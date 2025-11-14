Le Prix Des Racines et des Mots dévoile ses finalistes 2025

Entièrement consacré aux écritures de l’exil, du déracinement et aux questions identitaires qui en découlent, le Prix « Des Racines et des Mots » poursuit son travail de mise en lumière d’auteurs dont les récits interrogent les trajectoires humaines et les failles qu’ouvre le départ. Les organisateurs soulignent combien les articles consacrés à la précédente édition ont contribué à faire connaître des écrivains encore peu médiatisés.

Les cinq livres finalistes

Le comité de lecture a établi une sélection de cinq titres :

D'une rive l'autre de Dima Abdallah (Sabine Wespieser Editeur)

La naturalisation de Zied Bakir (Grasset)

Journal d'un exilé d’Amadou Barry (Julliard)

Quand les oiseau reviendront de Merja Mäki, traduit par Fantine Brunel (Éditions Charleston)

Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko (Voir de près)

La proclamation du lauréat aura lieu le 6 décembre 2025 à 17h à la Médiathèque Jean Lévy, 32 rue Delesalle à Lille. La cérémonie sera suivie d’un temps de dédicace et d’un cocktail, en accès libre.

Le programme 2025 autour du prix

Le 22 novembre, à la Médiathèque Marguerite Yourcenar de Faches-Thumesnil, une rencontre littéraire réunira José Vieira, lauréat 2024 pour son roman Souvenirs d’un futur radieux, publié chez Chandeigne. Le 28 novembre, à la Médiathèque de Lille, 32 rue Delesalle, une lecture d’extraits des cinq ouvrages finalistes sera proposée par l’association de littérature partagée à haute voix La Bocca.

Le 29 novembre, à l’Auditorium et Bibliothèque associative du château de Robersart à Wambrechies, une seconde lecture des textes finalistes aura lieu, toujours portée par La Bocca et enrichie d’intermèdes musicaux. Le 5 décembre, à partir de 18h, le Cinéma L’Univers, 16 rue Georges Danton à Lille, accueillera l’exposition photographique « Nordistes d’ailleurs » suivie d’un apéritif, puis la projection du film italien Terraferma d’Emanuele Crialese, en partenariat avec le centre culturel italien Linea Diretta.

Le 7 décembre, de 10h à 12h, à l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie à Lille, se tiendra une table ronde consacrée à « Exil et littérature », avec Paula Jacques, marraine du prix, ainsi que les écrivains Carole Zalberg, Abdelkrim Saïfi et le lauréat 2025, sous la modération de Françoise Objois. La rencontre sera suivie d’un temps de dédicace.

Toujours le 7 décembre, à 16h, au Couvent des Dominicains, 7 avenue Salomon à Lille, un concert de l’ensemble ARSI VOCE dirigé par Virginie Puybusque invitera le public à un moment de recueillement intitulé « Priez pour paix ».

