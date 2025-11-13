Quand Joëlle Pétillot imagine une cité, elle est ocre, « avalée par l’ombre », que le vent brûlant du désert emporte dans un vertige collectif. Ce souffle, d’abord « vent-caresse », se mue en malédiction lorsque son cycle se prolonge au-delà des jours attendus.

Alors, le réel vacille, les corps s’effondrent, les consciences s’égarent. Voici Chergui, un conte moderne, incandescent, où le vent révèle autant qu’il détruit.

Au cœur du récit, trois figures : Nour, fragile et lucide ; Réda, son amour interdit ; Idriss, fiancé jaloux consumé par son propre gouffre. Pétillot noue leur drame intime à la folie du vent.

Nour glisse dans un rêve vibrant où les tissus tourbillonnent et où surgit Réda : « cet ailleurs… me rend pleine de vie ». Idriss, lui, sombre dans la violence, jusqu’à l’irréparable : « je la voulais, quoi qu’il advienne ».

L’écriture, précise et nerveuse, saisit ses dérives avec une crudité presque suffocante. Lorsque la ville cède à la stupeur, surgit un étranger, silhouette bleutée traçant des signes dans le sable : « il écrivait… la trace ne s’effaçait pas ».

La narration s’élargit alors, quittant l’intime pour l’allégorique : cet homme devient catalyseur d’un éveil miraculeux. Pétillot excelle dans cette bascule, mêlant souffle mythique, tension charnelle et violence sourde.

La langue, somptueuse, alterne phrases amples et heurts brusques. Les images, toujours sensorielles, sculptent le désert, le sable, la peur. Dans ce style à la fois charnel et onirique, la romancière explore la faille des êtres : Nour retrouvant la lumière, Idriss s’effondrant, Réda revenant dire « pardon ».

Par Jérôme F.