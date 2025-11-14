Célestin de Meeûs, lauréat d'un autre Prix Goncourt, celui du métro

L'agence de communication Epiceum organise chaque année depuis 2008 le Prix [du métro] Goncourt. La sélection des livres en compétition s'ouvre dès septembre de l’année précédant la remise du Prix et s’opère parmi les premiers romans de la rentrée littéraire du même mois. Pendant dix mois, cette sélection s’enrichit pour être composée d’une douzaine d’ouvrages.

Les membres du jury lisent à tour de rôle chaque roman et peuvent écrire des commentaires sur le site internet du Prix, pour donner leur avis.

Le jury réunit un représentant de chaque librairie, Libralire, Les Nouveautés et Les Guetteurs de Vent, des membres de l’agence dont l’organisatrice du Prix et le dirigeant d’Epiceum, mais aussi des partenaires, clients, journalistes, artistes, lecteurs du quartier ou amis qui souhaitent se prêter au jeu. En tout, c’est plus d’une vingtaine de personnes qui est impliquée toute l’année.

Mythologie du .12, de Célestin de Meeûs, s'est distingué : rappelons que l'ouvrage a déjà été salué par une mention spéciale du jury du Prix Wepler-Fondation La Poste, en 2024.

C'est l'histoire d'un jour de solstice d'été au milieu de nulle part. C'est l'histoire de deux jeunes types qui zonent sur le parking d'un supermarché dans une vieille Clio, à se chambrer et à enchaîner les bières et les joints. C'est l'histoire d'un médecin, dont la vie rangée et la famille modèle, construites dans une obsession de réussite, volent en éclats, un homme … C'est l'histoire d'un jour de solstice d'été au milieu de nulle part. C'est l'histoire de deux jeunes types qui zonent sur le parking d'un supermarché dans une vieille Clio, à se chambrer et à enchaîner les bières et les joints. C'est l'histoire d'un médecin, dont la vie rangée et la famille modèle, construites dans une obsession de réussite, volent en éclats, un homme éméché qui ressasse, impuissant, ses échecs et s'enferme peu à peu dans un monologue paranoïaque et délirant. C'est l'histoire d'une soirée qui n'en finit pas, d'un snack sur le bord de la route, d'un trip dans la nature et d'une petite cabane au bord de l'eau, de Max et de Théo, de Rombouts et du tenancier de Chez Moustache, d'un médecin à la dérive, de traînards, de la haine et de l'ennui, de ce qu'on ne regrette que parce que cela nous échappe, du besoin de possession et du constat amer que rien ne se contrôle, de l'ivresse et de la violence. - Le résumé de l'éditeur pour Mythologie du .12

L'année dernière, le Prix [du métro] Goncourt avait salué la metteure en scène et autrice Emma Doude Van Troostwijk pour son premier roman, intitulé Ceux qui appartiennent au jour (Éditions de Minuit).

La 18e soirée de remise du Prix [du métro] Goncourt se déroulera au Onzième lieu, 91 bis rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement de Paris, à deux pas du métro Goncourt, le mardi 2 décembre 2025 à 18h30.

Photographie : Célestin de Meeûs (crédits : Manon Perrola)

