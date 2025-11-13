Nouvelle Bpi : Rachida Dati souhaite "que cette implantation ne soit pas seulement provisoire"

Fermée depuis le 2 mars, dans le sillage de la fermeture progressive du Centre Pompidou - devenue totale le 22 septembre -, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) a retrouvé son public dès le mois d’août, désormais installée dans l’immeuble Lumière, avenue des Terroirs de France. À quelques encablures de la bibliothèque François-Mitterrand ou de la Cinémathèque française, elle s’inscrit dans un quartier vivant et bien desservi : un environnement pratique, même si elle y perd sa centralité.
Le 13/11/2025 à 19:04 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
13/11/2025 à 19:04
0
Commentaires
0
Partages
Rachida Dati s’est en tout cas montrée particulièrement enthousiaste lors de l’inauguration des nouveaux espaces de la Bpi, ce jeudi 13 novembre : « Je le vois bien, ici, on est moins gêné d’entrer qu’à Beaubourg », a-t-elle défendu, avec ce franc parler qu'elle aime à brandir : « C’est un bel endroit, un endroit populaire, où l’on se sent immédiatement à sa place. Et je dois le dire très simplement : j’espère que ce ne sera pas seulement provisoire. J’aimerais que cette implantation puisse durer. »
Quand elle a demandé aux employés présents ce qu'ils pensaient de son idée, quelques oui, mais surtout beaucoup de non, avec même un « on veut retrouver le centre ». Elle a alors rebondi : « Mais parfois on a besoin d'extension... » « Dans ce cas oui ». Et de s'en sortir : « Dans la culture, c’est toujours bien de s’étendre, et je suis toujours soucieuse de développer cette présence dans la ville, au point de souhaiter que cette implantation ne soit pas seulement provisoire. »
En attendant, la présence de la BPI dans le 12 arrondissement est prévue jusqu'en 2030, avec une ouverture le 25 août dernier, « un sacré défi, pas simple, mais réussi », affirme Christine Carrier, Directrice de la Bpi. « Vous croyez que je ne suis pas au courant ? Je ne m’intéresse pas seulement à ce qui se passe chez les élites, contrairement à certains chefs », réagit la ministre, toujours incisive.
Près de 8000 m2 répartis sur les 2ᵉ et 3ᵉ étages de l’aile sud, soit les trois quarts de la surface dont elle disposait au Centre Pompidou, donc il a fallu faire des arbitrages. « Quand on déménage, on pense toujours que certaines choses vont nous manquer… et, finalement, pas tant que ça », commente la ministre, philosophe.
Pour le ministère de la Culture, l’enjeu était double : rester « intra-muros » et garantir une accessibilité maximale. « Afin de répondre aux ambitions de cet établissement tout à fait singulier, des moyens importants ont été mobilisés », explique Rachida Dati : « Plus de 33 millions d’euros, sur 5 ans, en plus des 4 millions d’euros de travaux. Le ministère de la Culture a donné à l’établissement les moyens de cette ambition. » Et de rappeler à quel point il est difficile « de trouver un site capable d’accueillir un service public » dans Paris.
C’est la première fois en France qu’une bibliothèque publique nationale s’installe dans un immeuble privé. L’édifice, situé à proximité de Bercy Village et construit dans les années 1990, occupe aujourd’hui un site marqué par la reconversion progressive des anciens entrepôts de vin du quartier en un ensemble de bureaux, de services et, désormais, d’activités culturelles.
Pour Christine Carrier, les premiers chiffres, côté fréquentation cette fois, parlent d’eux-mêmes : « 113.000 personnes en un peu moins de deux mois. ». Le nouveau site accueille en moyenne « 2000 personnes par jour, et jusqu’à 2700 le dimanche, avec ces files d’attente que l'on connaît bien ». Un chiffre toutefois inférieur aux quelque 4000 usagers quotidiens que la Bpi accueillait à Beaubourg.
