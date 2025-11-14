Bicentenaire de la Photographie : un fonds dédié en mars 2026 au CNL

Telle une photographie argentique, le programme du Bicentenaire de la Photographie se développe. À l’occasion de la 28e édition de Paris Photo, du 13 au 16 novembre, la ministre de la Culture Rachida Dati, a annoncé de nouveaux événements et éléments de la grande célébration prévue en 2026 et 2027.

Une « Fête de la photographie » se déroulera dans la nef du Grand Palais en 2027, organisée par le ministère de la Culture et GrandPalaisRmn. La manifestation mêlera « exploration, lumière, merveilleux et illusion, pour célébrer la puissance évocatrice du regard photographique ».

Dans son sillage, des rencontres, micro-expositions et ateliers seront organisés dans toute la France, en partenariat avec Diagonal et Réseau LUX, deux réseaux nationaux de production et diffusion de la photographie.

La Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie (MPP) et le GrandPalaisRmn, à nouveau, proposeront aux collectivités territoritoriales des expositions « clés en main », avec des pièces issues des fonds de la MPP et du GrandPalaisRmn et accompagnées de matériels pédagogiques.

Des subventions dédiées

Le ministère de la Culture entend associer le secteur de l'édition à cette célébration. Ainsi, un fonds exceptionnel dédié à l’édition photographique sera lancé en mars 2026 par le Centre national du livre et la rue de Valois.

Il « aidera les projets d’édition, de réédition ou de traduction d’ouvrages majeurs consacrés à la photographie — qu’elle soit patrimoniale, moderne ou contemporaine », précise le ministère de la Culture. Sollicité, le Centre national du livre nous précise que les contours de ce dispositif de soutien seront précisés lors du conseil d’administration du CNL du 9 décembre 2025.

À LIRE - En 2026, une “année Malraux” pour le cinquantenaire de sa disparition

Par ailleurs, un ouvrage de référence sur le Bicentenaire de la Photographie sera coédité par le ministère de la Culture et les éditions du GrandPalaisRMN pour être diffusé dans toute la France.

Expositions et labellisation

Le ministère de la Culture avait déjà annoncé, en juillet dernier, plusieurs démarches dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie. La rue de Valois ouvrait ainsi un appel à projets, afin de labelliser les manifestations, expositions, rencontres, projets participatifs, conférences, publications, ateliers éducatifs et autres initiatives destinées à célébrer cet art vieux de deux siècles.

Une deuxième vague de labellisation est d'ailleurs ouverte, destinée aux associations, communes, départements, régions, entreprises privées, organismes de recherche et établissements publics, jusqu'au 11 janvier 2026. Plus de renseignements à cette adresse.

De nombreuses expositions sont d'ores et déjà prévues, notamment à la Bibliothèque nationale de France. L'événement « Dans le plus simple appareil » reviendra ainsi sur deux cents ans de nu en photographie, tandis qu'un focus sera pratiqué sur la photographie japonaise après 1945 au sein des collections de l'établissement patrimonial.

Une rétrospective consacrée aux cent premières années de la photographie en France s'appuiera sur les collections de la BnF, croisées avec celles du Musée d'art Kimbell, situé à Fort Worth, au Texas. Enfin, la bibliothèque nationale accordera un espace aux prix photographiques qu'elle soutient : le Prix Niépce, le Prix Nadar, la Bourse du Talent et le Prix Camera Clara.

Notons que l'Institut pour la photographie de Lille, en partenariat avec la BnF, la bibliothèque municipale de Lille et le Muséum d'histoire naturelle lillois, montrera une exposition consacrée à Louis Désiré Blanquart-Évrard et à la première imprimerie photographique.

À LIRE - Culture : pour boucler 2025, le gouvernement annule 48 millions € de crédits

La bibliothèque municipale de Lyon ouvrira pour sa part l'exposition « Y'a pas photo », ou l'histoire d'une réinvention perpétuelle à travers les paradigmes photographiques. La Bibliothèque de l'Institut de France, en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts, se penchera de son côté sur la photographie à la conquête du livre, entre 1840 et 1900.

Photographie : illustration, Eleni, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com