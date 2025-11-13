Alain Bentolila : l’École n’est plus un rempart contre la barbarie

Comme je le dis dans mon livre Demain la barbarie ? Parents et instits même combat (Istya & Cie Éditions), l’École est notre seul vrai rempart contre la barbarie et ce rempart est aujourd’hui en train de s’écrouler. Les tueries arbitraires s’enchaînent encore et encore. À chaque meurtre on dénonce le manque de moyens pour nous défendre contre la violence du terrorisme et pour protéger notre jeunesse contre les marchands de mort qui rodent sur internet.

On nous promet la main sur le cœur une augmentation des forces de police et de gendarmerie, c’est bien. On nous promet de multiplier les portiques à l’entrée des écoles et enfin on s’engage à exercer une vigilance plus ferme sur les réseaux sociaux, c’est encore mieux. Mais peut-on raisonnablement penser que toutes ces mesures - certes nécessaires- nous garantiront la victoire finale ? Qu’adviendra-t-il, en effet, lorsque nous aurons épuisé nos forces et nos moyens contre des barbares pour lesquels le temps et la vie n’ont pas la même valeur que pour nous ? À long terme, on peut craindre que nos armées s’épuisent à devoir couvrir trop de fronts, que la traque policière se perde dans un dédale de réseaux de soutiens communautaires inavoués.

Après chaque attentat, le petit monde politique continue de répéter : « c’est inacceptable ! » ; « Nous ne lâcherons pas un pouce de terrain ! », « Nous terroriserons les terroristes ! ». Indignation et rodomontades, promesses vaines et menaces sans effets, sont les seules réponses d’une classe politique pour laquelle toute mesure qui ne ferait pas effet le lendemain matin serait sans intérêt.

Tous, quelles que soient leurs appartenances partisanes, ont oublié que seule la capacité de discernement de tous les enfants de ce pays pourra faire barrage à la barbarie. L’école et ses maîtres constituent aujourd’hui le seul espoir de ces familles qui n’ont malheureusement pas les moyens, le courage, ni parfois l’envie de former les esprits de leurs enfants à la résistance intellectuelle, culturelle et spirituelle.

Le long couloir de l'illettrisme

L’école de la République doit donc être à la fois un lieu d’instruction ET d’éducation. Si elle doit assurer la transmission des savoir elle doit aussi faire du discernement et de la morale un objectif majeur.

Certains politiciens n’hésitent pas à nous parler, avec des trémolos dans la voix, de « la mère des bataille » …, pour désigner le défi que nous impose un système éducatif trop longtemps délaissé. Alors qu’eux-mêmes, effrayés par le moindre mouvement d’humeur corporatiste, ne se mêleront jamais à la moindre « escarmouche éducative ».

Seule une alliance nécessaire et urgente entre enseignants et parents peut permettre que tous les élèves, d’où qu’ils viennent, exercent avec discernement leur liberté de penser, trouvent le courage de douter et la force d’analyser en acceptant de se tromper parfois. Pour n’avoir pas su allier bienveillance et exigence, pour n’avoir pas eu la décence d’offrir la même ambition à tous ses élèves, l'École n’a pas pu relever le défi d’une distribution équitable du savoir. Balançant entre réaction et démagogie, elle laisse aujourd’hui sur le bord du chemin menant aux apprentissages fondamentaux

Ils ont toujours été en retard et ont souffert d'un déficit et d'une imprécision de langage à cinq ans ; ils ont acquis laborieusement quelques aptitudes au décodage des mots à huit ans alors qu'il convenait de comprendre des textes simples ; ils sont difficilement parvenus à repérer quelques informations ponctuelles à onze ans quand on attendait qu'ils soient des lecteurs efficaces dans toutes les disciplines.

À l'entrée au collège, 15 % des élèves se trouvent en situation de grande difficulté d’expression, de lecture et encore plus d’écriture. Brutalement livrés à eux-mêmes face au morcellement disciplinaire du collège, ces élèves vont s'enfoncer, année après année, dans le long couloir de l'illettrisme. L'école primaire les aura maintenus en survie sans vraiment parvenir à leur donner une chance ; le collège les achève.

Il y a là une espèce de scandale ! Certains seront orientés vers des filières professionnelles, non parce qu’ils ont envie d’exceller dans un métier manuel mais parce qu’on leur a dit qu’ils n’étaient bons qu’à cela. Aux autres on décernera « larga manu » des diplômes de pacotille ; mais 150.000 d’entre eux quitteront le cursus scolaire sans aucune certification. Ils auront passé plus de dix ans dans les murs de l’école de la République et n’auront même pas la possibilité de se défendre face au premier manipulateur venu.

Échec scolaire, échec professionnel, échec civique, voilà à quoi conduit l’impuissance linguistique et la faiblesse intellectuelle qu’une école délaissée et une Famille bousculée n’ont réussi ni l’une ni l’autre à endiguer. Les « nouveaux écoliers » posent, année après année, face à un système scolaire figé, un problème dont la gravité n’a fait que croître jusqu’à menacer aujourd’hui son intégrité. Le constat est aujourd’hui le suivant : l’école a su absorber un nombre de plus en plus important d’élèves mais elle a perdu la bataille de l’intégration culturelle et sociale.

Familles et instits français, n’oubliez jamais cette leçon ! Quand l’École de la République et les familles laissent se détériorer le questionnement et la capacité à douter de ses élèves, elles ouvrent la porte à toutes les dérives totalitaires et accueillent les pires oligarchies. Les dictateurs ont, en effet, le champ libre, dès lors qu’ils ont acquis l’assurance qu’une partie suffisamment importante de leur population n’aura plus les moyens ni le goût de la résistance intellectuelle.

La parole du chef devient alors « parole d’évangile » ; elle tombe sur les épaules courbées de citoyens devenus des créatures et non pas des créateurs. Une spiritualité pervertie peut alors devenir le meilleur allié de l’asservissement social et politique et finir le sale boulot.

Alain Bentolila

