RueLaplace éditions, l’histoire en grands caractères

Chaque jour, nous présenterons les maisons d’édition participantes et leurs livres en lice. Chacune d’elles incarne, à sa manière, la diversité et la vitalité de l’édition en grands caractères. Ces portraits mettent en lumière leur démarche et les œuvres retenues pour cette première édition du Prix.

Les éditions rueLaplace

Dès sa création, rueLaplace éditions s’est donnée pour mission de compléter l’offre en biographies, récits et romans historiques de la Librairie des Grands Caractères. Son ambition : offrir aux lecteurs malvoyants un accès élargi à l’histoire, à travers des textes exigeants, porteurs de mémoire et de savoir.

Tous ses ouvrages sont composés en caractères Luciole, spécialement conçus pour les personnes déficientes visuelles, et soigneusement mis en page afin de garantir une lecture fluide et confortable. Fidèle à cet esprit d’innovation, rueLaplace éditions a été le premier éditeur à proposer le format XXL, destiné à ceux qui ont besoin de caractères encore plus grands.

Pour le Prix des lecteurs de livres en grands caractères, trois ouvrages incarnent la diversité du catalogue et la cohérence de cette ligne éditoriale.

Avec Gabrielle d’Estrées, presque reine, Henri Carré retrace le destin de celle qui fut la compagne d’Henri IV, aimée du roi et redoutée de la cour. À travers le regard de l’historien, la jeune femme, trop souvent réduite à son rôle de favorite, retrouve sa véritable stature : celle d’une conseillère, d’une mère et d’une figure politique au cœur d’un royaume encore déchiré. Son destin brisé incarne à la fois la passion et la raison d’État.

À LIRE - Éditions du Palémon, le polar en grands caractères à l’ancre bretonne

Dans Paul Cézanne, Élie Faure livre un portrait d’artiste d’une rare intensité. Plus qu’une biographie, ce texte interroge le mystère de la création et la solitude du peintre face au monde. Médecin et critique d’art, Faure mêle observation sensible et réflexion esthétique, dressant de Cézanne l’image d’un visionnaire habité par la quête de vérité.

Enfin, Les Heures étoilées de l’humanité de Stefan Zweig réunit douze récits où l’Histoire se condense en instants décisifs. De la chute de Byzance à la découverte de l’océan Pacifique, ces « heures » témoignent de ces moments où un geste, une idée ou un destin font basculer le cours du monde.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com