Règlement déforestation : menace pour le livre ou chance pour les forêts ?

Cette prise de position, loin d’être anecdotique, révèle la fragilité d’un tissu industriel dominé par des petites structures et confronté à une mécanique administrative jugée démesurée.

Une réglementation jugée irréaliste

Le secteur ne remet pas en cause l’objectif environnemental du texte — la lutte contre la déforestation — mais sa faisabilité concrète. L’EUDR impose en effet la transmission de références DDS et d’identifiants de déclaration pour chaque lot de matières premières concernées.

Or les acteurs du livre disent bien connaître l’ampleur du défi : selon les estimations rappelées par Intergraf, un ouvrage imprimé pourrait mobiliser jusqu’à 300 000 parcelles forestières. Une avalanche de données qui, cumulée le long de la chaîne, deviendrait ingérable.

Comme le souligne l’association, « le traitement, l’allocation et la transmission d’un nombre aussi considérable de références ne sont pas réalisables pour notre industrie ». Et derrière cette impossibilité technique se cache un risque plus large : celui de paralyser des milliers d’entreprises, dont 95 % comptent moins de vingt salariés.

Une chaîne de valeur trop imbriquée

Le projet de calendrier, qui accorde douze mois supplémentaires aux petites structures, ne convainc guère les professionnels. Intergraf insiste sur un point essentiel : dans un marché où petites, moyennes et grandes entreprises collaborent en continu, la différenciation théorique des échéances est vouée à s’effacer.

En pratique, affirment-ils, tous les opérateurs seront contraints de se conformer dès la première date. Les imprimeurs de taille modeste n’auraient d’autre choix que de s’aligner immédiatement pour préserver leurs relations commerciales.

Appel à une refonte pragmatique

À ce stade, la fédération demande de supprimer l’obligation de transmettre les références DDS au profit d’une traçabilité agrégée, fondée sur l’enregistrement des fournisseurs et des clients — nom, adresse, et numéro EORI en cas d’échanges internationaux. Une solution jugée plus cohérente avec la réalité du terrain, tout en respectant l’ambition écologique du règlement.

D’où cette proposition, presque un signal d’alarme : instaurer un mécanisme de « stop-the-clock », autrement dit interrompre temporairement le décompte pour permettre une évaluation complète de l’impact du texte. L’objectif ? Imaginer de véritables mesures de simplification et rendre l’EUDR « réellement praticable » sans affaiblir sa raison d’être.

Un débat décisif pour l’avenir du livre imprimé

Dans une industrie où se côtoient micro-entreprises familiales et groupes multinationaux, l’EUDR apparaît comme un test grandeur nature de la capacité de l’Union européenne à concilier rigueur environnementale et soutenabilité économique. Le livre, dont la chaîne d’approvisionnement est particulièrement complexe, pourrait devenir l’un des premiers champs d’observation — et l’un des premiers territoires de friction.

La balle est désormais dans le camp des institutions européennes. En attendant, le monde de l’imprimé retient son souffle, espérant que le « stop-the-clock » demandé ouvrira la voie à un dialogue plus équilibré… et à une réglementation qui n’étouffe pas ceux qu’elle entend responsabiliser.

La trace de l’écologie dans la chaîne des livres

Si la filière graphique européenne se sent aujourd’hui acculée, il ne faut pas ignorer la perspective inverse : l’EUDR peut aussi se lire comme une opportunité de refondation industrielle. Car, de fait, derrière ce texte se profile un objectif ambitieux, mais clair : faire en sorte que les produits consommés en Europe « ne contribuent pas à la déforestation ou à la dégradation des forêts dans le monde » (Parlement européen).

Cette ambition environnementale ne relève pas de la simple « bonne conscience » : elle est logée dans un programme plus vaste, celui du European Green Deal et de la stratégie biodiversité 2030.

Des chaînes d’approvisionnement plus solides

Premier argument : l’EUDR incite à une transparence accrue dans les filières. Selon les spécialistes, « le cycle d’approvisionnement est en train d’être remodelé » et la conformité ne doit plus être pensée comme un fardeau, mais plutôt comme un « avantage concurrentiel ».

Dans le secteur de l’édition et de l’impression, cela peut vouloir dire : identifier clairement ses fournisseurs, cartographier ses flux, s’assurer que le papier, l’encre, les supports ne proviennent pas de zones où l’on a rasé la forêt après le 31 décembre 2020.

À terme, bénéficier d’une telle traçabilité revient à proposer au lecteur ou à l’acheteur un « livre à valeur ajoutée » : non seulement bien imprimé, mais responsable.

Un cadre déjà posé, un accompagnement réel

Autre point : l’idée selon laquelle tout serait « impossible » se heurte aux faits. La Commission européenne a publié des lignes directrices, guides et fiches spécifiques « pour les PME et les petits exploitants agricoles » afin de faciliter l’application de l’EUDR.

Ce dispositif d’accompagnement suggère que les délais, certes serrés, ne sont pas laissés au seul bon vouloir des entreprises. Dès lors, l’argument de la « complexité insurmontable » mérite d’être modéré : tout dépend de la façon dont chaque acteur s’engage dans son propre maillon de la chaîne.

Troisième argument : l’Europe ne peut plus se dérober à sa part dans la lutte contre la déforestation. Selon les analyses, l’impact de l’UE sur la perte forestière mondiale est significatif et la mise en œuvre de normes strictes devient un élément de crédibilité pour un bloc se qualifiant de leader climatique.

Pour les industries du livre, cela veut dire non seulement « conserver » leurs procédés, mais les adapter en amont pour ne plus être spectatrices d’écosystèmes fragiles ou de chaînes opaques.

Responsabilité globale et pari stratégique

Enfin, on peut voir l’EUDR comme un pari sur le long terme : celles des entreprises qui, dès aujourd’hui, planifient leur adaptation utiliseront la traçabilité non pas comme une contrainte, mais comme un levier marketing.

Un imprimeur ou un éditeur en mesure d'assurer que ses papiers sont certifiés, nos flux sont géolocalisés, nous contribuons à éviter X tonnes de CO₂ par an aura un atout supplémentaire dans un marché où l’éthique devient forte exigence. C’est une transformation de modèle : non plus seulement produire et livrer, mais produire et engager.

Car pour s'orienter vers un équilibre, entre contraintes et opportunités, la route s'annonce sinuese. Et ce regard complémentaire ne doit pas masquer la réalité : la transition est rude. Les défis sont nombreux — coût, formation, adaptation technique — mais ils ne rendent pas l’entreprise impossible.

Il s’agit d’un changement structurel, certes, mais aussi d’une occasion de repenser la chaîne du livre imprimé dans une ère où la provenance et la responsabilité pèsent autant que la qualité même de l’objet.

Ainsi, la filière graphique et éditoriale pourrait faire de l’EUDR non pas seulement une épreuve à franchir, mais un projet à embrasser — à condition d’être proactif, informé et engagé. Car l’avenir du livre, après tout, dépend aussi de la façon dont nous le faisons naître.