Au-delà de ses données brutes, la ministre a mis en avant la fonction sociale de la Bpi, qui développe des actions de médiation touchant plus de 9000 personnes par an : mineurs isolés, publics en insertion, personnes éloignées du numérique. « La Bpi joue ainsi pleinement son rôle de lieu d’accueil et de point d’insertion. Elle nous rappelle aussi que la demande de culture n’est pas l’apanage des plus aisés, que l’accès à la culture et à l’information est un moyen de réduire la fracture sociale. Il ne s'agit pas seulement de la lecture et de l’information, mais d'une présence, une compagnie, une aide concrète pour celles et ceux qui en ont besoin. »
Elle a insisté sur cette dimension de brassage social : « C'est un lieu de mixité : étudiants, actifs, retraités, demandeurs d’emploi, scolaires ou personnes sans activité, chacun y a sa place, peu importe d’où il vient. » En 2024, 1,3 million de personnes y ont été accueillies, 10 % de plus qu’en 2023.
Toujours dans son registre direct, elle a salué les équipes présentes au quotidien : « Les chefs ne sont pas là, mais la sécurité, elle, est toujours là. On pense que c’est facile… On vient aussi quand ça va mal », a-t-elle lancé. Avant d'être formelle : « S’il y a des difficultés, il faut me le remonter. » Une manière de valoriser « ceux qui sont là », que d’aucuns pourraient relier à la campagne qu’elle mène pour la mairie de Paris... À ce sujet, elle a simplement glissé, non sans sourire, au sujet de la BPI site Lumières : « Il y a de tout, même un atelier de piano, pour me relaxer avant un Conseil de Paris. »
En ce 13 novembre, date du dixième anniversaire des attentats, Rachida Dati a par ailleurs tenu à rappeler que la Bpi restait un lieu où on n’avait « pas peur du débat ni de la confrontation ». Elle a insisté sur ce moment où « le pays a tenu, alors que beaucoup pensaient que cela allait nous faire exploser », soulignant le rôle crucial de lieux comme la Bpi pour permettre justement que « le pays tienne ». Pour elle, la mission est claire : favoriser « la volonté d’intégrer, de se confronter, de se parler, de s’expliquer », et faire de la bibliothèque un espace qui lutte contre la radicalisation « dans toutes ses dimensions ». Elle a conclu son intervention par un remerciement appuyé aux équipes de la bibliothèque « au nom de la République ».
Elle en a par ailleurs profité pour saluer le travail de Christine Carrier, directrice de la Bpi depuis près d’une décennie, qui quittera bientôt ses fonctions.
À LIRE - Rachida Dati prend-elle les auteurs pour des bébés ?
Dans son rôle national, la Bpi porte également des études sur les bibliothèques et la lecture. Le thème retenu pour l’année à venir, « Bibliothèques en tension », visera à mieux documenter les conflits et violences auxquels sont confrontés ces lieux dans tout le pays : provocations, menaces, dégradations, voire incendies. « Il s’agit aussi de mettre en lumière les actes de protection dont elles ont pu bénéficier, c’est-à-dire les violences évitées comme les réouvertures sereines. Dans l’exposition à la violence comme dans la protection par les habitants ou les élus, nous voyons sur l’ensemble du territoire que la bibliothèque est un lieu tout à fait à part », a détaillé la ministre.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La commune de La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique, vient d’inaugurer la bibliothèque Babouillec, un lieu qui se veut moderne et modulable, entièrement dédié à la lecture et à la culture. Réalisé par l’entreprise Demco-Diblio.
23/10/2025, 17:44
Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.
22/10/2025, 16:55
Le jeudi 27 novembre 2025, le département Documentation régionale & Dépôt légal de la Bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, organise une nouvelle journée professionnelle consacrée aux fonds photographiques. Cette quatrième édition mettra l’accent sur la dimension intime dans la photographie vernaculaire.
15/10/2025, 17:07
Alors que toutes les études montrent que la lecture tend à reculer dans la population française, le livre reste un pilier culturel et économique solide. Une nouvelle étude du Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du Ministère de la Culture, signée par Joeffrey Drouard et Marianne Lumeau, s’est penchée sur les différences entre deux modes d’accès à la littérature : l’achat et l’emprunt.
