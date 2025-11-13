Ce roman libanais qui dévoile les secrets d’une famille brisée par la guerre

« La sensation de perte était devenue la colonne vertébrale de mon existence. La perte à tout instant de toute chose. » D’emblée, le roman impose sa matière : la douleur intime en résonance avec les fractures d’un pays.

Au cœur du livre, trois figures aimantent la narration : Leïla, sa fille Asmahan, et l’arrière-grand-mère Chahira. Chacune se débat avec une forme d’enfermement, parfois psychologique, parfois social. Leïla, femme fragile « retranchée dans son univers hermétique », vit sous la domination de Salem, mari brutal et versatile, dont la violence ronge peu à peu son équilibre.

À travers les yeux d’Asmahan, on perçoit le glissement d’une mère vers la dépression : « Elle ne disait rien, tandis que Salem continuait à saper toute sa confiance en elle… Au bout du compte, Leïla finit par se détester et entra dans un long tunnel de dépression. »

La lignée s’enfonce dans les ténèbres, mais trouve aussi, dans la voix des femmes, un fragile contrepoint : le chant. Les pages où Chahira transmet à Asmahan les mélodies d’Ajmat, ou lorsqu’elle entonne « Ô Rim al-Falla, gazelle du désert… », incarnent ce legs sonore qui devient résistance, mémoire, respiration. Ces moments suspendus illuminent le roman, comme si le chant permettait d’approcher une vérité inaccessible autrement.

Une écriture qui sculpte la mémoire

Le talent d’Humaydane réside dans sa manière de tisser une narration polyphonique sans jamais perdre le fil. La langue, souple, sensorielle, propose un rythme qui oscille entre une retenue pudique et des fulgurances poétiques. Les scènes intimes, souvent déchirantes, sont décrites avec une précision qui frappe.

L’épisode où Leïla détruit méthodiquement les photos de son passé est d’une puissance rare : « Elle la déchirait en petits morceaux… puis les regardait avec tristesse retomber en virevoltant. » Le geste dit tout : la mémoire devient trop lourde pour être conservée entière.

La construction, alternant lettres, souvenirs et récits indirects, entretient une dynamique fluide. La prose joue sur les variations — longues phrases introspectives, brusques raccourcis, parenthèses du quotidien — donnant au texte une respiration presque musicale. L’autrice maîtrise également l’art du dialogue fragmentaire, où quelques mots suffisent à dévoiler tensions et désirs : « Tu devrais écrire ton histoire, Hasmik. Écris tout ça. »

Personnages et destinée : tragédie ordinaire d’un pays

Autour du trio féminin se déploie une constellation de figures masculines traversées par la dislocation politique et morale du Liban. Salem, en particulier, incarne la faillite d’un système patriarcal, brutal, où l’autorité prime sur l’affection.

Son ascendant gangrène la famille, mais l’autrice le montre dans toute son ambivalence — ses moments d’euphorie, ses échecs, son alcoolisme, son déclin. La violence domestique, omniprésente, devient métaphore du pays lui-même.

Le roman excelle dans l’art de montrer comment l’intime s’imbrique dans l’Histoire. Des exodes successifs aux tensions politiques, des carrières de pierres ravagées par les intérêts financiers (« on aurait dit les panses écorchées de cadavres géants »), chaque détail inscrit les destins individuels dans un paysage national meurtri.

Chant de ténèbres, mais chant tout de même

Ce qui bouleverse dans Chansons pour les ténèbres, c’est cette manière de faire jaillir, dans l’ombre, des lueurs persistantes : une leçon d’écriture donnée à une femme analphabète, un fou rire partagé entre Leïla et Zeyna, une chanson improvisée dans un champ de blé. Humaydane rappelle que, même au cœur du chaos, les voix des femmes fabriquent des traces — fragiles, mais indestructibles.

Roman de transmission, d’arrachement, de survie, Chansons pour les ténèbres s’impose comme une œuvre majeure, portée par une écriture lumineuse qui écoute les murmures d’un passé encore brûlant.

Par Nicolas Gary

