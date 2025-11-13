Le Théâtre de Poche lance ses rencontres littéraires, en hommage à Philippe Tesson

Pendant une heure, l’autrice proposera une conférence qui mêlera éclairage historique, documents d’époque et lectures d’extraits du livre. Les photographies projetées serviront de fil conducteur pour revenir aux sources d’un événement diplomatique majeur : les accords de Locarno, signés en 1925, qui tentèrent de sceller une réconciliation durable entre la France et l’Allemagne.

Cette soirée sera également l’occasion d’aborder deux questions contemporaines : comment la recherche de la paix résonne-t-elle aujourd’hui, cent ans après Locarno ? Et quelle place la littérature peut-elle tenir dans la transmission de la mémoire historique ? Autant de problématiques que Christine de Mazières explore avec sensibilité et rigueur dans son œuvre.

Le roman replace le lecteur en octobre 1925, sur les rives du lac Majeur, en Suisse. Une jeune journaliste française, réfugiée dans le pays, assiste à la conférence diplomatique où se réunissent les dirigeants européens. Tandis que l’Europe, encore meurtrie par la Grande Guerre, rêve d’éviter un nouveau conflit, son propre destin sentimental vient se nouer aux espoirs et aux tensions de l’époque.

L’effervescence des Années folles, les craintes d’un nouvel embrasement, et la volonté d’unifier les puissances européennes forment la toile de fond de cette fresque romanesque et historique, qui trouve une résonance singulière avec les préoccupations internationales actuelles.

Magistrate de formation, Christine de Mazières, née dans une famille franco-allemande, a déjà publié deux romans aux éditions Sabine Wespieser : Trois Jours à Berlin (2019) et La Route des Balkans (2020). Locarno poursuit ce travail littéraire où fiction, mémoire et regards croisés sur l’Europe se rejoignent.

La rencontre, animée par cette dernière, offrira aux spectateurs une plongée dans ce moment charnière de l’histoire européenne, où diplomatie, mémoire et imaginaires se croisent. À l’issue de la conférence, une vente et une signature de l’ouvrage seront proposées.

Crédits photo : ManoSolo13241324 (CC BY-SA 4.0)



Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com