15/10/2025, 13:01
Des agents des bibliothèques municipales de Toulouse appellent à une grève et un rassemblement le mercredi 15 octobre à 10h, devant la Médiathèque José Cabanis. Une mobilisation soutenue par le syndicat CGT Mairie de Toulouse, qui alerte sur une situation jugée « intenable » dans les établissements du réseau.
13/10/2025, 18:11
Coorganisées par la Bibliothèque publique d'information et la Ville de Strasbourg, les rencontres « Comment faire vivre le pluralisme en bibliothèque ? » prolongent la journée d’étude tenue à Paris le 8 avril 2025 et s’inscrivent dans la continuité du congrès 2025 de l’Association des bibliothécaires de France. Les échanges aborderont les menaces sur le pluralisme et la liberté de programmation, les outils pour y faire face, l’organisation du débat au sein des établissements ou encore la prise en compte de l’inclusion dans la diversité des collections.
09/10/2025, 11:56
Les Français et Françaises plébiscitent les bibliothèques et médiathèques publiques, avec un nombre d'inscrits particulièrement élevé, à 6,9 millions, selon l'estimation du ministère de la Culture. La contribution forfaitaire de l'État au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, elle, dépasse les 10 millions €.
09/10/2025, 09:44
Se félicitant de la participation de 1585 bibliothèques et médiathèques à l'opération « Biblis en folie », le ministère de la Culture annonce sa reconduction en 2026, les 2, 3 et 4 octobre. Et met en branle une nouvelle méthode de comptage, afin de mieux mesurer la fréquentation des établissements et ainsi « valoriser ce premier service culturel de proximité ».
08/10/2025, 15:27
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une campagne destinée à sensibiliser les candidates et candidats à l’importance des bibliothèques publiques, véritables alliées du développement et du bien-être des communautés.
01/10/2025, 15:50
Présenté en 2022 à l'occasion des Assises de la formation en bibliothèque territoriale, le référentiel national des compétences posait un cadre bienvenu pour l'évolution des carrières, mais aussi l'élaboration des fiches de postes, entre autres. Le ministère de la Culture en publie une nouvelle version, mise à jour et enrichie.
30/09/2025, 12:13
Après deux mandats de cinq années chacun à la direction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), Alain Colas est sur le départ. Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur recherche les candidats à même de lui succéder, pour une entrée en fonction à partir du 1er janvier 2026.
29/09/2025, 09:44
Le poste de directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) sera vacant à compter du 1er janvier 2026, annonce le ministère de la Culture. Conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques sont invités à postuler, tandis que l'actuelle directrice, Christine Carrier, termine son troisième mandat.
19/09/2025, 10:38
La nouvelle Médiathèque Jean d’Ormesson a été ouverte au public le mardi 9 septembre 2025, au 167 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, au sein du nouvel Espace culturel Jean d’Ormesson. Cet établissement culturel couvre une surface d’environ 3000 m².
17/09/2025, 18:11
Après deux ans de controverse et une mobilisation citoyenne soutenue, Hydro-Québec renonce à implanter son poste électrique sur les terrains de la Grande Bibliothèque du Québec. Jugé incompatible avec la mission culturelle de l’institution et dénoncé pour les menaces qu’il faisait peser sur son développement futur, le projet est relocalisé sur le site de l’ex-hôpital de la Miséricorde.
16/09/2025, 13:14
Les ministères de la Culture et de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation ont communiqué le montant de la troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, au titre de l'année 2025. 7,75 millions € sont répartis entre 7 personnes morales, pour différents projets.
12/09/2025, 16:21
À la Bibliothèque nationale de France, l’intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture appelle à une journée de mobilisation le mercredi 10 septembre, avec un rassemblement prévu à 9h30 sur le site Richelieu, entrée rue Vivienne.
09/09/2025, 17:00
Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...
