Mondes-Croisés, le nouveau BD-zine à suivre

TWProd c’est l’histoire de 2 auteurs de BD, Fredd et Maddog. Après avoir vécu plusieurs déboires et mauvaises expériences avec quelques maisons d’édition, ils décident de créer leur propre structure d’édition associative.

Dans un premier temps, il s’agit de publier leurs projets, ceux qui leur tiennent vraiment à cœur. Après plusieurs projets BD financés sur la plateforme Ulule (Cross-lines, Cohnonulk, The Accursed) ils se permettent même de sortir de leur zone de confort en éditant un roman de pirates-fantasy et un album jeunesse.

Dans le même temps, ils développent une communauté sur la plateforme de streaming twitch, en produisant en direct certaines planches des projets. C’est ainsi qu’ils font connaissance avec d’autres dessinateurs.

La plupart ne sont pas des dessinateurs professionnels, mais ont eux aussi des envies de création réfrénées et inassouvies. C’est naturellement que TWprod devient au fil des discussions la structure pour porter ce nouveau projet... Mondes-Croisés...

Une revue de BD à la croisée des genres, à la croisée des styles, à la croisée des univers de tous ces auteurs que nous vous proposons de découvrir maintenant, pour notre plus grand plaisir.

Cerise sur le gâteau pour ce 1er numéro, William, le papa des Sisters et de Tizombi, accepte de confier 2 de ses illustrations. L’une orne fièrement la couverture du BD-zine, pour découvrir l’autre, il faudra sauter le pas en allant visiter la page des précommandes...

À l’aventure !!!

Pour retrouver le projet ce sera à cette adresse.

