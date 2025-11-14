Sur la route du meilleur café d’Amérique : le road trip d’un Français

Le meilleur café d’Amérique, de François Moreau-Martinez, paraît aux éditions Gospel. Entre road-trip halluciné et confession intime, le journaliste musical traverse les États-Unis à la poursuite de mythes déjà en train de s’effondrer, un gobelet de café brûlant à la main. Un livre où l’on suit un homme qui vieillit, une génération qui doute, et un pays qui se raconte encore comme une promesse, alors même que tout semble sur le point de s’écrouler.
Le 14/11/2025 à 09:00 par Clotilde Martin
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
14/11/2025 à 09:00
0
Commentaires
1
Partages
Tout commence sur Venice Beach, devant un coucher de soleil, à quelques heures de la fin du deuxième mandat de Barack Obama. Le narrateur, François Moreau-Martinez, a un arrière-goût amer sur la langue et une question en tête : et si sa génération avait déjà passé son tour ? Celle qui a grandi en rêvant des grandes contre-cultures, des dernières utopies hippies, du rock dangereux et des livres incendiaires.
Celle qui a fui sa banlieue grise pour prendre la route vers l’Amérique, ce pays fantasmé où l’on croit encore pouvoir disparaître, se réinventer, et marcher dans les pas d’icônes flamboyantes qui ont redéfini ce que veut dire « vivre à fond ».
D’abord étudiant sans un sou, en quête de sens, puis rock critic dans sa trentaine, l’auteur accumule les voyages aux États-Unis, cherchant une sorte de réel brut, intense, mais qui s’échappe sans cesse, comme le sable des plages et des déserts où résonnent les cris des coyotes. À quoi bon courir après des choses que l’on sait déjà éteintes, des mythes dont il ne reste que des échos ?
Écrit sous forme de chroniques, ce texte littéraire essaie de répondre à cette obsession tout en exorcisant la peur du temps qui file et la violence des mensonges de la culture populaire. De la moiteur de la Nouvelle-Orléans aux rochers brûlants de Joshua Tree, en passant par Topanga Canyon ou Rockaway Beach, François Moreau-Martinez ranime l’esprit du journalisme littéraire à la Joan Didion, Tom Wolfe ou Hunter S. Thompson, avec une franchise parfois brutale, toujours désarmante.
Il invente une sorte d’anti-journalisme gonzo, qui puise dans ses propres secousses intérieures de quoi dessiner une autre manière de regarder notre époque et d’affronter, sourire en coin et bière fraîche à la main, l’effondrement annoncé d’un monde entier.
Sur sa route, on croise Peter Fonda, Mac DeMarco, Alain Bashung, Justin Bieber ou Cat Power, mais aussi des vieux fous magnifiques qui collectionnent les disques, des fantômes, des scientologues allumés, des acteurs ratés prompts à en venir aux mains, des bêtes sauvages et des prédateurs bien humains.
Et tout au long du voyage, on suit l’auteur dans une quête à la fois dérisoire et essentielle : retrouver, à chacun de ces arrêts baignés de soleil écrasant, ce qu’on présente comme une légende vivante. Le meilleur café d’Amérique.
Les éditions Gospel nous en offrent les premières pages en avant-première :
François Moreau-Martinez est journaliste musical aux Inrockuptibles, pour lesquels il a signé de nombreuses interviews, portraits et reportages aux quatre coins du monde.
DOSSIER - Résistance, poésie et famille : la rentrée d'hiver 2026 chez Harmonia Mundi Livre
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 23/01/2026
160 pages
Le Gospel
16,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Dans Comme pour se battre, premier roman d’Hélène Lotito publié aux Éditions Fugue, une jeune fille quitte l’Algérie de la décennie noire pour découvrir, en France, la douleur de l’exil et la force de la liberté.
14/11/2025, 07:00
Une île à l’envers, Léa Arthemise (Héliotrope). Sur l’île Bourbon devenue La Réunion, un mythe de pirate embrase les imaginaires et fissure les vies : une chasse au trésor lancée en 1730 par La Buse hante Jo et les siens, révélant l’envers d’un territoire tiraillé entre empire colonial et République.
13/11/2025, 09:00
Dans La Montagne Fantôme, de Ronan Hession, traduit de l’anglais (Irlande) par Charles Roux, une montagne surgit du jour au lendemain aux abords d’une ville paisible, bouleversant les vies et révélant la beauté fragile de l’humanité.
