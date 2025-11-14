Festival Un week-end à l’Est : Brigitte Bouchard dévoile son cap

Brigitte Bouchard, directrice artistique d’Un week-end à l’Est, déroule patiemment ce qui l’anime : faire du festival bien plus qu’un simple rendez-vous culturel. Cette année, c’est Bucarest qui s’invite dans le 6ᵉ arrondissement de Paris, avec en toile de fond une idée simple et tenace : « Je voulais surtout mettre en lumière ce lien très fort entre la Roumanie et la France. »

Un lien ancien, presque souterrain. Brigitte Bouchard raconte son séjour dans la capitale roumaine, ce « petit Paris » où l’on trouve un « petit Odéon », des plaques à la mémoire des écrivains exilés, des traces d’une histoire commune. Elle évoque Paul Celan, Ionesco, Tristan Tzara, Cioran – tous venus s’installer en France – et ce Roumain entendu récemment à la radio qui parlait des « amis français depuis toujours ». Le festival s’empare de cette mémoire partagée pour la faire vibrer au présent.

Cela passe par une programmation d’une ampleur rare : plus de quatre-vingts artistes visuels, musiciens, chorégraphes, cinéastes, écrivains et poètes sont annoncés, dans une pluralité d’esthétiques et de dialogues littéraires, philosophiques, historiques et architecturaux.

Le cinéaste Cristian Mungiu, parrain du festival, présente ses films aux côtés d’autres grandes figures du cinéma roumain, mais aussi une première exposition personnelle au Paris Cinéma Club. L’écrivain Mircea Cărtărescu dévoile sa « constellation littéraire de Bucarest » à la Maison de la poésie, entouré d’auteurs qu’il a lui-même choisis.

La scène musicale, elle aussi, est pensée comme un choc frontal avec l’énergie de la ville : la musique électro de K not K s’empare de la MPAA / Saint-Germain, tandis que le grand bouquet final est confié au groupe Subcarpați à l’Odéon – Théâtre de l’Europe, « pour une première fois en France ». Ailleurs, la performeuse et artiste pluridisciplinaire Mihæla Drăgan mêle culture rom, sorcellerie et technologie dans Spells for Feminist Futures, avant un concert de Taraf de Caliu au Théâtre de l’Alliance Française.

Face à cette densité, l’équilibre entre les disciplines est tout sauf abstrait. Brigitte Bouchard le dit sans détour : « C’est toujours le défi à chaque année », car le festival s’est d’abord construit sur les rencontres littéraires, qui restent le cœur le plus nourri de la programmation.

Les arts visuels s’y déploient désormais dans plusieurs lieux, le cinéma bénéficie d’un regard curatorial exigeant, la musique s’invite du jazz à la fusion hip-hop en passant par l’électro, et la danse trouve sa place malgré tout. Mais cette ambition se heurte à une réalité très concrète : la contrainte des lieux disponibles. « Donc, il faut se corseter. Mais bon, c’est pas plus mal, se corseter aussi », reconnaît Brigitte Bouchard.

Tout se joue ou presque dans le 6ᵉ arrondissement : il faut déplacer un groupe de jazz à Reid Hall pour organiser un apéro-concert, caser un spectacle de danse, accueillir un groupe rock d’influence hip hop et musiques traditionnelles à l’Odéon, placer un set électro à la MPAA. « C’est un week-end qui déborde de plus en plus », reconnaît-elle.

Cette tension traverse le programme littéraire. Mircea Cărtărescu y occupe une place centrale, mais il n’est pas seul. À la librairie polonaise ou à L’Écume des pages, des auteurs et autrices roumains dialoguent avec leur passé : la dictature de Ceaușescu, la Shoah, les guerres. « Ces auteurs-là, tous ces artistes, ils ne peuvent pas faire fi de leur passé », insiste Brigitte Bouchard.

Le roman Abraxas de Bogdan-Alexandru Stănescu, tout juste publié en traduction, s’inscrit dans cette mémoire brûlante, comme les textes de Daniela Rațiu, ou ceux de deux autrices vivant aujourd’hui à Montréal et à Paris, qui écrivent en français mais reviennent au communisme de leur enfance.

L’histoire, pourtant, n’écrase pas le présent. Une rencontre d’architecture interroge les difficultés du bâti en Roumanie et l’engagement des architectes dans les territoires ruraux, avec Ştefan Bâlici et Joanne Vajda. Deux historiennes de l’art reviennent sur les échanges entre la France et la Roumanie à travers les artistes, lors d’une discussion organisée à Reid Hall. Une lecture de textes de Paul Celan par Clara Ysé et Gaël Rakotondrabe, à la chapelle des Beaux-Arts, fait résonner la langue et la mémoire dans un espace sacré.

Ce qui se dessine, au fil de la conversation, c’est une certaine idée du rôle d’un festival aujourd’hui. « On veut montrer un échantillon le plus large possible des difficultés que rencontre Bucarest, mais aussi de cette effervescence de tous ces artistes », explique Brigitte Bouchard. L’actualité politique, la guerre toute proche, les crises identitaires ne sont jamais loin, mais elles ne viennent pas écraser la création : elles la traversent. « Il n’y a pas de frontières dans les arts, finalement », rappelle-t-elle, comme une boussole.

Le public, lui, est invité à circuler à pied d’un lieu à l’autre, dans ce quartier où se tisse une sorte de micro-cartographie de Bucarest : théâtres, librairies, galeries, écoles d’art. Brigitte Bouchard dit ce qu’elle espère : « C’est de découvrir, d’être présent, de vivre cette expérience au présent pour le public, parce que, franchement, c’est assez rare de pouvoir montrer toute cette jeune scène artistique dans un court laps de temps. »

Elle parle d’un festival pensé comme une expérience à vivre, ici et maintenant, avec la conscience qu’une telle convergence d’artistes roumains à Paris ne se reproduira pas de sitôt.

Et après Bucarest ? La directrice artistique sourit presque à demi-mot : « Moi, je rêve d’explorer tout l’Est », confie-t-elle, avant de reconnaître les obstacles logistiques.

Plus le festival avance, reconnaît Brigitte Bouchard, plus la découverte s’élargit. « Plus j’avance avec ce festival à découvrir la scène artistique de l’Est, plus je vois qu’en fait, on ne connaît rien. Il y a beaucoup à découvrir, c’est immense », dit-elle. Cette ouverture, presque vertigineuse, dessine un horizon en expansion plutôt qu’un programme figé.

En creux, c’est peut-être cela que raconte Un week-end à l’Est : un festival pluridisciplinaire, consacré à une ville qui reflète un pays, et à travers lui, tout un pan de l’Europe encore largement invisible dans les imaginaires culturels français. Une manifestation qui affirme, dans un ton calme mais ferme, que la littérature, le cinéma, la musique, l’architecture et les arts visuels restent des frontières ouvertes.

Crédits Photos : Brigitte Bouchard

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com