02/09/2025, 12:15
David-Georges Picard vient d'annoncer avoir été nommé au poste de Directeur général adjoint de la Bibliothèque Publique d'Information (Bpi). Il exercera ses fonctions aux côtés de Christine Carrier, Directrice générale de la Bpi, et Pascal Le Roy, Secrétaire général. Il succède à Annie Brigant, qui occupait ce poste depuis mai 2017.
29/08/2025, 15:50
L'organisation non gouvernementale PEN America, engagée dans la défense de la liberté d'expression des auteurs du monde entier, annonce quelques moyens supplémentaires pour mener son combat. La Andrew W. Mellon Foundation, structure philanthropique américaine, lui a en effet accordé une subvention de 1,4 million $.
18/08/2025, 13:16
Fin mai 2025, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avançait des mesures supplémentaires de lutte contre le tabagisme et l'addiction à la nicotine. Les pouvoirs publics misent notamment sur l'instauration de nouveaux espaces sans tabac, dans les parcs, les abribus, les abords des écoles, mais aussi des bibliothèques.
11/08/2025, 10:03
Alors que les bibliothèques françaises s’interrogent de plus en plus sur leur impact environnemental, un projet inédit voit le jour : une calculette carbone adaptée à leur spécificité. Portée par l’Association des Bibliothécaires de France, la FNADAC, le ministère de la Culture et l’INET, cette initiative s’appuie sur un questionnaire participatif ouvert jusqu’au 1er septembre 2025.
06/08/2025, 12:42
Une poignée d’étagères vides, un rideau baissé, des habitants désemparés. La médiathèque Marc Bernard, récemment rénovée, disparaîtra bientôt du paysage nîmois. À Pissevin, ce lieu culturel n'était pas un simple bâtiment. Il incarnait un espace de respiration, une échappée possible, une chance offerte à celles et ceux que les politiques publiques regardent de loin.
26/07/2025, 16:25
Elles seront moins gourmandes en ressources et plus précises, et offriront de nouvelles possibilités. Et non, ce texte n’a pas été écrit par une IA. Mais elle aurait pu l’annoter, le classer, le résumer (mal). Et c’est bien là le problème : sans bibliothécaires aux manettes, l’intelligence artificielle n’est qu’un stagiaire zélé sans sens critique. Par Bernard Strainchamps.
26/07/2025, 11:03
Le service Études et recherche de la Biibliothèque publique d'information (Bpi) et le ministère de la Culture ouvrent un nouveau programme de recherche autour des attaques de bibliothèques, et leurs moyens d'y faire face. « Bibliothèques en tension : conflits, protection et résilience », en partenariat avec l’ABF et l’ADBGV, lance pour commencer un appel aux témoignages.
24/07/2025, 09:50
Plusieurs années après la pandémie de Covid-19, les taux de sorties culturelles des Français et Françaises ont retrouvé leurs niveaux de 2019. Un lent « retour à la normale » qui concerne aussi les bibliothèques et médiathèques. 37 % de la population a franchi au moins une fois les portes de ces établissements, en 2024.
23/07/2025, 13:19
L'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes), qui produit, fournit et met en commun les métadonnées des bibliothèques universitaires, est au cœur d'un projet de « rapprochement » avec d'autres agences de l'enseignement supérieur. Une « convergence des opérateurs » qui fait suite à une mission confiée à Guillaume Gellé par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais qui inquiète déjà les agents.
23/07/2025, 12:23
Alors que plus d’une centaine de bibliothèques ont été détruites dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, une voix solitaire s’est élevée au sein de la Bibliothèque nationale de France pour alerter sur l’ampleur du désastre. Dominique Dupart, représentante élue des usagères et usagers de la BnF, a porté le sujet au conseil d’administration du 25 juin 2025. Bien que la proposition initiale n’ait pas été retenue, un point d'information sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration, prévu en décembre.
22/07/2025, 16:25
À Saint-Denis, l’ancienne Poste centrale va se transformer en médiathèque. La Ville engage une vaste projet de réhabilitation du bâtiment, pour transformer ce lieu clos depuis 2020 en un lieu culturel, d'ici 2028.