13/11/2025, 08:00
Naguère, à sa demande à elle, il l’avait guidée au sommet de cette montagne des Alpes. Ensemble, ils avaient cheminé et depuis le haut, ils avaient scruté les paysages, ceux qui s’ouvraient et ceux qui, tapis au-delà des horizons, aiguisaient leur conscience du monde. Et puis elle était repartie dans son pays. Le voici de retour sur ces pentes, seul cette fois.
12/11/2025, 08:00
Sigisbée : chevalier servant d’une dame, choisi par son mari, qui s’engage à l’assister et à l’accompagner en toutes circonstances, palliant ainsi les absences, ou parfois l’indifférence, de celui-ci. La pratique est courante dans l’Italie du XVIIIe siècle.
12/11/2025, 07:00
Dès son arrivée à Parme, un écrivain français qui tente de trouver l’inspiration en Italie, s’installe à la terrasse du mythique Gran Caffè Cavour. Là, un homme à la silhouette étrangement familière lui sourit. Il jurerait que c’est cet écrivain américain flamboyant et sulfureux dont il révère l’œuvre. Le souci, c’est que l’écrivain en question, Nick Tosches, est mort depuis deux ans ! Déstabilisé, le Français cherche à comprendre.
11/11/2025, 09:00
Les Hauts de Hurle-Vent est le chef-d’œuvre unique d’Emily Brontë, romancière et poétesse anglaise née en 1818 et morte en 1848 dans le Yorkshire. Elle y a grandi entourée de paysages sauvages, qui ont profondément marqué son imaginaire et imprégné toute son œuvre. Publié pour la première fois en 1847, ce roman s’impose comme un monument de la littérature romantique et gothique.
11/11/2025, 08:00
C’est la fin de l’année scolaire au lycée Tanmiya de Laâyoune, au cœur de la colonie marocaine du Sahara occidental. En cette fin de juin, Daha et ses camarades de classe, sahraouis comme lui, assistent au dernier cours de l’année. C’est le moment que choisit leur professeur d’histoire, contempteur des revendications d’indépendance sahraouies, pour une ultime humiliation. Pour Maalouma, jeune militante déterminée, cette injure impose un acte de protestation.
11/11/2025, 07:00
Alain Kruger met les petits plats dans les grands avec On ne parle pas la bouche pleine : un festin littéraire et culturel inspiré de son émission de France Culture, où la gourmandise devient un art de vivre et de penser.
07/11/2025, 08:01
Arethusa Clayton meurt comme elle a vécu : libre. Elle exige que ses cendres soient dispersées sur une colline d’Irlande, forçant sa fille Faye à retourner sur les terres d’un passé longtemps tu. Le destin des Deverill — Filles d’Irlande, tome 4, de Santa Montefiore, traduit de l’anglais par Stéphanie Leignel et Dominique Haas, promet un nouveau dépaysement.
07/11/2025, 07:00
Abram promet depuis longtemps à ses filles le récit de sa vie, mais les mots pour raconter ne semblent pas venir. Pour provoquer les souvenirs, sa fille Sára retourne avec lui en Hongrie. Le roman chemine alors entre le récit de la Hongrie actuelle et celui de la vie d’Abram, exilé après l’Insurrection de Budapest en 1956. À travers son récit emblématique, il conte l’histoire hongroise de la deuxième moitié du XXe siècle, là où s’arrête Ce que j’ai voulu taire de Sándor Márai.
06/11/2025, 08:00
Voici un hymne à Maradona, l’un des plus grands artistes du XXe siècle avec Picasso et la Callas, dixit Bernard Morlino. Alors que l’on s’apprête à célébrer, le 25 novembre prochain, les cinq ans de la disparition du champion, Bernard Morlino s’adresse directement au fuoriclasse (surdoué) dans un soliloque émouvant, intime, qui refuse le deuil.
05/11/2025, 09:00
C’est un roman de formation. L’histoire d’un homme encore jeune, heureusement doué, partagé entre deux vocations incompatibles pour l’art et la vie pratique. La chance d’un héritage fait de lui un propriétaire foncier qui se consacre avec succès à l’agriculture, activité sacralisée par Stifter.
05/11/2025, 08:00
« Avez-vous des antécédents familiaux ? » Cette question qui la hante, qui la fait trébucher, Salwa refuse de la laisser sans réponse. Elle fait le choix de vouloir comprendre. D’aller vers l’autre, et l’autre c’est sa mère, sa mère aussi comme femme, sa mère comme toutes ces femmes, venues en France par « regroupement familial ».
