Frida Kahlo. À la vie, à la mort

Frida Kahlo n’a jamais cherché à plaire : elle a cherché à dire. À dire sa douleur, son désir, son pays, sa colère et sa foi dans la vie, tout cela dans une langue de couleurs et de symboles, indocile et éclatante. Suzanne Barbezat, guide et autrice installée à Oaxaca, signe ici une biographie habitée et attentive.

De la Casa Azul aux villes industrielles d’Amérique, elle suit les traces de Frida, celles d’une femme qui transforma le drame en création, la maladie en défi, la solitude en art. Ses tableaux, souvent peints sur de petits supports de métal, deviennent les miroirs d’une conscience aiguë, où la mort n’est jamais un effroi mais une compagne.

La biographe restitue la vie d’une artiste indissociable du Mexique, nourrie de son histoire, de ses traditions et de ses contradictions. Elle montre aussi comment cette vie s’est prolongée bien au-delà de la mort : dans les musées, dans la mémoire populaire, sur les murs, les billets, les objets du quotidien.

Mais loin du fétiche et de la légende, le livre redonne à Frida sa dimension humaine, une femme debout malgré tout, passionnée, politique, traversée par la douleur et la joie, toujours en tension entre l’ombre et la lumière.

À travers documents, lettres, esquisses et photographies, cette biographie montre combien l’œuvre de Frida Kahlo reste vivante. Par sa franchise et sa force, elle continue de trouver un écho dans notre époque, où l’expression de soi semble omniprésente mais l’authenticité … plus rare.