21/07/2025, 13:10
Un distributeur automatique de livres, DVD et jeux vidéo, aux airs de robot venu de l'univers Star Wars, a été mise en service à Taverny, dans le Val d'Oise. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elle s’adresse aux abonnés de la médiathèque Les Temps Modernes, qui peuvent l’utiliser sans surcoût.
18/07/2025, 17:41
Le 4 juillet dernier, la bibliothèque Aragon d’Amiens a accueilli la signature officielle d’une convention de partenariat consacrée à l’accès à la lecture et à la culture en milieu carcéral. Cette initiative associe la maison d’arrêt d’Amiens, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, l’Agence régionale du livre et de la lecture (AR2L), la Bibliothèque départementale de la Somme et les bibliothèques d’Amiens Métropole.
17/07/2025, 11:08
L’idée de cet article m'est venue après avoir lu un reportage publié dans Le Monde, où un journaliste suivait une formation en CAP cuisine et constatait un profond décalage avec les attentes actuelles des consommateurs et les enjeux environnementaux. Par Bernard Strainchamps.
13/07/2025, 11:58
Après six mois de fermeture, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) rouvre ses portes le lundi 25 août 2025 dans le 12e arrondissement de Paris. Contrainte de quitter provisoirement le Centre Pompidou en raison de travaux, l’institution s’installe dans l’immeuble Lumière, à proximité de Bercy Village. Sur plus de 8000 m2, elle poursuit sa mission d’accès libre à la connaissance, fidèle à son engagement en faveur de l’inclusion, de l’actualité documentaire et de l’innovation au service du public.
09/07/2025, 14:38
L'Association des bibliothécaires départementaux (ABD) présente le programme de ses journées d'étude 2025, articulées autour des transitions. Écologique, sociale, territoriale, culturelle, organisationnelle... Ces transitions mettent les établissements et les professionnels au défi, soulevant de nombreuses interrogations. Des rencontres, tables rondes et réunions comptent apporter quelques éléments de réponse, les 22, 23 et 24 septembre à Annecy (Haute-Savoie) et Chambéry (Savoie).
07/07/2025, 09:53
Depuis plusieurs années, la Médiathèque José Cabanis ainsi que les bibliothèques municipales de Toulouse font l'objet de dégradations et d'actes hostiles à caractère raciste, sexiste, antisémite et islamophobe. Ces faits ont connu une recrudescence ces derniers mois et sont marqués par une forte violence symbolique qui suscite l'inquiétude du personnel comme des usagers. Face à cette situation, la CGT Mairie de Toulouse demande une réaction des autorités.
01/07/2025, 16:59
Une nouvelle médiathèque ouvre ses portes dans la capitale. Ce vendredi 4 juillet, le 13e arrondissement de Paris célébrera l’arrivée de la médiathèque Virginia-Woolf, installée entre la porte d’Italie et le parc Kellermann. Un projet enfin concrétisé, qui participe à la transformation profonde d’un quartier prioritaire.
30/06/2025, 15:04
Autres articles de la rubrique Métiers
À quelques mois de l’échéance du 30 décembre 2025, l’inquiétude gagne l’ensemble de la filière graphique européenne. Intergraf, qui fédère quelque 100 000 entreprises de l’impression à travers le continent, appelle ouvertement la Commission européenne à « stopper le compte à rebours » afin de réévaluer la mise en œuvre du règlement européen sur la déforestation (EUDR).
13/11/2025, 17:55
Au Québec, la lecture demeure largement pratiquée : selon un récent bilan de Institut de la statistique du Québec (ISQ), environ 82 % des personnes âgées de 15 ans et plus ont lu au moins un livre (papier ou numérique) au cours de l’année écoulée. Pourtant, derrière ce taux élevé se profilent des mutations fortes : numériques, audio, générationnelles et socioculturelles.
