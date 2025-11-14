Prix ALÉ! et Prix JMJE : deux lauréates pour l'édition 2025, à Cognac

Le Prix ALÉ!, qui rassemble depuis plus d’une décennie des collégiens de Nouvelle-Aquitaine autour d’une sélection d’ouvrages européens, a été attribué à Élise Fontenaille pour Missak et Mélinée - Une histoire de l’affiche rouge (Rouergue).

L’autrice, installée à Marseille et forte d’une cinquantaine de livres, revisite la figure de Missak Manouchian à travers un roman mêlant mémoire, transmission et regard humaniste. Un récit à mi-chemin entre fiction et histoire qui vise un large public adolescent tout en ouvrant une réflexion plus vaste sur l’engagement et la résistance .

Jennifer Richard distinguée par les lycéens

Pour le Prix JMJE — destiné aux lycéens et étudiant·es de BTS — le choix des jurés s’est porté sur Jennifer Richard pour La Vie infinie (Philippe Rey), roman qui interroge la quête d’immortalité à l’ère de la révolution technologique .

La remise du prix a eu lieu à La Salamandre, en présence de l’autrice, dont l’œuvre explore les tensions entre progrès numériques, aspirations personnelles et fragilités humaines. Un texte incisif, soulignent les organisateurs, où se confrontent visions du monde et choix intimes, plaçant ses personnages face à des dilemmes existentiels très contemporains .

Un festival qui s’ouvre en grand

Ces premières distinctions s’inscrivent dans une programmation dense. La 38ᵉ édition du LEC Festival — gratuite et ouverte à tous — s’étend du 12 au 16 novembre, avec une série de débats, rencontres, spectacles et expositions répartis sur plusieurs lieux emblématiques de Cognac.

À LIRE - Un Week-End à l’Est : la Roumanie en trois temps musicaux

Parmi les temps forts, la journée des scolaires, dès l’ouverture, avec plus de 1000 élèves mobilisés autour d’ateliers, lectures et échanges avec des auteurs. Mais aussi la cérémonie du Prix des Lecteurs, attendue ce samedi à 10h à l’Avant-Scène de Cognac, avec quatre écrivains en lice et plus de 2000 lecteurs impliqués dans la sélection.

Le tout au sein d'une large programmation dédiée à la Suisse, pays invité, abordée sous l’angle culturel, littéraire et géopolitique, avec de nombreux auteurs présents durant tout le week-end.

Expositions, spectacles jeunesse, concerts, projections, ateliers graphiques… Le festival multiplie les formats et les approches pour permettre au public de découvrir la littérature autrement — parfois de manière ludique, parfois sous la forme d’échanges plus approfondis.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com