FIBD : les éditeurs BD du SNE rejettent la proposition de l'association

L'édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême aura-t-elle lieu ? La question reste ouverte, après la communication transmise à l'AFP par les éditeurs du groupe BD du Syndicat national de l'édition, organisation patronale du secteur.

« La confiance est rompue. Nous attendons une réponse forte des pouvoirs publics qui doivent prendre la main pour proposer une solution qui satisfasse les différents partenaires. Sinon l'édition 2026 est compromise et le festival ne s'en remettra pas », déclare ainsi Benoit Pollet, président du groupe des éditeurs de bande dessinée et directeur général de Glénat.

La prochaine édition du festival serait même « compromise », selon lui. De nombreux éditeurs avaient prévenu, en début de semaine, qu'ils envisageaient de participer au boycott de la cuvée 2026, suivant ainsi leurs auteurs et autrices, particulièrement mobilisés sur le sujet. Les maisons de Média-Participation étaient formelles, tandis que celles de Casterman, Glénat et Delcourt menaçaient de plus en plus sérieusement de lâcher l'événement.

À l'origine de cette fronde, la reconduction, le 8 novembre dernier, de la société 9eArt+ pour l'organisation du FIBD par l'association, pour 9 années supplémentaires à compter de 2028. L'organisation décidait ainsi de confier l'événement à « une nouvelle structure intégrant un projet commun entre ceux proposés par 9ème Art+ et la Cité de la BD », après un appel à projets ouvert du 12 juillet au 17 octobre 2025. Les éditions 2026 et 2027, elles, doivent être organisées par 9eArt +.

Or, cette dernière société privée est largement critiquée, depuis des années, pour des « dérives » commerciales, un manque de transparence, et des pratiques managériales qui interrogent. Outre les auteurs et autrices de BD, le Syndicat des Éditeurs Alternatifs (SEA), puis les éditeurs du groupe BD du SNE, se sont engagés dans la contestation de ce choix.

L'association mise en cause

Ce jeudi 13 novembre, l'association FIBD est revenue sur son choix, écartant la société 9eArt+ de l'organisation du festival — sauf pour les éditions 2026 et 2027 — et annonçant la constitution d'un comité de pilotage destiné à lancer un nouveau processus de sélection, lequel « devra offrir des gages de transparence et de co-construction à la fois dans la méthode et dans la prise de décision ».

Cette suggestion, « dans un souci d’apaisement », n'a de toute évidence pas eu l'effet escompté. Auprès de l'AFP, le groupe BD du SNE dénonce une initiative « une fois de plus élaborée sans concertation avec les partenaires du festival ».

« Après avoir refusé de prendre en compte nos recommandations, après être revenue sur ses engagements, après avoir été l'artisan de ce chaos, elle ne peut pas piloter un nouvel appel à projets », estime même Benoit Pollet, en évoquant Delphine Groux, présidente de l'association FIBD.

Cette dernière concentre à présent les critiques, au-delà de la société 9eArt+, dont elle défendait le bilan. Le Syndicat des Éditeurs Alternatifs, pour sa part, demandait sa démission dans un message publié le 10 novembre dernier, jugeant que « [son] irresponsabilité et [ses] obstructions ont bloqué de bout en bout les échanges que les représentantes et représentants des artistes et maisons d’édition ont tenté de construire ».

S'exprimant auprès de France 3 Nouvelle-Aquitaine, Delphine Groux a répondu aux critiques portées contre l'association d'une manière laconique : « Nous devons rester indépendants. Nous devons travailler ensemble tout en gardant nos valeurs », a-t-elle indiqué, estimant par ailleurs que la mairie d'Angoulême ne pouvait pas organiser seule l'événement.

« [N]ous rappelons que notre association reste quand même garante de l'indépendance du festival, à l'égard des champs commerciaux, des champs politiques, cela a toujours été notre ligne », a-t-elle ajouté, assurant : « Notre objectif est toujours le même : la pérennité du festival. »