13/11/2025, 17:03
Ce mardi 11 novembre, le poète contestataire Mohamed Tadjadit a été condamné à cinq années de prison pour « apologie du terrorisme », selon son avocate Fetta Sadat. Une sentence qui s'inscrit dans une procédure en justice abusive, comme l'ont dénoncé une vingtaine d'organisations non gouvernementales.
13/11/2025, 12:38
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), organisme de gestion collective, assigne la plateforme TikTok en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris. La SACD demande réparation du préjudice subi par les auteurs et autrices des œuvres exploitées ou représentées sur la plateforme, sans autorisation ni « contreparties acceptables ».
13/11/2025, 10:39
Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020, entrée en poste en 2021, Aymée Rogé prend à présent la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le ministère de la Culture.
13/11/2025, 09:24
L'Assemblée nationale a commencé, en commission, l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025, présenté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 10 novembre dernier. Ce texte, qui « a pour objectif principal d’assurer un atterrissage de la dépense de l’État conforme aux arbitrages rendus », annule 48 millions € de crédits de paiement du ministère de la Culture.
12/11/2025, 14:48
La présidence algérienne a annoncé, ce mercredi 12 novembre, qu’elle « accept[ait] » de gracier Boualem Sansal, selon un communiqué. L’écrivain franco-algérien, 80 ans, incarcéré depuis le 16 novembre 2024 et condamné à cinq ans de prison - peine confirmée en appel -, devrait retrouver la liberté au titre d’une grâce présentée comme humanitaire. Il doit être transféré en Allemagne.
12/11/2025, 14:19
L’Institut français a annoncé la nomination de Ludovic Guillot au poste de directeur de la création artistique et des industries culturelles. Il a pris ses fonctions le 3 novembre 2025, succédant à Chloé Samaniego. Ancien responsable du Pavillon France à l’Exposition universelle d’Osaka et directeur de l’Institut français de Corée du Sud, Ludovic Guillot entend poursuivre la mission de rayonnement culturel international portée par l’institution.
12/11/2025, 13:18
Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.
12/11/2025, 12:39
Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne depuis 2017, a appelé son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à un « geste humanitaire » en libérant Boualem Sansal, détenu depuis novembre 2024 en Algérie. Une demande qui aurait été entendue par la présidence, sans précision aux suites données, cependant.
12/11/2025, 10:35
Chaque année, plus de 1300 projets liés au livre et à la lecture voient le jour grâce à Ulule, première plateforme de financement participatif en France. Pour offrir à ces initiatives une visibilité renforcée et maximiser leurs chances de réussite, Ulule et ActuaLitté, média de référence dans le secteur du livre, annoncent le renforcement de leur partenariat éditorial.
12/11/2025, 06:00
Ces dernières années, le Congo est confronté à un grave problème de criminalité urbaine, devenue une menace pour la sécurité publique et la stabilité de l’État.
11/11/2025, 13:04
Journaliste, écrivain, essayiste et éditeur, Jean-Claude Guillebaud est mort le 8 novembre 2025, à Angoulême, à l’âge de 81 ans. Lauréat du prix Albert-Londres en 1972, grand reporter sur les théâtres de guerre comme sur les crises du monde moderne, il fut aussi cofondateur des éditions Arléa, maison née du même élan intellectuel et indépendant que son œuvre : une pensée libre, nourrie de foi dans la parole, la culture et l’humain.
10/11/2025, 16:07
L’Institut français ouvre la seconde édition de son programme PAIR, destiné à soutenir les structures culturelles françaises accueillant en résidence des artistes étrangers. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 9 janvier 2026. Ce dispositif, élargi à l’ensemble des zones géographiques après une première édition centrée sur l’Afrique, vise à renforcer les échanges entre les scènes artistiques françaises et internationales.
10/11/2025, 15:06
Récemment, l'Assemblée Nationale a reconnu le scandale Agessa/SSAA. A été voté à une large majorité (à l'exception du Rassemblement National) le rétablissement des élections professionnelles, tout comme le principe d'un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs. Est-ce qu’enfin, une page se tourne pour les artistes-auteurs ?
