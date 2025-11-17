Voir de près : Adèle Yon et Marie Pavlenko en grands caractères

Chaque jour, nous présenterons les maisons d’édition participantes et leurs livres en lice. Chacune d’elles incarne, à sa manière, la diversité et la vitalité de l’édition en grands caractères. Ces portraits mettent en lumière leur démarche et les œuvres retenues pour cette première édition du Prix.

Les éditions Voir de près

Depuis 2017, les éditions Voir de près s’attachent à rendre la littérature accessible à tous. Leur conviction est simple : la lecture doit rester un plaisir, quel que soit l’âge ou les difficultés de vision, d’attention ou de concentration. Son catalogue réunit littérature classique et contemporaine, française et étrangère, ainsi que des textes de théâtre, de poésie et de jeunesse – y compris l’intégralité des œuvres au programme du baccalauréat.

Membre fondateur des Éditeurs Atypiques, Voir de près défend une idée forte : ce n’est pas à la personne en situation de handicap de s’adapter au livre, mais au livre d’être pensé pour tous.

Pour le Prix des lecteurs de livres en grands caractères, Voir de près présente trois romans qui illustrent la richesse et la diversité de son catalogue : Le Livre des passages d’Alex Landragin, Traverser les montagnes, et venir naître ici de Marie Pavlenko, et Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon.

Dans Le Livre des passages, Alex Landragin compose un roman-monde fascinant, construit comme un labyrinthe. Trois récits s’y entremêlent — du Paris de Baudelaire à l’Europe des années 1940 — mêlant amour, mystère et mémoire. Par son architecture narrative, le roman invite le lecteur à choisir son propre chemin, renouant avec la dimension initiatique du récit littéraire.

Avec Traverser les montagnes, et venir naître ici, Marie Pavlenko signe la rencontre de deux femmes en exil : Astrid, qui fuit une vie dévastée, et Soraya, réfugiée syrienne enceinte contre son gré. Dans les paysages sauvages du Mercantour, leurs solitudes se croisent, se reconnaissent et s’ouvrent à la lumière. Un texte vibrant, porté par la beauté du langage et la puissance de la nature.

Enfin, Mon vrai nom est Elisabeth, premier roman d’Adèle Yon, explore les zones d’ombre d’une lignée féminine marquée par le secret et la folie. L’autrice mêle enquête, archives et introspection pour retracer le destin de son arrière-grand-mère internée dans les années 1950. Entre essai intime et quête de mémoire, elle interroge la transmission du silence et la place des femmes face à la norme médicale et sociale.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com