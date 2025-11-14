Claire Huynen remporte le "Goncourt belge" 2025

Le jury, présidé par Jean-Luc Fromental, a salué un récit sensible et audacieux, récompensé « au terme de discussions intenses et passionnées », partage Belga. Le jury est composé des anciens lauréats Michel Lambert, Jean-Luc Outers, Ariane Le Fort, Caroline De Mulder, Philippe Marczewski, du journaliste du Soir Jean-Claude Vantroyen, et de deux libraires, Lolita Tardy de Bleu d’encre à Uccle, et Catherine Victor, de Pax à Liège.

Le roman retrace l’histoire d’une Française vivant en Égypte qui découvre que son mari, Sayyed, est déjà marié à une autre femme. Peu à peu, les deux épouses apprennent à se connaître et nouent une relation inattendue, intime et solidaire, dépassant les conventions.

La romancière belge, née à Liège en 1970, avait déjà obtenu en 1999 le Prix de la première œuvre de la Communauté française de Belgique pour Marie et le vin.

Le prix Victor Rossel est un prix littéraire belge créé en 1938 par le journal Le Soir, en hommage au fils de son fondateur. Il distingue chaque année un roman ou un recueil de nouvelles belge et s’impose comme l’un des événements majeurs de la vie littéraire en Belgique. Il est doté de 5000 €.

Du côté de la bande dessinée, le Prix Rossel - qui a remplacé le prix Diagonale - Le Soir en 2019 - revient cette année à Foudroyants de Mathieu Burniat, Marie et Sébastien Kerascoët (Dargaud), une œuvre distinguée pour sa force visuelle et émotionnelle.

Enfin, le Grand Prix 2025 de l’Académie Victor Rossel de la bande dessinée a été décerné à Cyril Pedrosa, récompensé pour l’ensemble de son œuvre.

En 2024, le Prix Rossel de littérature a été attribué à Velibor Čolić pour Guerre et pluie (Gallimard). Parallèlement, le Rossel des lecteurs du Soir a récompensé Nathalie Skowronek pour La voix des Saules (Grasset). Dans la catégorie bande dessinée, le Prix Rossel de la BD 2024 est revenu à Romain Renard pour Revoir Comanche (Le Lombard), tandis que le Grand Prix a honoré Léonie Bischoff pour l’ensemble de son œuvre.

