Parole et Prière : un éditeur engagé pour une lecture spirituelle accessible à tous

Chaque jour, nous présenterons les maisons d’édition participantes et leurs livres en lice. Chacune d’elles incarne, à sa manière, la diversité et la vitalité de l’édition en grands caractères. Ces portraits mettent en lumière leur démarche et les œuvres retenues pour cette première édition du Prix.

Les éditions Parole et Prière

Connue pour sa revue mensuelle qui accompagne les croyants dans leur vie spirituelle quotidienne, Parole et Prière est aussi un éditeur attentif à rendre accessibles les grandes œuvres de la foi. De la prière du matin à la messe dominicale, la maison propose depuis des années des textes nourris de méditations, de témoignages et de figures inspirantes. En partenariat avec les Éditions de La Loupe, elle s’attache désormais à publier, en grands caractères, des ouvrages issus des Saintes Écritures, de la spiritualité chrétienne ou des vies de saints, afin que la lecture religieuse soit ouverte à tous.

Pour le Prix des lecteurs de livres en grands caractères, Parole et Prière présente cette année deux œuvres majeures de la littérature spirituelle : Sagesse d’un pauvre d’Éloi Leclerc et Histoire d’une âme de sainte Thérèse de Lisieux.

Dans Sagesse d’un pauvre, Éloi Leclerc retrace la crise intérieure de saint François d’Assise, déchiré entre l’élan mystique de ses débuts et les épreuves de la vie communautaire. À travers ce récit, le franciscain invite à redécouvrir la confiance totale en Dieu, dans la pauvreté et la simplicité du cœur.

Méditatif et lumineux, ce roman fait entendre la voix d’un homme qui, au milieu des doutes, retrouve la paix dans une foi dépouillée : « Dieu est, et cela suffit. »

Avec Histoire d’une âme, sainte Thérèse de Lisieux livre le récit de son cheminement intérieur, de l’enfance aux dernières années vécues au Carmel. Par sa « petite voie », elle propose une spiritualité de l’amour et de l’abandon, accessible à chacun.

Son écriture, à la fois candide et profonde, révèle une foi confiante, nourrie par le quotidien et ouverte à l’universel. Ce texte, lu dans le monde entier, demeure une source inépuisable d’espérance.

Par Clotilde Martin

