Quand les littératures du monde traversent le Lot-et-Garonne

Présenté comme l’une des manifestations littéraires les plus mobiles de la région, le festival Lettres du monde irrigue un vaste périmètre allant de Villeneuve-sur-Lot à Bordeaux, en passant par Nérac, Casseneuil ou Pujols. Le Lot-et-Garonne figure ainsi parmi les espaces particulièrement investis : rencontres en médiathèques, lectures publiques et échanges avec des écrivaines et écrivains issus de contextes culturels variés rythment l’événement.

La venue d’autrices et auteurs internationaux – du Guatemala à l’Afghanistan en passant par l’Espagne – nourrit une exploration de récits multiples, entre fictions, témoignages, poésie ou littérature engagée. La dimension itinérante structure l’ensemble, chaque lieu devenant l’un des maillons d’un parcours littéraire étendu

Le territoire lot-et-garonnais accueille notamment des rendez-vous avec Rim Battal, Julie Bouchard, Soufiane Khaloua, Khosraw Mani, Eduardo Halfon ou encore Ehsan Norouzi, dont les œuvres interrogent mémoire, migration, héritage familial ou réalités politiques. À Sainte-Livrade-sur-Lot, Pujols ou Casseneuil, des rencontres animées par bibliothécaires, libraires ou médiatrices culturelles favorisent un dialogue direct avec le public.

L’ensemble s’inscrit dans le principe de mutualisation revendiqué par le festival : collaborations entre structures, partage des invité·es avec d’autres manifestations, circulation des voix littéraires sur plusieurs scènes du territoire

Au-delà des rencontres, l’édition 2025 met en avant un mouvement collectif porté par les médiathèques, les librairies indépendantes et les partenaires culturels du Lot-et-Garonne. Leur implication favorise une présence régulière des écrivain·es dans les lieux du quotidien, consolidant l’ambition initiale de Lettres du monde : faire découvrir des écritures venues d’ailleurs et accompagner la lecture sous toutes ses formes.

Par Inès Lefoulon

