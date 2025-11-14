Imaginaire : le nouveau Prix Gargantua révèle ses finalistes

Le jury de l'a première édition du Prix Gargantua a annoncé les finalistes 2025 des catégories « meilleur roman francophone » et « meilleur roman étranger ». Six titres ont été retenus. Créé pour célébrer les auteurs et les personnalités des littératures de l’Imaginaire, la récompense littéraire souhaite s’ancrer dans la région des Hauts-de-France afin de dynamiser ce domaine, localement comme à l’échelle nationale.
Le 14/11/2025 à 12:00 par Hocine Bouhadjera
14/11/2025 à 12:00
Les finalistes 2025 :
Prix francophone :
La Dernière Tentation de Judas, Philippe Battaglia — L’Atalante
NOON, T3 : Le Désert des Cieux, L.L. Kloetzer et Nicolas Fructus — Le Bélial’
Le Pays des Herbes Debout, Jean Villemin — Le Dilettante
Prix étranger 2025
Trilogie Les Cités Divines, Robert Jackson Bennett — Albin Michel Imaginaire
Le Livre des Passages, Alex Landragin — Le Cherche Midi
Les Animaux de ce pays, Laura Jean McKay — Dalva
Le jury du Prix Gargantua rassemble :
Christophe Coquelet, gérant de la librairie Les Quatre Chemins
Octobre Monchanin, étudiant en métiers du livre et lecteur compulsif, alternant à la librairie des Fables
Natacha Witte, bibliothécaire spécialiste des questions d’inclusion
Jérôme Leroy, écrivain, Grand Prix de l’Imaginaire 2022 et 2024
Saïd, auteur belge de science-fiction, avec plus de soixante nouvelles publiées, souvent dans des livres fabriqués à la main
Inès Bonet, responsable administrative, lectrice passionnée et caféinomane assumée
Nicolas Winter, responsable du site justaword.fr et juré du Grand Prix de l’Imaginaire, gamer confirmé et disciple de l’Empereur
Jory Idkowiak, journaliste à La Voix du Nord
Laurane Farineau, attachée de presse, lectrice éclectique, toujours accompagnée d’au moins deux livres dans son tote bag
Le projet est soutenu par la librairie Les Quatre Chemins à Lille, spécialisée en littératures de l’imaginaire, ainsi que par le blog Just A Word de Nicolas Winter.
Le Président d’Honneur de cette première édition est Jean-Pierre Fontana, écrivain et fondateur du Grand Prix de l’Imaginaire.
Crédits photo : Aurélien Police (Prix Gargantua)
