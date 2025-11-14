Harold David nommé directeur délégué d’Avignon Festival & Compagnies

Cette nomination s’inscrit dans la continuité d’une procédure de recrutement menée par un groupe de travail réunissant des représentant·es des deux collèges de l’association : compagnies–structures de production et théâtres.

Harold David a pris ses fonctions le 3 novembre dernier. Sa mission consiste à mettre en œuvre les orientations stratégiques de l’association à partir du projet associatif triennal validé par les adhérent·es d’AF&C.

Professionnel du spectacle vivant depuis de nombreuses années, Harold David connaît intimement le festival Off Avignon, auquel il participe depuis 1999 en tant qu’artiste, compagnie, producteur, diffuseur et exploitant de salles. Il a également été coprésident d’AF&C, à titre bénévole, de 2022 à 2025. Avant cela, il a notamment dirigé l’association Prix du Jeune Écrivain à Muret (31) de 2018 à 2022, le Théâtre de Die – Scène conventionnée Art en Territoire (26) de 2010 à 2018, ainsi que le Festival Est-Ouest (26) de 2008 à 2018.

Cette prise de poste vient renforcer la structuration engagée depuis trois ans au sein d’Avignon Festival & Compagnies. Elle doit également permettre d’aborder avec davantage d’opérationnalité les enjeux majeurs qui attendent l’association en 2026 : la réactualisation de son projet associatif, la célébration du 60e anniversaire du festival Off Avignon et le développement des synergies avec le Festival d’Avignon.

À la suite de sa nomination, Harold David a quitté son mandat de gérant de la société Atypik Production-Diffusion, qu’il dirigeait et qui exploite trois salles de spectacles à Avignon. Il n’est donc plus à ce jour ni directeur de théâtres, ni membre du Conseil d’administration d’AF&C, ni membre adhérent de l’association en tant que représentant exclusif de cette société, ni membre d’aucune autre instance professionnelle ou syndicale.

L’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C) encadre la communication officielle du festival Off Avignon. Elle a pour mission de valoriser la programmation du festival en éditant des supports qui mettent en avant la diversité des spectacles qui s’y produisent.

Son conseil d’administration comprend un bureau composé de coprésident·es par intérim, Sophie-Anne Lecesne et Laurent Rochut, également vice-président·es.

Crédits photo : Harold David (©AF&C - Violaine Plagne)