05/11/2025, 07:00
Sélection de neuf nouvelles de jeunesse de Rilke, écrites entre 1897 et 1901. Textes expérimentaux d'un jeune poète, peuplés de personnages énigmatiques et d'épisodes aux multiples facettes
04/11/2025, 08:00
Avec Les jeux heureux de l’enfance, Charlotte Gneuss s'impose comme l’une des nouvelles voix littéraires les plus remarquées en Allemagne. Hautement récompensé, ce premier roman séduit par son intensité, son intelligence et la justesse de son regard sur une époque encore douloureuse : celle de la RDA des années 1970.
04/11/2025, 07:00
IL a vaincu le diable, IL a vaincu la guerre ; avant de disparaître, IL avait déjà tout remporté. Pas Dieu, non, mais le plus grand sportif de tous les temps, celui qui n’a jamais quitté la première place dans le cœur des hommes.
03/11/2025, 09:00
Entre illusions et désillusions, la vie d’un écrivain – surtout lorsqu’il est dramaturge – oscille souvent entre grands espoirs et cruelles attentes. Le héros de ce premier roman, jeune auteur prometteur, en fait l’expérience : il rêve simplement que sa pièce, d’une rare concision, soit enfin lue : Une relation phénoménale de Nicolas Doutey.
03/11/2025, 08:30
Le milliardaire justicier imaginé par Jean Van Hamme et Philippe Francq revient sur le devant de la scène. Si les dieux t’abandonnent, vingt-cinquième album de la série culte, paraîtra le 7 novembre 2025 aux éditions Dupuis. Cette nouvelle aventure marque un tournant majeur : l’arrivée de Jérémie Guez au scénario, romancier et cinéaste reconnu, qui insuffle à la saga une profondeur inédite.
03/11/2025, 07:00
Ce recueil réunit une sélection personnelle d’une trentaine d’entretiens parmi les plus marquants diffusés sur France Inter. On y retrouve l’éclectisme d’une programmation placée à la croisée des genres et des générations, attentive à s’adresser à tous, et offrant une pluralité de regards sur des cultures contemporaines plus vivantes que jamais. En partenariat avec France Inter.
31/10/2025, 08:00
Un sapin minuscule, un vol long-courrier, une croisière en Arctique ou la rencontre d’un fantôme… Ce recueil, Un hiver au féminin, réunit des nouvelles venues d’époques et d’horizons multiples. De Louisa May Alcott à Margaret Atwood, de Colette à Selma Lagerlöf, Un hiver au féminin – Nouvelles à lire au coin du feu, rassemble des voix du XIXᵉ, du XXᵉ et du XXIᵉ siècle, mêlant plumes emblématiques, oubliées ou contemporaines, dans une célébration hivernale toute en nuances.
30/10/2025, 08:20
Dans Hothouse Flower, cinquième tome de la série phénomène Addicted de Krista et Becca Ritchie, les jumelles à succès du New York Times explorent une romance à la fois intense et fragile entre Ryke Meadows, aventurier au tempérament farouche, et Daisy Calloway, jeune mannequin en quête de liberté. Entre danger, désir et interdits, leur lien se forge au bord du gouffre. Traduit par Lauriane Crettenand.
30/10/2025, 07:30
Vingt ans après L’ascenseur social est en panne, j’ai pris l’escalier (L’Archipel), l’entrepreneur et fondateur du Forum économique des banlieues – le “Davos des Banlieues” – Aziz Senni signe un nouvel ouvrage coécrit avec le journaliste et écrivain Jean-Marc Pitte.
29/10/2025, 08:00
À l’appel du pape François, l’Église du troisième millénaire s’engage sur le chemin de la synodalité, qui vise à rénover les rapports et les rôles au sein de l’institution. Comment conjuguer liberté et responsabilité dans la gouvernance de l’Église ? Comment renforcer la fragile union des chrétiens dans une communauté si diverse ?
29/10/2025, 07:00
When You See My Mother, Ask Her to Dance (traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut), est un recueil réunissant des textes dédiés aux contemporains de Joan Baez — parmi lesquels Bob Dylan, Judy Collins et Jimi Hendrix —, des souvenirs d’enfance, des réflexions personnelles et des moments précieux partagés avec sa famille.
27/10/2025, 15:40
Soixante recettes de caractère pour célébrer deux terroirs fiers et généreux : le Pays basque et la Corse. Près de mille kilomètres les séparent, et pourtant, autour d’une table, tout les rapproche : l’amour de la bonne chair, la convivialité, la passion du terroir, des produits et des traditions.
26/10/2025, 08:34
« C’est quoi déjà le mot en français ? » Une interrogation que beaucoup se sont déjà posée…
Les anglicismes, en effet, gagnent chaque jour un peu plus de terrain dans notre quotidien, nos dictionnaires, notre langue.