10/11/2025, 11:55
En août 2025, l’Indonésie est secouée par une vague de protestations – motivées par la montée des inégalités, le coût de la vie et la perception d’un pouvoir peu à l’écoute. Les forces de l’ordre interviennent dans plusieurs provinces, arrêtant des dizaines de manifestants pour « incitation à l’émeute ». Parallèlement à ces arrestations, les autorités procèdent à des saisies surprenantes : des ouvrages littéraires et politiques sont présentés comme preuves matérielles de radicalisation.
10/11/2025, 11:51
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait infligé à la chaine CNews (groupe Canal+, Bolloré), en juillet 2024, une amende de 60.000 € pour des propos incitant à la haine et à des comportements discriminatoires. « L'immigration tue » avait en effet déclaré l'auteur et polémiste Vincent Roy, sur le plateau de « La Matinale Week-End ». La sanction a été confortée par une décision du Conseil d'État, le 6 novembre dernier.
10/11/2025, 11:08
L’Université de Lorraine accueille à Nancy, d’octobre 2025 à janvier 2026, le poète et journaliste palestinien Najwan Darwish dans le cadre de la septième édition de la résidence internationale ARIEL. Portée par l’UFR Arts, Lettres et Langues et l’IUT Nancy-Charlemagne, cette résidence met à l’honneur chaque année un auteur venu du monde entier, favorisant le dialogue entre cultures et la rencontre avec les publics du Grand Est.
10/11/2025, 10:31
Ouverte lors de l'été 2024 par Maxence et Maël Colinet, la librairie Infinity Shop, spécialisée en mangas, mais aussi comics et bandes dessinées, a fermé ses portes. Elle était installée au 5, rue Jules Siegfried au sein de la cité Océane.
10/11/2025, 09:15
Un homme de 41 ans, habitant à Castrezzato (province de Brescia), a été arrêté en flagrant délit après avoir quitté la bibliothèque communale de Rovato avec plusieurs DVD cachés sous son manteau. Lors de la perquisition de son domicile, les agents ont découvert 195 livres et 925 DVD volés, provenant d’au moins trente-deux bibliothèques de la région, pour une valeur estimée à environ 25.000 €.
08/11/2025, 18:26
À l’heure où le Canada réévalue sa stratégie sur l’intelligence artificielle et le fonctionnement de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM), l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) multiplie les interventions publiques. L’organisme, qui regroupe la majorité des maisons d’édition francophones du pays, a récemment déposé deux mémoires à Ottawa.
08/11/2025, 15:12
Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, a logé à la même enseigne le président du Rassemblement national et l'économiste Gabriel Zucman, qui a donné son nom à une proposition de taxe des ultra-riches. Elle a ainsi retoqué une campagne de publicité pour un livre paru aux éditions du Seuil, au nom de la « neutralité politique ».
07/11/2025, 12:40
La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.
07/11/2025, 11:38
Le budget fédéral canadien 2025, déposé le 4 novembre, entend investir près de 280 milliards $ sur cinq ans dans des infrastructures et des « investissements de génération ». Dans ce contexte, les acteurs culturels étaient particulièrement attentifs : après une période marquée par des réductions explicites des programmes culturels, notamment, le secteur du livre jugeait ses conditions fragiles.
07/11/2025, 10:53
L'année 2026 sera consacrée à André Malraux (1901-1976), à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition, avec toute une série d'événements : expositions, conférences, colloques, publications... L'ensemble se prolongera même sur 2027, assure le ministère de la Culture.
07/11/2025, 10:41
Né en Charente en 1947, André Servant est mort le 30 octobre dernier, à l'âge de 78 ans. Président, de 2010 à 2017, du Centre Régional des lettres de Basse-Normandie, ensuite intégré à Normandie Livre & Lecture, il laisse le souvenir d'un « passionné » des lettres et de la lecture.
