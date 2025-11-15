Spiritus Maximus : l’univers transmédia, bientôt un roman phénomène ?

Spiritus Maximus a démarré sur YouTube il y a plus de 10 ans, à travers plusieurs web-séries, métrages, fictions audio ainsi qu’une BD (le tout sous un autre nom). Mais l’heure était venue de passer du « transmédia » à un mode de découverte unique où tout est centralisé : le roman. Après plusieurs années de recompilations et de réécriture, la phase finale a démarré avec l’écriture des deux derniers tomes.

Une histoire extrêmement dense, mais bien ficelée, qui présente quelque chose d’original en termes d’écriture, notamment dans la forme, mais aussi l’utilisation décalée des différents codes de création littéraire. Avec beaucoup de références pop culture et une grande inspiration comics/mangas/ciné, les lecteurs pourront probablement tous s’identifier à au moins un des personnages de cette aventure.

Un récit avec un potentiel énorme, qui a juste besoin de trouver son public.

Pitch général : Lorsqu’une invasion extraterrestre cause la mort de son meilleur ami, Zack Patton est propulsé à travers le temps et l’espace pour trouver un moyen de le ramener. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et il doit traverser un Multivers des plus fous et échapper à toute sorte de dangers. Et le Cosmos en sera changé à tout jamais.

Pour soutenir la campagne

