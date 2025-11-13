Nouvelle Bpi : Rachida Dati souhaite "que cette implantation ne soit pas seulement provisoire"

Rachida Dati s’est en tout cas montrée particulièrement enthousiaste lors de l’inauguration des nouveaux espaces de la Bpi, ce jeudi 13 novembre : « Je le vois bien, ici, on est moins gêné d’entrer qu’à Beaubourg », a-t-elle défendu, avec ce franc parler qu'elle aime à brandir : « C’est un bel endroit, un endroit populaire, où l’on se sent immédiatement à sa place. Et je dois le dire très simplement : j’espère que ce ne sera pas seulement provisoire. J’aimerais que cette implantation puisse durer. »

Quand elle a demandé aux employés présents ce qu'ils pensaient de son idée, quelques oui, mais surtout beaucoup de non, avec même un « on veut retrouver le centre ». Elle a alors rebondi : « Mais parfois on a besoin d'extension... » « Dans ce cas oui ». Et de s'en sortir : « Dans la culture, c’est toujours bien de s’étendre, et je suis toujours soucieuse de développer cette présence dans la ville, au point de souhaiter que cette implantation ne soit pas seulement provisoire. »

Un déménagement

En attendant, la présence de la BPI dans le 12 arrondissement est prévue jusqu'en 2030, avec une ouverture le 25 août dernier, « un sacré défi, pas simple, mais réussi », affirme Christine Carrier, Directrice de la Bpi. « Vous croyez que je ne suis pas au courant ? Je ne m’intéresse pas seulement à ce qui se passe chez les élites, contrairement à certains chefs », réagit la ministre, toujours incisive.

Près de 8000 m2 répartis sur les 2ᵉ et 3ᵉ étages de l’aile sud, soit les trois quarts de la surface dont elle disposait au Centre Pompidou, donc il a fallu faire des arbitrages. « Quand on déménage, on pense toujours que certaines choses vont nous manquer… et, finalement, pas tant que ça », commente la ministre, philosophe.

Pour le ministère de la Culture, l’enjeu était double : rester « intra-muros » et garantir une accessibilité maximale. « Afin de répondre aux ambitions de cet établissement tout à fait singulier, des moyens importants ont été mobilisés », explique Rachida Dati : « Plus de 33 millions d’euros, sur 5 ans, en plus des 4 millions d’euros de travaux. Le ministère de la Culture a donné à l’établissement les moyens de cette ambition. » Et de rappeler à quel point il est difficile « de trouver un site capable d’accueillir un service public » dans Paris.

C’est la première fois en France qu’une bibliothèque publique nationale s’installe dans un immeuble privé. L’édifice, situé à proximité de Bercy Village et construit dans les années 1990, occupe aujourd’hui un site marqué par la reconversion progressive des anciens entrepôts de vin du quartier en un ensemble de bureaux, de services et, désormais, d’activités culturelles.

Pour Christine Carrier, les premiers chiffres, côté fréquentation cette fois, parlent d’eux-mêmes : « 113.000 personnes en un peu moins de deux mois. ». Le nouveau site accueille en moyenne « 2000 personnes par jour, et jusqu’à 2700 le dimanche, avec ces files d’attente que l'on connaît bien ». Un chiffre toutefois inférieur aux quelque 4000 usagers quotidiens que la Bpi accueillait à Beaubourg.

Au-delà de ses données brutes, la ministre a mis en avant la fonction sociale de la Bpi, qui développe des actions de médiation touchant plus de 9000 personnes par an : mineurs isolés, publics en insertion, personnes éloignées du numérique. « La Bpi joue ainsi pleinement son rôle de lieu d’accueil et de point d’insertion. Elle nous rappelle aussi que la demande de culture n’est pas l’apanage des plus aisés, que l’accès à la culture et à l’information est un moyen de réduire la fracture sociale. Il ne s'agit pas seulement de la lecture et de l’information, mais d'une présence, une compagnie, une aide concrète pour celles et ceux qui en ont besoin. »

Elle a insisté sur cette dimension de brassage social : « C'est un lieu de mixité : étudiants, actifs, retraités, demandeurs d’emploi, scolaires ou personnes sans activité, chacun y a sa place, peu importe d’où il vient. » En 2024, 1,3 million de personnes y ont été accueillies, 10 % de plus qu’en 2023.

« Pas peur du débat ni de la confrontation »

Toujours dans son registre direct, elle a salué les équipes présentes au quotidien : « Les chefs ne sont pas là, mais la sécurité, elle, est toujours là. On pense que c’est facile… On vient aussi quand ça va mal », a-t-elle lancé. Avant d'être formelle : « S’il y a des difficultés, il faut me le remonter. » Une manière de valoriser « ceux qui sont là », que d’aucuns pourraient relier à la campagne qu’elle mène pour la mairie de Paris... À ce sujet, elle a simplement glissé, non sans sourire, au sujet de la BPI site Lumières : « Il y a de tout, même un atelier de piano, pour me relaxer avant un Conseil de Paris. »

En ce 13 novembre, date du dixième anniversaire des attentats, Rachida Dati a par ailleurs tenu à rappeler que la Bpi restait un lieu où on n’avait « pas peur du débat ni de la confrontation ». Elle a insisté sur ce moment où « le pays a tenu, alors que beaucoup pensaient que cela allait nous faire exploser », soulignant le rôle crucial de lieux comme la Bpi pour permettre justement que « le pays tienne ». Pour elle, la mission est claire : favoriser « la volonté d’intégrer, de se confronter, de se parler, de s’expliquer », et faire de la bibliothèque un espace qui lutte contre la radicalisation « dans toutes ses dimensions ». Elle a conclu son intervention par un remerciement appuyé aux équipes de la bibliothèque « au nom de la République ».

Elle en a par ailleurs profité pour saluer le travail de Christine Carrier, directrice de la Bpi depuis près d’une décennie, qui quittera bientôt ses fonctions.

Dans son rôle national, la Bpi porte également des études sur les bibliothèques et la lecture. Le thème retenu pour l’année à venir, « Bibliothèques en tension », visera à mieux documenter les conflits et violences auxquels sont confrontés ces lieux dans tout le pays : provocations, menaces, dégradations, voire incendies. « Il s’agit aussi de mettre en lumière les actes de protection dont elles ont pu bénéficier, c’est-à-dire les violences évitées comme les réouvertures sereines. Dans l’exposition à la violence comme dans la protection par les habitants ou les élus, nous voyons sur l’ensemble du territoire que la bibliothèque est un lieu tout à fait à part », a détaillé la ministre.

