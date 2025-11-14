Dans Le Mage du Kremlin, Jude Law fait sa loi : bande-annonce

Réalisé par Olivier Assayas, Le Mage du Kremlin s'appuie évidemment sur le roman de Giuliano da Empoli, mais revu et réécrit pour l'écran par le réalisateur lui-même, avec un certain Emmanuel Carrère à ses côtés.

Assayas et Carrère collaborent pour la première fois, mais le second est un habitué de l'écriture de scénario : il a, à son actif, ceux de La Classe de neige de Claude Miller (1998), de L'Adversaire de Nicole Garcia (2002, d'après son propre livre) ou encore, pour la télévision, Un lieu incertain de Josée Dayan (2010, d'après le roman de Fred Vargas).

Dans sa note d'intention, le réalisateur Olivier Assayas dressait des parallèles entre Le Mage du Kremlin et deux autres longs-métrages de sa filmographie. « Comme Carlos [2010] et Cuban Network [2019], il sera mené par ses personnages, offrant ainsi des rôles solides à des interprètes chevronnés », soulignait-il en mai 2024.

Le film sera en salles le 21 janvier 2026.

DOSSIER - Le Salon du livre de Turin 2021, le grand Salto

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com