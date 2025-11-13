Gioconda : "Une histoire d’amour aussi éblouissante que déchirante"

À Thessalonique, sous l'ombre de l’Occupation, un adolescent découvre un amour à la fois fragile et total pour une jeune fille juive. Dans Gioconda, Nikos Kokantzis propose un récit bref et fulgurant, où mémoire et émotion se répondent.

La traduction subtile de Michel Volkovitch en préserve toute la force, tandis que les illustrations d’Anne Defréville accompagnent cette réédition, ravivant un classique discret, traversé par l’innocence et le désir.

Sarah Berlemont de la librairie Filigranes à Bruxelles se souvient de sa première fois devant ce texte :

S’il s’agissait d’un roman… Dans ce court texte, on découvre les souvenirs de l’auteur qui vécut son premier amour en Grèce, en 1943, avec la jeune et magnifique juive Gioconda. On y ressent l’émotion des premiers émois, la passion, et la sincérité, l’écriture y est sensuelle voire charnelle. Mais cette histoire d’amour est aussi éblouissante que déchirante et tragique, puisqu’elle nous apprend qu’en Grèce également la Shoah a fait des ravages. Ce qui marque également, c’est la docilité avec laquelle la population a suivi les ordres, petit à petit, laissant ainsi insidieusement le poison se répandre jusqu’à la déportation sans heurt et sans cris. Alors bien évidemment lire Gioconda c’est lire une somptueuse histoire d’amour mais à notre époque c’est aussi et surtout porter une attention particulière à ces petites choses qui peuvent intégrer notre quotidien mais qui ne sont pas futiles. Ce livre est également un témoignage vibrant sur un épisode de l’histoire qu’il s’agirait de ne jamais oublier afin de ne pas oublier nos disparus …

