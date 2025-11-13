Le prix Jean Giono 2025 a été attribué à Antoine Wauters

Haute-Folie interroge la persistance des êtres et des lieux : morts présents, lieux qui « écrivent nos vies ». Le roman suit Josef, marqué dès la naissance par des drames familiaux tus : un héritage de silences. Peut-on vivre en paix en ignorant sa lignée ? Où chercher la sagesse quand brûle un feu intérieur ? La folie y devient « pays des souffrances » sans demeure, territoire de l’indicible. Un récit cruel et lumineux sur la marginalité et les malédictions héritées.

Antoine Wauters, auteur d’une dizaine d’ouvrages, multiprimé, s’y confirme au sommet.

Succès majeur en 2021 avec Mahmoud ou la montée des eaux (Prix Duras, Wepler, Livre Inter), après le Goncourt de la nouvelle pour Le Musée des contradictions ; Rossel 2023 pour Le plus court chemin.

Parrainé par la Fondation Jan Michalski, le prix est doté de 10.000 €. Antoine Wauters succède à Olivier Norek, lauréat 2024 pour Les Guerriers de l’hiver (Éditions Michel Lafon).

Le jury, présidé par Paule Constant (Académie Goncourt), réunit Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun (Académie Goncourt), David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montety et Marianne Payot.

