme de ménage voit tout (29.156), 4e place : La femme de ménage (17.427 ), 6e place : Le Boyfriend (14.589), 8e place : La femme de ménage t.2 ; Les secrets de la femme de ménage (14.010) et la 9e place pour La psy (11.559). Des traductions de Karine Forestier, aux éditions J'ai Lu, à l'exception du Boyfriend (City).

Freida McFadden continue de dominer le paysage littéraire, comme rarement une autrice l’a fait.

En légère diminution, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella reste solidement accroché à la 5e place, avec 16.021 ventes de Ce que veulent les francais (Fayard). En cumulé, la figure de l'extrême droite réunit 33.193 lecteurs.

Chez Fayard, on voit encore double cette semaine : le créateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, s’impose 7e avec 14.534 exemplaires écoulés pour Populicide.

Et une nouvelle entrée vient compléter le tableau : Valentina tome 4, d'Azra Reed et Guid Crepax, qui entre directement dans le classement avec 11.547 exemplaires vendus.

Un marché en légère progression cette semaine

Pour cette semaine 45, les indicateurs remontent légèrement. Les ventes passent de 5,35 millions d'exemplaires à 5,37, soit une hausse de +0,49 %. Le chiffre d’affaires grimpe pour sa part de 68 millions à 73 millions €, soit une progression de +6,67 %. À cela s’ajoute une vague de 50 nouvelles entrées, dont une qui parvient à se hisser directement dans le top 10.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com