07/11/2025, 09:37
L’Académie française a élu, ce jeudi 6 novembre 2025, deux nouvelles figures des lettres : Florian Zeller et Éric Neuhoff. Le dramaturge et cinéaste, âgé de 46 ans, occupera le fauteuil d’Hélène Carrère d’Encausse, disparue en 2023, tandis que le critique de cinéma du Figaro, 69 ans, succède à Gabriel de Broglie, décédé en janvier 2025. Tous deux ont été élus dès le premier tour, respectivement avec 23 voix et 12 voix sur les 25 académiciens votants.
06/11/2025, 18:22
L’agence de communication La Bande poursuit sa montée en puissance sur la scène culturelle et littéraire française. En interne, elle annonce la promotion d’un pilier de son équipe, tandis qu’à l’externe, elle s'occupera de la programmation artistique du Festival du Livre de Montmorillon 2026.
06/11/2025, 17:38
En l'espace de quelques jours, une dizaine d'intellectuels, de traducteurs et d'auteurs ont été interpelés en Iran, tandis que leurs domiciles étaient fouillés et certains de leurs effets personnels confisqués. Des intimidations inadmissibles de la part des services de sécurité iraniens, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales.
06/11/2025, 13:22
Le Petit Prince Groupe annonce la nomination de Sophie Kopaczynski au poste de directrice générale, dans le cadre d’une alliance stratégique entre la Succession Antoine de Saint-Exupéry et la société d’investissement Inspiring Sport Capital (ISC), spécialisée dans les secteurs du sport et du divertissement. Cette collaboration, soutenue par un cercle d’investisseurs familiaux, marque une nouvelle étape dans le développement international de la marque.
06/11/2025, 12:04
À l'image de l’ensemble des branches culturelles en 2023, la valeur ajoutée du livre a stagné cette année-là, relève le ministère de la Culture dans un rapport. Après les périodes de crise sanitaire (2020-2021), particulièrement fastes pour le secteur de l'édition, le retour à la normale se confirme avec une croissance d’activité modérée.
06/11/2025, 11:25
Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme inaugurent « 54 Poche », une série pensée pour remettre en circulation — à prix accessible (5,90 €) — des textes majeurs des sciences humaines, parfois introuvables, parfois inédits en français.
05/11/2025, 15:15
Une nouvelle librairie dédiée à la romance verra prochainement le jour, cette fois du côté de Valence (Drôme). Sophie Maréchal et Maëva Litim préparent l'ouverture de Romance Librairie Café, prévue « entre mi-décembre et début janvier 2026 ». Les adeptes du genre et de ses multiples déclinaisons seront accueillis au 4, rue Saunière.
05/11/2025, 11:41
L’Observatoire Société et Consommation (L’ObSoCo) et les Éditions de l’Aube lancent « Émergences », une nouvelle collection d’essais placée sous la direction de Guénaëlle Gault, directrice générale de l’ObSoCo. Deux premiers titres paraissent simultanément et posent le ton : Nos futurs possibles de la même Guénaëlle Gault, sur notre capacité collective à imaginer demain, et Cracker l’algorithme de Laurent François, plaidoyer pour un Internet qui rassemble plutôt qu’il n’épuise.
04/11/2025, 18:03
Figure de la révolution de 2011 en Égypte, Abdulrahman al-Qaradawi, aussi connu sous le nom Abdul Rahman Yusuf, prend régulièrement position sur des questions politiques. Peu après la chute de Bachar el-Assad, en Syrie, il avait ouvertement critiqué plusieurs « régimes arabes honteux », comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Depuis son extradition aux émirats, avec l'aval du gouvernement libanais, le poète resterait isolé en détention, ce qui fait craindre à son avocat des actes de torture.
04/11/2025, 16:11
Le cinéaste oscarisé Guillermo del Toro a permis de récolter 100.000 $ pour la Library Foundation of Los Angeles lors d’un événement caritatif organisé le 3 octobre dernier au Netflix Tudum Theater. Les fonds serviront notamment à la reconstruction de la bibliothèque de Pacific Palisades, détruite par les incendies de janvier, dans un contexte de fortes tensions budgétaires pour les bibliothèques californiennes.
04/11/2025, 14:44
Commenter cet article