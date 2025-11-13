Amin : troublante fiction algérienne d'un écrivain perdu dans sa propre fiction

Dans cette atmosphère décadente, le narrateur — écrivain reconnu, en manque d’inspiration — voit s’approcher un inconnu. L’homme se présente : Amin. Et immédiatement, quelque chose bascule. Le personnage dévoile d’emblée une maîtrise dérangeante des détails les plus intimes : « Il savait tout de moi… mes études, mon parcours d’écrivain, ma famille, le décès de mon père ».

Cette entrée en matière, presque intrusive, ouvre un récit où l’écrivain se retrouve happé par un système opaque, une mécanique de pouvoir qui le dépasse. Amin prétend connaître « les principaux rouages du système »et propose au narrateur d’écrire un roman inspiré de ses confidences. Le projet est confidentiel, presque clandestin — ce qui rend l’entreprise irrésistible.

Roman dans le roman : la spirale vertigineuse

Toumi excelle dans l’art de l’emboîtement narratif. On suit la naissance d’un livre fantôme, dont l’existence réelle ne cesse d’être questionnée. Les rendez-vous bihebdomadaires entre Amin et l’écrivain, au café La Baie d’Alger, deviennent un rituel hypnotique : « Je le trouvais installé… disputant une partie d’échecs sur son smartphone ».

Les discussions, denses et parfois théoriques, nourrissent le manuscrit tout en brouillant les frontières entre témoignage et manipulation. Amin pousse le narrateur à représenter la réalité « sans fard », à ne « changer que les noms ». Une incitation qui sonne comme une mise en danger volontaire.

Little by little, la ville elle-même se fait personnage : les barrages de gendarmerie, les « Skoda blanches, avec deux hommes à l’intérieur », les rues d’Alger saturées de rumeurs. Une atmosphère d’étouffement s’installe, renforcée par la montée en puissance d’un bruit sourd : la fuite du manuscrit. Le narrateur observe, médusé, la multiplication de commentaires sur un roman qu’« aucun journaliste n’avait lu » et dont certains affirment déjà qu’il est « explosif ». La rumeur devient hydre, incontrôlable.

Écriture nerveuse, élégante, profondément humaine

Toumi manie une prose agile, nerveuse, tour à tour introspective et ironique. Il entrelace phrases brèves et longues coulées réflexives, créant un rythme souple et vivant. Ses dialogues sont percutants, souvent teintés d’une lucidité désabusée.

Lorsque le narrateur interroge Amin sur le bonheur, celui-ci répond : « Heureux ? Qu’est-ce que ça veut dire “heureux” ? ». Le roman abonde ainsi en éclats philosophiques, qui ne cassent jamais la fluidité du récit — au contraire, ils l’aèrent, lui donnent une profondeur troublante.

Le texte brille aussi par sa mise en abyme, particulièrement dans la scène où l’écrivain détruit son manuscrit : « D’un simple geste, un meurtre de masse… tous mes personnages, un univers entier ». Le geste est radical, presque sacrilège, et rappelle la tentation de disparaître, présente tout au long du roman. Toumi joue avec l’idée que la fiction peut être plus dangereuse que la réalité elle-même, plus inflammable que n’importe quel scandale politicien.

Amin, absence centrale et miroir déformant

La figure d’Amin parcourt le livre comme un fantôme. Indéchiffrable, fuyant, tour à tour mentor, espion ou ami, il symbolise ce système algérien « où l’opacité et la fragilité institutionnelle » nourrissent tous les fantasmes. Et soudain, Amin disparaît. Sans explication.

L’écrivain s’effondre : « Il me manquait terriblement… Pour la première fois depuis des années, je me suis mis à pleurer ». Cette absence devient le véritable cœur du roman, sa trouée émotionnelle, révélant que la relation relevait moins du témoignage politique que d’un étrange attachement, quasi affectif.

L’épilogue apporte la dernière déflagration : le narrateur publie finalement Amin — mais sous pseudonyme. « Beaucoup devineront que j’en suis l’auteur, mais je saurai nier ». Le texte devient alors un jeu de miroirs où fiction et réalité se renvoient la balle dans un vertige délicieux.

Un roman sur la peur, le pouvoir… et l’écriture elle-même

En refermant Amin, on se dit que Toumi a écrit un roman sur un pays, oui, mais surtout sur le rapport dangereux que chacun entretient avec sa propre histoire. Qu’est-ce qu’on raconte ? Qu’est-ce qu’on tait ? Et surtout : qui tire réellement les ficelles ?

Un roman puissant, finement architecturé, à la beauté sombre. Une fiction algérienne, oui — mais avant tout une formidable fiction sur l’intranquillité.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com