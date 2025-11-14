Partez. Barrez-vous. Sauvez vos livres” : comment l’édition agonise (et qui y croit coule avec elle)

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Coucou, c’est Victoire. Un peu défaite, c'est certain. Vous vous souvenez ? L'éditrice qui, pour sauver sa boîte, hésite entre la peste et le choléra ? Non ? Vous n’avez pas de cœur… Hélas, je comprends.
Le 14/11/2025 à 12:44 par Victoire
14/11/2025 à 12:44
Dernièrement, une idée de génie a germé dans le groupe : recruter le type d'un cabinet d’audit — rapidement surnommé Le Serpent : glacial, méthodique, insssssinuant. Sang froid cravaté, expert en saignées comptables : il parle d’efficacité avec une lenteur hypnotique. Quarante-sept ans, la chaleur d’un PowerPoint, l’âme en Excel. Il n’a rien lu depuis Flaubert : la littérature contemporaine, il tourne autour, comme un charognard mesurant l’attractivité d’une charogne. J’ai presque eu envie de lui offrir un livre. Puis je me suis dit qu’il risquait de le transformer en tableau croisé dynamique.
Son truc, c’est la courbe de bénéfice net. Il prend le ton du chirurgien qui envisage l’amputation d’un bras pour soigner un ongle incarné. Il nous matraque de R.O.I, cashflow et autres time to market. Traduction : double dose de Lexomil.
La créativité, dans sa bouche, équivaut à une infection textuellement transmissible. Parce que la grande mode, désormais, c’est de confier l'avenir d'une maison d’édition au Directeur des Affaires Financières plutôt qu’aux éditeurs — au moins, eux savent comment couper les chapitres… dans les budgets.
Alors, quand la sentence tombe, je manque d’applaudir : « Le label n’a pas atteint ses objectifs de rentabilité. » Sans ressources, sans équipe, sans promo… LA SURPRISE !
Le lendemain, une mosaïque de visages éreintés s’affiche sur Teams : Le Serpent étale ses « priorités stratégiques » — moment où ma fille tend son dernier dessin : une licorne. Discrètement, je demande à ChatGPT qui est le prédateur de la licorne. « Symboliquement : la licorne est dévorée par le réel », répond-il. Je crois que c’est le manager de projet. Ou peut-être le service marketing. Dans tous les cas, la licorne ne s’en sort jamais vivante.
La réunion s’achève dans un silence que nous connaissons tous : des projets fantômes, des mails sans réponse, des organigrammes qui changent plus vite que les menus de la cantine. Certaines nuits, je rêve de tableaux Excel, réunis en tribunal : me voilà condamnée, prisonnière de cellules trop vides.
Un matin, bien éveillée, j’ai pleuré en découvrant un devis rejeté. Pas pour la somme : pour le symbole. On nous demande d’être rentables quand on n’a plus que nos nerfs à offrir. Et malgré tout, demain, je me plongerai dans les manuscrits et les corrections, comme si de rien n’était. Un réflexe pavlovien — à défaut de leur garder un chien de ma chienne.
D’ailleurs, les auteurs finiront par partir. Non qu’ils n'aient plus d'attache : ils veulent manger. Ils invoqueront de tendres excuses, presque honteuses. J’ai déjà trouvé une punchline : « Partez. Barrez-vous. Sauvez vos livres. Je vous comprends. » À leur place, j’aurais fait la même chose. L’amour des mots, ça ne paie ni le loyer ni les fournitures scolaires. Quid encore du salaire d’une éditrice indépendante ?
Pendant que nous, les petits, on rame, les pontes se gargarisent des « réalignements tactiques ». Entre nous, on parle d’euthanasie feutrée. Pas besoin de nous supprimer : il suffit d’attendre la mort clinique. Un meurtre administratif, avec smiley de courtoisie et coupe économique radicale.
Ce monde du livre demande de la vitalité aux épuisés et de la loyauté aux trahis. Jésus ne s'en relèverait pas. Je crois aux miracles, je crois à la bonne étoile, mais j’ai appris la lucidité au fil des années. Pour une indépendante, le contrat de diffusion-distribution, c’est un pacte faustien : ils décident, tu subis. Ils orchestrent la pluie, le beau temps et les naufrages — sans jamais te dire où accoste ton livre. Rien de tel qu’une lancement raté pour enterrer un titre avant même sa naissance.
D’abord, la promo saute, puis les interlocuteurs se taisent : les mises en place d'ouvrages se réduisent et, finalement, ton catalogue. Vive la surproduction étouffée par les contrôleurs de gestion. Vive la bibliodiversité abreuvée de ton sang. Marche ou crève. Avec GfK comme arbitre.
À la maison – oui, vive le télétravail, aussi –, mon bureau sent la journée passée : le dessin de licorne, à côté du clavier, un cercle noir en surimpression, trace du mug de café maintenant froid. Ma vie en miniature : du chaos, un peu de sucre et l’espoir qui refuse de crever. Je m’obstine. Je relis même des textes dont je sais déjà qu’ils ne verront jamais une table de librairie. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Parce que je crois en nos autrices et auteurs. Et s’il n’y a pas de place pour leurs livres, alors je la creuserai dans le dur, dans le mensonge, dans les murs trop polis des autres. Et quand la cuillère pliera, je creuserai avec les dents. C’est ça, le drame : on ne sait pas s’arrêter quand on aime trop.
Or, j’ai des enfants à nourrir. Et un ex-mari absent, si vous vous en souvenez.
Puis le mail est tombé. Coup de grâce. Une pièce jointe au nom trop long, couperet somnambule, qui sévit à une heure tardive. « Pas de validation possible : le bon interlocuteur n’a pas été identifié. »
Personne pour dire oui. Personne pour assumer un non. Ce livre, c’était notre plus gros enjeu de l’année, de la maison même, mais il avait déjà un pied dans la tombe avec une mise en place moribonde et un directeur marketing parti aux Bahamas après m’avoir bloquée sur Teams. Oui, je vous le demande : comment envisager un succès quand se baladent 500 exemplaires, dans 300 librairies ?
Maintenant, le roman est officiellement reporté. Une sorte de coma artificiel, sans perspective de réanimation. Ni fleurs ni deuil : un labyrinthe de mails pour oraison funèbre. Je me suis même dit qu’on pourrait en faire un escape game : « Retrouver le roman perdu avant la liquidation. » Le gagnant repartirait avec un tote bag et une crise d’angoisse.
Je regarde l’écran. Puis je ris. Un rire sec, un peu fou. Parce qu’au fond, c’est tout le métier résumé en une phrase : pas de bon interlocuteur. Je ferme l’ordinateur.
Et je repense à OnlyFans. Pas pour m’y vendre (pas encore), mais parce que, visiblement, il va falloir apprendre à vendre autrement. Et j’ai quelques nouvelles idées…
Crédits illustration : Victoire, CC BY SA 2.0
Par Victoire
1 Commentaire
Editrice fan (only)
14/11/2025 à 13:18
Donc ce sera tous les vendredis ? C’est une super série !!!!
Combien d’épisodes ??
Est-ce qu’à la fin le diffuseur tombe amoureux de l’éditrice ?
Est-ce qu’elle a eu le prix littéraire qui changera le regard du groupe sur ses livres ?
Ira-t-elle à Londres ou à Francfort pour vendre des droits sans y croire et devenant le hot book de l’année ????
C’est vraiment génial comme idée de publication : bravo !!!