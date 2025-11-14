Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau

Le projet initial, en hommage à l'auteur disparu en 2023, était porté par un jury réunissant notamment l'Académicien Marc Lambron, ou les bien connus Frédéric Beigbeder et Éric Naulleau. Il devait se déployer au Grand Hôtel Cayré, qui avait donné son accord pour accueillir la cérémonie, dotation comprise.

Mais aujourd'hui, exit du jury les trois cités, tout comme le romancier Gérard de Cortanze, la normalienne Manon Grimaud et Mickaël Meunier, directeur général du Grand Hôtel Cayré, qui n'est plus engagé avec la récompense littéraire. Alors que s'est-il passé ?

« Une séparation à l’amiable »

Philippe Forest, président du jury, résume auprès d'ActuaLitté: « Il y a eu deux conceptions différentes de ce que devait être le prix. Certains jurés ne se reconnaissaient pas pleinement dans l'orientation prise. » Peu à peu, des divergences d’approche se sont fait jour et ont conduit à « des départs » et à une « une séparation à l’amiable ». « Rien de conflictuel, assure le président du jury, simplement l’évidence que deux visions coexistaient. Nous avons choisi la voie la plus simple et la plus saine, avec l’aide des uns et des autres. »

L'ancien nom, Prix Philippe-Sollers, Grand Hôtel Cayré, devient ainsi le Prix Philippe-Sollers. Un changement qui résume l'affaire.

On passe du Grand Hôtel, boulevard Raspail, au Café Beaubourg, dans le 4e arrondissement, par l'entremise de l'architecte Christian de Portzamparc, membre du jury et concepteur du lieu. Un lieu orné de pages du roman Paradis de Philippe Sollers, donnant une résonance au choix.

La dotation a été réduite, tout en conservant symboliquement « les grands crus de Bordeaux », clin d’œil à l'auteur natif de la ville de Montesquieu. Ils sont issus des prestigieux Château Cheval Blanc et Château d’Yquem, « grâce au soutien de M. Pierre Lurton », figure du vignoble bordelais qu'on ne présente plus.

En conclusion, Philippe Forest — qui a accepté la présidence « par fidélité à l’œuvre de Philippe Sollers », à laquelle il consacra ses premiers essais — résume l’enjeu avec sobriété : « L’essentiel est de faire vivre ce prix dans la durée et de placer l’hommage à Sollers au cœur de tout. »

Le lauréat révélé le 27 novembre

Les finalistes, eux, restent inchangés : Feux sacrés de Cécile Guilbert (Grasset), Les Lois et les Nombres de Romain Graziani (Gallimard), Les Parrhésiens de Philippe Bordas (Gallimard), Cacher/Montrer, une histoire des œuvres invisibles en Occident de Nadeije Laneyrie-Dagen (Gallimard), Dernières nouvelles de Rome et de l’existence de Jean Le Gall (Gallimard) et Les Piliers de la mer de Sylvain Tesson (Albin Michel).

Outre le président, à présent, le jury est composé de : Christian de Portzamparc, Amélie de Bourbon Parme, Patricia Boyer de Latour, Georgi K. Galabov, Jacques Henric, Nicolas Idier, Catherine Millet, Emmanuel Moses, Marcelin Pleynet, et Sophie Zhang.

La remise du prix a été fixée à une date symbolique : celle de l’anniversaire de la proclamation de Philippe Sollers comme lauréat du prix Médicis en 1961, et à la veille de sa naissance, le 28 novembre 1936.

Les membres ayant choisi de quitter le projet envisageraient de poursuivre une initiative parallèle, dans une formule qui leur serait propre. Sollicités pour préciser leur position, deux des jurés désormais partants, Frédéric Beigbeder et Éric Naulleau, n’ont pas répondu.

