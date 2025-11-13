Un système qui mène à l’épuisement” : l’alerte d'une traductrice littéraire

Je soutiens la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes auteurs. Je suis traductrice littéraire et je traduis du grec moderne, langue qu’on classe en général dans la catégorie des « langues minorées ». Ça a son importance car ce n’est pas toujours tout à fait le même métier que de traduire de l’anglais ou de l’espagnol.

Traduire... mais pas que

On imagine en général qu’une traductrice traduit – ce qui n’est pas faux, mais qui est incomplet. Car avant de traduire, il faut quelque chose à traduire. Ces livres, c’est moi qui vais les dénicher en Grèce, dans des librairies, à mes frais. Puis, je lis les ouvrages qu’on m’a conseillés, que j’ai trouvés. Certains ne me convaincront pas et j’aurai perdu ce temps de lecture et l’argent de l’achat du livre.

Certains me convaincront, voire m’enthousiasmeront et je passerai du temps à traduire un extrait conséquent d’une bonne vingtaine de pages et à rédiger une fiche de lecture avec un résumé qui donne envie de lire et de publier ce livre.

Puis, je passerai du temps à démarcher des éditeurs, à envoyer des mails personnalisés et ciblés parfois à des dizaines de maisons. Celles qui s’intéressent à ces textes grecs contemporains écrits par des auteurs souvent inconnus sont la plupart du temps de petites maisons courageuses et passionnées qui mettent entre trois et neuf mois à répondre à ce genre de propositions – quand elles répondent.

Il faut donc faire tout ça en même temps que les traductions déjà en cours, pour ne pas risquer d’avoir de trop grosses périodes d’inactivité, même si je ne sais jamais quand une réponse peut tomber. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je multiplie ce travail de prospection : proposer trois livres en même temps augmente mes chances d’avoir une réponse au moment où j’aurai terminé ma traduction en cours. Et ce travail n’est jamais rémunéré : est-ce qu’on vous paye, vous, pour chercher un travail ?

Celles et ceux qui comme moi travaillent sur des langues auxquelles les éditeurs n’ont pas accès, mais aussi celles et ceux qui traduisent des langues hégémoniques desquelles ils sont des connaisseurs privilégiés, ont un statut de « spécialiste » de leur champ linguistique et culturel qui nous rend indispensables à beaucoup d’étapes du travail de publication d’un livre étranger. À moins qu’on décide simplement de se passer de ces livres hétérogènes, inhabituels, difficiles, dérangeants, instructifs, intrigants, étonnants, bizarres, ces livres qui ouvrent aux quelques lecteur·ices français·es qu’ils rencontrent une fenêtre sur une littérature autre, méconnue, différente.

Pour pouvoir continuer à faire ce travail de défrichage des champs éditoriaux étrangers, mais aussi pour continuer à bien faire notre travail premier, qui est de traduire, nous avons besoin des conditions matérielles adéquates. De fait, la recherche permanente d’une maison d’édition est inhérente à notre profession – et particulièrement lorsqu’il s’agit de langues minorées ; me concernant, je trouve que cette recherche de livres et d’éditeurs enrichit mon travail.

J’aimerais avoir plus de temps pour faire ça mieux. En plus, j’ai le bonheur de ne traduire que des livres que j’aime. Si j’étais payée pour le faire, ce travail pourrait être parfait. Il m’est arrivé d’avoir des bourses de soutien dédiées à cette activité de prospection (comme le programme Archipelagos de l’association ATLAS, ou une bourse de la région) et qui m’ont permis de consacrer à toutes les étapes de mon travail un temps pendant lequel j’étais payée. On se dit que c’est bien normal, d’être payée pendant le temps que l’on consacre à son travail : dans la traduction, cela relève de l’exception.

Alors, la continuité de revenus des artistes auteurs nous permettrait, bien sûr, d’avoir des conditions de travail décentes, c’est-à-dire de pouvoir percevoir des revenus à toutes les étapes de notre travail et même quand notre travail consiste à en chercher. Mais surtout, de ces conditions dépendent la qualité et la diversité des ouvrages que nous pouvons traduire et faire circuler ; notre accès à tous·tes à une culture plurielle ne doit pas reposer sur la gnaque et la passion de quelques-un·es qui finissent tôt ou tard par s’épuiser.

Clara Nizzoli, traductrice littéraire

