Shoot the Book ! Jeunesse de retour lors du SLPJ de Montreuil

La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) propose, à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, une nouvelle édition de Shoot the Book ! Jeunesse. Cet événement permet aux professionnels de l’audiovisuel de découvrir des projets d’adaptation « aux univers visuels forts, et [des] propositions éditoriales audacieuses ».
Le 14/11/2025 à 10:15 par Dépêche
Publié le :
14/11/2025 à 10:15
Cette journée célébrera toute la créativité et la diversité de l’édition jeunesse française et son potentiel d’adaptation à l’écran. Des albums pour la petite enfance aux romans young adult, en passant par la bande dessinée, plus de 70 maisons d’édition, structures indépendantes et groupes d’édition, seront représentées cette année.
En introduction de cette journée, dix ouvrages, sélectionnés par un jury d’exception, seront présentés par les éditeurs :
Mori de Marie Colot et Noémie Marsily (CotCotCot Éditions)
Betty et Polo d’Adrien Poissier (Dargaud)
Linette de Catherine Romat et Jean-Philippe Peyraud (Éditions de la Gouttière)
Pavel et Mousse d’Aurore Petit (Les Fourmis Rouges)
Aux douceurs enchantées d’Aurélie Gerlach et Maud Bégon (Gallimard Jeunesse)
Le Temps du Capitaine Brett de Blexbolex (La Partie)
Esprits d’enfance de Stéphane Servant et Gaya Wisniewski (Le Rouergue)
L’Ogre au pull vert moutarde de Marion Brunet et Till Charlier (Sarbacane)
Marcel et Odilon de Noémie Favart (Versant Sud)
La Ligue des supers féministes de Mirion Malle (La Ville Brûle)
Le jury 2025, composé de professionnel·le·s de l’édition et de l’audiovisuel, accompagnera cette sélection. Il réunit Franck Samuel, producteur (La Station Animation), Joseph Jacquet, directeur développement de l’offre jeunesse (France TV), Marion Boyer, déléguée à la diffusion (Centre national du livre), Nathalie Donikian, directrice littéraire (SLPJ), Virginie Jallot, autrice et réalisatrice d’animation, et Vladimir Kokh, directeur général (KMBO).
À LIRE - Adaptations de livres : une experte du droit d’auteur nommée directrice de la SCELF
À l’issue de cette session de pitches, des rendez‐vous B2B permettront aux éditeurs de présenter leur catalogue et lignes éditoriales aux producteur·rice·s présent·e·s et de dessiner ensemble les adaptations jeunesse de demain.
Depuis 12 ans, la SCELF favorise la diffusion des œuvres littéraires grâce à son programme international Shoot The Book ! qui œuvre à créer des synergies entre les éditeurs de livre et les acteurs de l’audiovisuel. La SCELF propose ainsi à ses membres un programme annuel d’événements lors de rendez-vous cinématographiques et littéraires en France. Elle est notamment présente au Marché du Film de Cannes et à Séries Mania, à Angoulême pour le 9ème art ou encore au SLPJ pour la jeunesse, et dans le monde en collaboration avec l’Institut français, à Taiwan au TCCF ou en Italie au MIA.
