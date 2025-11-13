Le Prix Renaudot des Lycéens 2025 couronne Nathacha Appanah

Dans La nuit au cœur, Natacha Appanah entrelace les trajectoires de trois femmes confrontées à la violence conjugale, dont l’un des récits puise directement dans sa propre expérience. Par une écriture à la fois retenue et bouleversante, elle interroge la vérité souvent indicible du féminicide et la force obstinée de celles qui tentent de survivre quand l’amour devient menace. Le roman s’ouvre sur la course désespérée d’une narratrice qui fuit pour sauver sa vie - la sienne.

Journaliste et romancière, autrice du Dernier Frère ou encore de Tropique de la violence, œuvres elles aussi couronnées de nombreux prix, Natacha Appanah poursuit ici un travail littéraire sensible et engagé, où la lumière parvient toujours à affleurer, même au cœur de la nuit. Aux dernières nouvelles, La nuit au cœur s'est vendu 26.317 exemplaires, selon Edistat.

Créé en 1992 à Loudun, ville natale de Théophraste Renaudot (1586-1653), le Prix Renaudot des Lycéens célèbre en 2025 sa 34ᵉ édition. Pensé à l’initiative de l’association Les Amis de Théophraste Renaudot, alors présidée par Danièle Blum, ce prix littéraire destiné à la jeunesse s’est imposé comme un rendez-vous majeur du paysage culturel et éducatif français.

Il s’inscrit dans la continuité des actions de valorisation menées depuis les années 1970 autour de la figure de Renaudot, fondateur de La Gazette et considéré comme l’un des pères de la presse française.

Un prix solidement ancré dans Loudun

Depuis 1981, Loudun accueille un musée consacré à Théophraste Renaudot, installé dans sa maison natale. La création du prix en 1992 s’inscrit dans cette volonté de transmettre une mémoire locale et littéraire. À ses débuts, le concours ne concernait que le lycée Guy Chauvet, rejoint en 2000 par le lycée professionnel Marc Godrie. L’initiative n’a cessé de prendre de l’ampleur : en 2024, 16 lycées issus des académies de Poitiers, Limoges, Bordeaux, Orléans-Tours et Nantes, ainsi que deux établissements étrangers, ont participé.

Le Prix Renaudot des Lycéens est organisé par Les Amis de Théophraste Renaudot, la Communauté de communes du Pays Loudunais, la Ville de Loudun et le Rectorat de Poitiers, avec le soutien de nombreux partenaires : l’État (via le FDVA), la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Vienne, les lycées Guy Chauvet et Marc Godrie, le Club Richelieu International, le Crédit Agricole Touraine Poitou, ainsi que plusieurs librairies (Gibert Poitiers, Les Halles Niort, Les Saisons La Rochelle).

Pour cette 34ᵉ édition, cinq titres issus de la sélection du jury parisien du Renaudot avaient été soumis aux lycéens : Feurat Alani, Le Ciel est immense (JC Lattès) ; Natacha Appanah, La nuit au cœur (Gallimard) ; Michel Bussi, Les ombres du monde (Presses de la Cité) ; Victor Jestin, La mauvaise joueuse (Flammarion) ; Ramsès Kefi, Quatre jours sans mère (Philippe Rey)

Le calendrier du Prix Renaudot des Lycéens 2025 s’est ouvert début septembre, avec l’annonce de la sélection à Paris, suivie du comité de Loudun et de la livraison des ouvrages dans les lycées. Lectures et débats se sont déroulés jusqu’à début novembre, avant les délibérations du 13 novembre qui ont désigné la lauréate. Trois rendez-vous culturels ont déjà rythmé l’automne : Mary Sidney, alias Shakespeare le 2 octobre, puis Récréation poétique le 14 octobre. Le conte musical Ischam et le cobra royal sera proposé le 28 novembre à la médiathèque. Les « Parenthèses du Prix » se poursuivront jusqu’à l’hiver, en écho aux travaux des 400 jurés.

Les objectifs d’un prix pas comme les autres

Le Prix Renaudot des Lycéens poursuit quatre missions essentielles :

Encourager la lecture contemporaine, en mettant en valeur les romans de la rentrée littéraire.

Valoriser les lycéens, qui deviennent jurés, argumentent leurs choix et prennent part au débat public.

Favoriser la rencontre avec l’autrice ou l’auteur primé, moment fort de l’édition.

Diffuser la littérature, grâce à un réseau de partenaires culturels et éducatifs.

Au fil des années, le prix a distingué des écrivains aujourd’hui reconnus : Anne-Marie Garat (1992), Delphine de Vigan (2011), Sandrine Collette (2022), Lilia Hassaine (2023), Olivier Norek (2024).

Un héritage : Théophraste Renaudot

Théophraste Renaudot, né à Loudun en 1586, fut médecin, réformateur social et pionnier de la presse. Il fonde La Gazette en 1631, invente le bureau d’adresses et le Mont-de-piété. Son esprit d’innovation et sa vision humaniste continuent d’inspirer les projets conduits à Loudun et le prix qui porte son nom.

Le Prix Renaudot, créé en 1926 par dix journalistes comme contrepoint au Goncourt, a vu naître en 1992 son pendant destiné à la jeunesse : le Prix Renaudot des Lycéens, fidèle à l’idée que les jeunes lecteurs ont toute leur place dans la vie littéraire.

