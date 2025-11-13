82 % des Québécois lisent encore : mais que révèle vraiment cette statistique ?

Si la majorité lit encore au format imprimé, les supports numériques gagnent du terrain. Chez les 15-29 ans, près d’un tiers déclare avoir lu un livre numérique, tandis qu’un cinquième a écouté une version audio. Cela suggère que les jeunes publics, habitués aux environnements mobiles et aux usages connectés, adaptent leurs pratiques culturelles.

Une étude universitaire rappelle toutefois que certains lecteurs « considèrent l’expérience numérique comme moins confortable, voire moins signifiante ». Ainsi, même si les supports dématérialisés progressent, ils n’effacent pas la domination du livre traditionnel.

Des inégalités de pratique bien présentes

Au-delà de la moyenne globale, de forts écarts persistent. Les femmes lisent nettement plus que les hommes. Plus encore, plus le niveau d’études ou le revenu est élevé, plus la pratique se renforce : la quasi-totalité des diplômés universitaires lit régulièrement, alors que les personnes non diplômées restent minoritaires à se déclarer lectrices.

Le lieu de résidence et l’usage linguistique influencent également les habitudes culturelles. Les jeunes adultes lisent beaucoup, mais pas forcément dans leur langue principale, et leurs choix reflètent davantage la diversité culturelle des environnements numériques.

Le Québec littéraire face à la mondialisation culturelle

Une autre tendance frappe : la part d’œuvres québécoises dans les lectures demeure relativement limitée. À peine plus d’un tiers des lecteurs privilégie des auteurs locaux.

Ce constat s’inscrit dans un mouvement culturel plus large : les habitudes médiatiques, en particulier chez les 15-29 ans, se tournent massivement vers des contenus internationaux. Le livre n’échappe pas à cette logique : même lorsque la lecture est fréquente, la création québécoise n’est pas toujours la première choisie.

Ce que ces tendances disent

Pour l’industrie du livre, les bibliothèques, les librairies et les médiateurs, les implications sont multiples. La lecture demeure un loisir très présent : plus de quatre personnes sur cinq déclarent lire chaque année. Cette base solide ne doit toutefois pas masquer les transformations à l’œuvre.

Le livre imprimé ne suffit plus à lui seul ; les supports numériques — livrel comme audio — imposent de nouvelles façons d’éditer, de recommander, de diffuser. Ces nouveaux usages ne réduisent pas pour autant les écarts sociaux : les publics moins diplômés, moins connectés ou éloignés des centres urbains restent plus distants du livre. Enfin, la création québécoise doit renforcer sa visibilité dans un contexte où le lectorat, notamment jeune, évolue dans un univers culturel mondialisé.

Une terre de lecture... fragile

Au Québec, la lecture demeure un pilier des loisirs culturels, mais le paysage se transforme. Le numérique s’installe, l’écoute audio s’impose lentement, les jeunes hésitent entre œuvres locales et offre internationale, et les disparités se maintiennent.

Pour que le livre continue de rayonner — et pour que l’édition québécoise conserve toute sa pertinence —, il faudra conjuguer modernisation des formats et ouverture à une plus grande diversité de publics. L’enjeu, désormais, n’est plus seulement de mesurer combien de personnes lisent, mais d’accompagner durablement ces lecteurs dans toute la variété de leurs pratiques.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

