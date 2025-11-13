Angoulême : l'association FIBD revient sur son choix de 9eArt +

Dans un communiqué publié ce jeudi 13 novembre, l'association FIBD Angoulême, fondatrice du festival international, explique avoir décidé de « rendre caduque (sic) les résultats de l’appel à concurrence », lequel avait mené à la désignation de la société 9eArt + pour organiser l'événement pour 9 années supplémentaires à compter de 2028.

« Ce choix n’a manifestement pas recueilli l’assentiment des parties prenantes de l’événement. Face au tollé entendu, et dans un souci d’apaisement, l’Association affirme la sincérité et la responsabilité de son choix », souligne l'organisation dans son message.

Elle annonce la constitution d'un comité de pilotage destiné à lancer un nouveau processus de sélection, lequel « devra offrir des gages de transparence et de co-construction à la fois dans la méthode et dans la prise de décision ». Ce comité réunira quatre membres du collège des adhérents de l’association FIBD, le président de l'association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême, Bruno Racine, trois représentants des financeurs publics, ainsi que des professionnels du secteur, soit deux représentants des éditeurs et deux représentants des auteurices.

« Chaque membre sera désigné par ses pairs », précise l'association, et la présidence du comité sera élue par les membres de celui-ci.

Le comité aura pour missions :

– de définir les orientations stratégiques et les priorités liées au prochain appel d’offres,

– concevoir et rédiger le cahier des charges et veiller à sa bonne diffusion,

– veiller à garantir la cohérence du projet artistique et culturel avec les ambitions renouvelées du Festival,

– sauvegarder les contrats des personnels employés par l’actuel organisateur,

– indiquer la durée du contrat de 6 ans minimum et la nature juridique de la structure porteuse.

Le comité de pilotage sera installé le 18 décembre 2025, pour une proclamation du nouvel organisateur du FIBD d'Angoulême, à compter de 2028, le 18 juin 2026.

Vers « un apaisement »

La société 9eArt +, dans un communiqué, indique qu'elle « prend acte de cette décision ». « Elle entend que celle-ci a pour but d’aller vers un apaisement avec les interlocuteurs de l’univers de la bande dessinée auteur·rice·s afin de préserver l’événement de référence de leur secteur à court et long termes », ajoute l'organisation, qui supervise le FIBD d'Angoulême depuis 2007.

« Souhaitant sortir des nombreuses incompréhensions, et dans un désir commun d’apaisement », 9eArt + « appelle à l’instauration immédiate d’un dialogue avec les financeurs publics et d’une relation restaurée avec les auteur·rice·s et les éditeurs ».

Toujours chargé de l'organisation des éditions 2026 et 2027, la société promet « [u]n véritable travail de restauration de cette confiance, de cette écoute et de cette loyauté », qui serait « dorénavant l’objectif premier de l’organisation du Festival qui souhaite, via son équipe, retrouver l’apaisement par la transparence et l’action. Celle-ci se veut lucide et pluridimensionnelle, et impliquera une série de mesures concrètes visant à replacer la parole des auteur·rice·s au centre des préoccupations de l’événement sans attendre 2028. »

Franck Bondoux, dirigeant de 9eArt +, s'écarte par ailleurs de la gouvernance du festival, laissant la place à Clémentine Hustin et Fausto Fasulo, directeurs artistiques, à Noémie de La Soujeole, directrice commerciale, et à Stanislas Bonnin, directeur technique.

Forte défiance

Le 8 novembre dernier, l'association FIBD avait annoncé la reconduction de la société 9eArt + pour l'organisation du Festival international de la BD d'Angoulême (FIBD), pour 9 années supplémentaires à compter de 2028.

La structure fondatrice du festival avait décidé de confier l'événement à « une nouvelle structure intégrant un projet commun entre ceux proposés par 9ème Art+ et la Cité de la BD », après un appel à projets ouvert du 12 juillet au 17 octobre 2025. Les éditions 2026 et 2027, elles, doivent être organisées par 9eArt +.

Ce choix a immédiatement suscité des levées de boucliers, d'abord de la part du Syndicat des Éditeurs Alternatifs (SEA), lequel réunit notamment 2042, 6 Pieds sous terre, Atrabile, Çà et Là, Cornélius, L'Association ou encore Les Requins Marteaux.

« Le FIBD illustre [...] une nouvelle fois son mépris pour la parole d’autrui et c’est bien 9e Art+, et seulement 9e Art+, qui conserve le contrôle du festival dans un pouvoir sans partage. Il y a là une captation évidente par des intérêts privés d’une manifestation qui relève depuis longtemps de l’intérêt collectif, quoi qu’en pense Delphine Groux, la présidente du FIBD », dénonçait l'organisation dans une tribune.

Les auteurs et autrices ont rapidement suivi, derrière le slogan #NoFIBD2026, pointant, dans un courrier aux pouvoirs publics, une « manœuvre » : « L’association n’a respecté aucun des points fondamentaux que vous leur aviez énumérés concernant les garanties de transparence et d’impartialité. » Le boycott se précisait alors : « Tant que 9eArt+ sera là, nous refuserons de participer au festival. »

Les éditeurs BD membres du Syndicat national de l'édition s'étaient finalement joints au mouvement de boycott, ce qui laissait peu de chances à l'édition 2026 de se dérouler dans des conditions habituelles.

Ces oppositions étaient motivées par les nombreuses critiques adressées à la gestion du FIBD par la société 9eArt +, qui l'organise depuis près de 20 ans. En début d'année, une enquête de L'Humanité pointait des « dérives » commerciales, un manque de transparence, et des pratiques managériales qui interrogent, à l'instar du sort réservé à une ex-salariée, laquelle avait dénoncé un viol qui serait survenu le 26 janvier 2024, lors d'une soirée liée à l'événement.

Photographie : Au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, en 2018 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

