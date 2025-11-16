Éclats d’hiver : le calendrier de l’avent qui réveille la créativité

Éclats d’hiver, premier tome de la collection Mon avent créatif, prolonge cette démarche en proposant un rituel d’art et de créativité à vivre au quotidien.

Véritable ode à la créativité, « Eclats d’Hiver » ce format calendrier inédit de l’Avent propose 24 surprises créatives, motifs à dessiner, astuces et inspirations créatives, objets à créer, des activités conçues pour stimuler l’imagination et le bien-être jour après jour jusqu’au réveillon.

« J’ai souhaité proposer un calendrier qui ne soit pas seulement un compte à rebours, mais un moment d’expression, de calme et de partage artistique pour chaque jour de décembre », explique-t-elle.

Pourquoi soutenir la campagne ?

• Un objet d’art en édition limitée, pensé et fabriqué avec soin.

• Une démarche qui allie démarche pédagogique, créative et participation active.

• Un cadeau original pour les amateurs de design, de DIY et de moments d’inspiration à s’offrir ou à offrir.

• L’opportunité de soutenir une créatrice indépendante et de faire partie d’une communauté engagée.

Modalités & calendrier de la campagne Ulule Du 28 octobre au 12 décembre 2025 — Contributions : de 10 € à 90 €. Livraison avant le 1er décembre, pour commencer l ’aventure dès le premier jour de l ’Avent.

Mini-bio : Artiste, consultante en créativité et enseignante certifiée Zentangle®, Karen Rutter accompagne depuis 2020 particuliers et entreprises dans la reconnexion à leur potentiel créatif.

Pour soutenir la campagne, ce sera à cette adresse.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :