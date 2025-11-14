Abeilles en alerte : l'institution coûteuse et inefficace qui détourne le miel des créateurs

Enfumer les abeilles : de la représentation collective chez les artistes-auteurs

J’avoue que, piquée au vif par des commentaires désobligeants sur ma dernière chronique, j’ai quelque peu délaissé l’écriture au profit de jardinage — le parc de ma demeure de Suffolk souffrait de mon absence. J’allais m’occuper de mes fleurs et de mes abeilles.

Mes amies se sont moquées de moi : serais-je capable de traverser l’été sans évoquer mon éternel cheval de bataille : le sort des artistes chez nos voisins français ? Il est vrai que dans le même temps, je recevais des informations qui me mettaient un tantinet la rate en ébullition.

En juillet, par exemple, j’ai su que, las de supplier pour obtenir le droit de cotiser à sa propre retraite, un auteur avait dû en venir à menacer de se supprimer au téléphone. Dès lors, comme par magie, son dossier s’est débloqué… avant de capoter à nouveau quelques semaines plus tard.

À LIRE - Retraites non versées, argent mal géré : “Pour la reconnaissance du scandale Agessa”

J’ai beau m’exhorter à ne m’occuper que de mes ruches, ces nouvelles me chagrinent. D’autant que, dans la foulée, quelques sociétés tenant davantage du salon privé que de la représentation professionnelle, et persuadées d’être mandatées par la Providence pour parler au nom de tous, se félicitent des « conditions avantageuses » (jusqu’à 80 % de malus, merci l’avantage !) de ce rachat des cotisations retraite « oubliées » par l’Agessa.

Ah, l’Agessa ! Si seulement je n’avais jamais croisé ce sinistre sigle… Imaginez-vous qu’une association a, pendant des années, géré la sécurité sociale des écrivaines et écrivains, illustratrices et illustrateurs, scénaristes, réalisatrices et réalisateurs, etc. — en s’arrangeant avec la mission qui lui était confiée et en inventant ses propres règles.

Comme on était en France, il n’a fallu que vingt ans pour afficher ces pratiques frauduleuses… et huit ans pour remplacer l’organisme par une toute nouvelle « Sécurité sociale des Artistes-Auteurs ».

Surprise : celle-ci reprenait les mêmes statuts et les mêmes membres que l’Agessa, ainsi que son directeur (avant que celui-ci n’en soit enfin chassé… empochant au passage quelques centaines de milliers d’euros, censés saluer son dévouement). Au temps pour le changement : pendant deux ans, la nouvelle SSAA va — comme j’en ai parlé dans ces colonnes — faire preuve d’un zèle étonnant pour maintenir l’inaction et l’omerta.

La Cour des comptes s’en mêle, toussote. Beaucoup d’argent dépensé, des locaux somptueux pour une efficacité proche du zéro ; et toujours ce vieux scandale des retraites qui traîne… ça commence à se voir ! Ne conviendrait-il pas de retirer enfin l’agrément de cette association fantoche et dangereuse ?

Comme un seul homme, une poignée de « membres fondateurs » s’érige en collectif repentant. Main sur le cœur, ils jurent qu’ils ont compris, qu’ils regrettent ; et ils s’engagent à changer, tout réparer. Ils font voter en CA une résolution « majoritaire » en ce sens. Dans la foulée, ils entament un sérieux lobbying auprès des ministres et parlementaires dans leur sphère d’influence feutrée pour que, surtout, rien ne change.

À LIRE - Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée

Manque de chance : comme les abeilles de mon jardin, les « petits » syndicats n’entendent nullement se laisser enfumer. Profitant de l’appel d’air créé par la crise institutionnelle, ils contactent à leur tour médias et représentant.es du peuple, donnent à entendre leurs arguments, prennent la parole et se coordonnent comme un essaim vengeur pour faire entendre leurs récriminations.

Première victoire : la session parlementaire se termine avec un projet de loi qui, enfin, envisage de supprimer la SSAA — ou au moins de réduire l’influence des responsables du désastre.

J’avoue qu’à cette annonce, j’ai posé mon enfumoir pour m’offrir une coupe de champagne.

Mais je ne me berce pas d’illusions. Dans l’ombre, les mêmes « représentants » autoproclamés des artistes-auteurs poursuivent leur lobbying, confondant avec une persistance admirable leurs intérêts particuliers et l’intérêt commun.

En plus de défendre la SSAA, ils font ce qu’ils peuvent pour torpiller l’idée d’élections professionnelles, la formation, et même le projet de « continuité de revenus » brandi par quelques utopistes (comment ? Des artistes qui ne crèveraient pas la dalle ? Et pourquoi pas le droit de vote aux femmes, tant qu’on y est !). Mon masque sur le visage, j’enrage.

Mes abeilles me regardent avec un air compatissant. Elles savent, mieux que les humains, reconnaître les frelons venus détourner le miel commun à leur propre profit…

Je crois que je vais sortir de mon silence bourdonnant, abandonner l’apiculture et me remettre à l’écriture.

Crédits photo : NickyPe CC 0

Par Lady en Passant

Contact : contact@actualitte.com