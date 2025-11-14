Le Sénat examinera la continuité des revenus des artistes auteurs en décembre

Après plusieurs tentatives infructueuses, la continuité des revenus des artistes auteurs sera bel et bien débattue au Parlement. Le groupe Écologiste du Sénat a en effet inscrit à l'ordre du jour du 18 décembre prochain, à l'occasion de sa niche parlementaire, la discussion en séance publique de la proposition de loi de Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires), déposée il y a plus d'un an.
La proposition de loi « visant à garantir la continuité des revenus des artistes auteurs », déposée le 31 octobre 2024 au Sénat par Monique de Marco (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, Gironde) et plusieurs de ses collègues, sera finalement discutée en séance publique le 18 décembre prochain, indique la chambre haute du Parlement.
Le groupe Écologiste du Sénat a en effet réservé une place à cette proposition et à cette question au sein du programme de sa « niche » parlementaire, journée réservé à un groupe d'opposition ou minoritaire et au cours de laquelle il peut inscrire à l'ordre du jour ses propositions de loi.
« En 2022, les secteurs de l'art et de la culture représentaient 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 650.000 emplois directs », rappelait-elle dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi. « Pourtant, malgré leur travail socialement indispensable et leur apport non négligeable à l'économie de la nation, les artistes auteurs ne bénéficient pas des mêmes droits sociaux que les autres travailleurs. »
Parmi ces droits non accordés aux artistes-auteurs, celui de bénéficier d'une protection sociale, laquelle inclurait le versement d'un revenu de remplacement en cas d'accident ou de maladie, ou tout simplement d'absence d'activité rémunérée.
À l'instar des artistes-interprètes et des techniciens du spectacle en emploi discontinu, la mise en place d'un revenu de remplacement permettrait de lutter contre les « périodes de creux » inhérentes aux processus créatifs et de pallier ainsi les limites de notre politique culturelle insuffisamment orientée vers le soutien à la création.
– Exposé des motifs de la proposition de loi de Monique de Marco
L'allocation de remplacement de revenus serait pilotée par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic) et mise en œuvre par France Travail. Pour en bénéficier, l'artiste-auteur effectuera une déclaration auprès de France Travail, pour créer une « date anniversaire ». Il devra ensuite justifier d'un certain niveau de ressources issues de son activité professionnelle, soit l'équivalent de 300 heures SMIC sur les douze derniers mois, pour accéder au droit et au maintien d'une partie de son revenu par l'Unédic.
Les rédacteurs de la proposition de loi laissent ouverte une porte pour une pluri-annualité du dispositif, qui permettrait ainsi de déclarer 600 heures sur 24 mois, ou 900 heures sur 36 mois, ou pour un « seuil glissant », mieux adapté à l'irrégularité des revenus artistiques (une année bien rémunérée peut succéder à une année avec beaucoup moins de ressources).
À LIRE - “Nous demandons une chose simple : avoir les mêmes droits que les autres”
Derrière cette assurance-chômage, la proposition de loi envisage une hausse de la cotisation des diffuseurs, les personnes physiques ou morales qui rémunèrent un artiste auteur en vue de diffuser, exploiter ou utiliser son œuvre. Cette contribution des diffuseurs « ne serait pas inférieure au taux actuel de droit commun prévu pour les cotisations des employeurs à l'assurance chômage, soit 4,05 % des revenus bruts ».
Pour rappel, ces diffuseurs s'acquittent aujourd'hui de deux contributions, soit 1 % de la rémunération brute versée à l'artiste au titre de la Sécurité sociale et 0,10 % versée au titre de la formation professionnelle. Le financement de la continuité des revenus serait aussi assuré par la part de contribution sociale généralisée dont s'acquittent déjà les artistes auteurs.
L'annonce de cette discussion en séance publique, le 18 décembre prochain, est d'ores et déjà un événement. En effet, ces dernières années, plusieurs tentatives autour du revenu de remplacement des artistes-auteurs n'avaient pas réussi à se faire une place dans le calendrier parlementaire.
Citons ainsi la proposition de loi de février 2022, portée par Pierre Dharréville, alors député Nupes des Bouches-du-Rhône, et des députés communistes, qui visait « à l'instauration d'un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs temporairement privés de ressources ».
À LIRE - “Un système qui mène à l’épuisement” : l’alerte d'une traductrice littéraire
Fin 2023, les députés revenaient à la charge en déposant une nouvelle fois cette proposition de loi. Un an plus tard, rebelote : le groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale portait cette fois l'initiative, avec la députée Soumya Bourouaha — aujourd'hui corapporteuse d'une mission flash sur la mise en place d’une continuité de revenu pour les artistes-auteurs — à sa tête.
Parallèlement, la sénatrice Monique de Marco déposait donc son texte, au Sénat. Les conclusions de la mission flash sur la mise en place d’une continuité de revenu pour les artistes-auteurs, attendues pour le 26 novembre prochain, pourraient, sans aucun doute, nourrir les discussions du 18 décembre prochain...
Notons qu'un site a été mis en place, à destination des citoyens, afin d'interpeler les élu·es « au sujet de la continuité de revenus des artistes-auteur·ices ».
Photographie : illustration, Jacques Paquier, CC BY 2.0
