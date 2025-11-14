Imaginaire : le nouveau Prix Gargantua révèle ses finalistes

Les finalistes 2025 :

Prix francophone :

La Dernière Tentation de Judas, Philippe Battaglia — L’Atalante

NOON, T3 : Le Désert des Cieux, L.L. Kloetzer et Nicolas Fructus — Le Bélial’

Le Pays des Herbes Debout, Jean Villemin — Le Dilettante

Prix étranger 2025

Trilogie Les Cités Divines, Robert Jackson Bennett — Albin Michel Imaginaire

Le Livre des Passages, Alex Landragin — Le Cherche Midi

Les Animaux de ce pays, Laura Jean McKay — Dalva

Le jury du Prix Gargantua rassemble :

Christophe Coquelet, gérant de la librairie Les Quatre Chemins

Octobre Monchanin, étudiant en métiers du livre et lecteur compulsif, alternant à la librairie des Fables

Natacha Witte, bibliothécaire spécialiste des questions d’inclusion

Jérôme Leroy, écrivain, Grand Prix de l’Imaginaire 2022 et 2024

Saïd, auteur belge de science-fiction, avec plus de soixante nouvelles publiées, souvent dans des livres fabriqués à la main

Inès Bonet, responsable administrative, lectrice passionnée et caféinomane assumée

Nicolas Winter, responsable du site justaword.fr et juré du Grand Prix de l’Imaginaire, gamer confirmé et disciple de l’Empereur

Jory Idkowiak, journaliste à La Voix du Nord

Laurane Farineau, attachée de presse, lectrice éclectique, toujours accompagnée d’au moins deux livres dans son tote bag

Le projet est soutenu par la librairie Les Quatre Chemins à Lille, spécialisée en littératures de l’imaginaire, ainsi que par le blog Just A Word de Nicolas Winter.

Le Président d’Honneur de cette première édition est Jean-Pierre Fontana, écrivain et fondateur du Grand Prix de l’Imaginaire.

