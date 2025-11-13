La Sorbonne accueille les Plaidoiries imaginaires

Deux avocats, Jean-Yves Le Borgne et Sophie Obadia, défendent des textes où les mots s’aiguisent comme des arguments, rappelant combien le droit se nourrit de fictions et combien les récits aiment les salles d’audience. Ce rendez-vous met en lumière la dimension dramatique et rhétorique d’œuvres transformées en plaidoyers littéraires.

L’événement s’intéresse aux liens entre écriture et scène de procès. Les textes présentés convoquent le drame, la pitié, la haine ou la clémence, éléments qui traversent autant les récits que les audiences. La littérature se retrouve ainsi « à la barre », dans un cadre où les tensions et les émotions des prétoires deviennent matière à lecture.

Né à Paris en 2009, le festival Livres en Tête met à l’honneur la lecture à voix haute et réunit chaque année lecteurs professionnels, étudiants de La Sorbonne Sonore et invités issus de différents horizons culturels. Organisé par Les Livreurs avec le soutien de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, l’événement déploie plusieurs soirées thématiques où la littérature prend corps par la voix.

Lectures, pièces en Solo Théâtre, master class et rencontres composent une programmation qui explore autant les textes classiques que les écritures contemporaines, en donnant une place centrale à l’interprétation et à l’écoute.

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com