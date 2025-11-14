Un nouveau Thomas à la tête du conglomérat Bertelsmann

En 2024, Thomas Rabe, nommé au conseil d’administration de Bertelsmann en 2006 puis président-directeur général à partir de 2012, avait annoncé son départ en fin d'année 2026. Le nom de son successeur est désormais connu, et il s'agit d'une figure déjà familière au sein du conglomérat allemand.

Thomas Coesfeld, qui a commencé sa carrière comme consultant chez McKinsey, a en effet été accueilli à bras ouverts par le groupe Bertelsmann, que son grand-père, Reinhard Mohn (1921-2009), a largement fait grandir, après avoir lui-même pris la suite de son propre grand-père, Johannes Mohn. Ce dernier avait hérité de la direction de l’imprimerie et de la maison d’édition allemande par son beau-père, Heinrich Bertelsmann, le fils de Carl Bertelsmann, fondateur historique.

Coesfeld fut successivement responsable de la stratégie pour Mohn Media entre 2018 et 2019, avant d'assumer le même rôle pour Bertelsmann Printing Group. En 2020, il passe sur l'activité musique du conglomérat, au sein de la filiale BMG, qu'il dirige depuis juillet 2023. Depuis un peu plus d'un an, il siège également au comité exécutif de Bertelsmann.

À 35 ans, Thomas Coesfeld est donc officiellement désigné comme l'héritier d'un empire médiatique, qui compte des ramifications dans le divertissement (RTL Group), l'éducation (Bertelsmann Education Group), la finance (Bertelsmann Investments) et, bien entendu, l'édition, avec le groupe international Penguin Random House.

« Entrepreneur et manager, [Thomas Coesfeld] a toutes les qualités nécessaires pour diriger Bertelsmann avec succès et assurer la continuité de l'entreprise », indique Christoph Mohn, fils de Reinhard Mohn et président du conseil de surveillance de Bertelsmann. « Ces dernières années, il a permis à la société BMG d'atteindre un chiffre d'affaires et des bénéfices nettement plus élevés et l'a mieux préparé encore à l'ère du streaming. »

Pas rancunier, son frère Carsten Coesfeld, également pressenti pour le poste de futur PDG, s'est « fier » : « C'est une promotion amplement méritée, et je suis très heureux pour lui. »

Photographie : Thomas Coesfeld (© Bertelsmann, photographie par Sebastian Pfütze)

Par Antoine Oury

Par Antoine Oury