24/10/2025, 16:12
Le Lézard Noir publie le premier volume de la série d’Ai Tanaka, Les Enfants du Pommier. Connue au Japon sous le titre original Sennen Mannen Ringo no Ko, cette œuvre en trois volumes a été prépubliée entre 2011 et le début de l’année 2014 dans le magazine Itan des éditions Kôdansha.
24/10/2025, 08:51
Histoire du Maghreb, De la fin du XVIIIᵉ siècle aux Printemps arabes, de Majid Embarech, propose une vaste synthèse de l’histoire du Maghreb sur plus de deux siècles. L’ouvrage ambitionne d’écrire une « autre » histoire du Maghreb, globale et renouvelée, dépassant les approches centrées sur la guerre d’Algérie ou les conflits.
23/10/2025, 08:37
Djamel B., écrivain quarantenaire à succès, est en panne d’inspiration. Un soir, un homme mystérieux, Amin, l’aborde et lui propose un marché : s’il lui donne accès aux arcanes du « système », Djamel écrira-t-il un roman dénonçant celui-ci ? Le contexte s’y prête, l’Algérie en 2010 semble à la veille d’un basculement. Djamel accepte le déroutant projet.
22/10/2025, 09:00
Un destin hors du commun. Un guerrier qui a bouleversé l’Asie. Un empereur impitoyable. Avec une plume vive et passionnée, Jacques Paviot retrace l’extraordinaire parcours de Gengis Khan, l’enfant banni devenu le « conquérant du monde ».
22/10/2025, 08:00
Ce manuel est une invitation à suivre des ateliers d’écriture créative aux côtés d’une professionnelle. Isabelle Mercat-Maheu convie le lecteur à suivre douze propositions d’écriture afin de l’accompagner dans la dynamique de création.
22/10/2025, 07:00
Les Grandes Tables de la Côte d’Azur – Recettes, produits et récits de Hyères à Menton (éditions Solar) est une invitation gourmande au cœur d’un territoire mythique, où l’art de vivre à la française s’exprime dans toute sa splendeur. Ce guide signé Fou de Cuisine met à l’honneur les chefs, les produits et les lieux emblématiques qui font la richesse gastronomique de la région.
21/10/2025, 08:45
Autres articles de la rubrique Livres
Avec Au cœur de la Country, Clovis Goux remonte le fil d’une légende qui, loin d’être une simple esthétique de cowboys, s’impose comme une épopée culturelle traversant un siècle et demi d’histoire sociale, religieuse et musicale. Le livre s’ouvre sur les racines spirituelles du genre, plongeant dans les hymnes protestants, les ballades appalachiennes et les premières mélodies portées par des communautés isolées où la musique tenait lieu de langage commun.
14/11/2025, 10:00
Dans Poétique d’un désastre annoncé, neuf discours de Greta Thunberg sont traduits de l’anglais au français (éditions La Page Blanche). Cette dernière cherche, par la répétition et l’invective, à susciter l’émotion ; à faire vibrer la corde sensible des politiques tout en mobilisant une seule référence scientifique — le chapitre 2 du rapport SR15 du GIEC publié en 2018.
14/11/2025, 09:17
Samir Toumi signe avec Amin un roman saisissant, tendu comme une ligne de crête, où la littérature rencontre la paranoïa politique et où la fiction déborde dangereusement sur la vie réelle. Tout commence lors d’une soirée de Nouvel An chez le tapageur Djalil B., « célèbre fêtard, millionnaire et toujours défoncé ».
13/11/2025, 16:37
Chansons pour les ténèbres, d'Imane Humaydane (trad. Marianne Babut) déploie une fresque familiale ample, vibrante, où les voix de plusieurs générations de femmes s’entrelacent pour éclairer les zones les plus secrètes de l’histoire libanaise. Le récit s’ouvre sur une lettre datée du 18 décembre 1982 : l’exil forcé d’une femme qui confie à son amie l’arrachement vécu sous la guerre civile.
13/11/2025, 16:29
François Iᵉʳ appartient à ce petit panthéon de figures qui structurent l'Histoire traditionnelle de la France - aux côtés des Jeanne d’Arc, Louis XIV et autres Napoléon. Quelques mots suffisent à convoquer le roman national : Marignan, Pavie, Blois, Chambord, Fontainebleau… et, bien sûr, Léonard de Vinci serré dans les bras du roi mécène.
12/11/2025, 18:29
Le nouvel opus de Criminal, intitulé Les Acharnés, s’ouvre sur Jacob Kurtz, ancien dessinateur de bande dessinée, qui quitte sa ville natale pour Hollywood. Son œuvre culte, Frank Kafka, le privé, va être adaptée en série télévisée : rêve de reconnaissance ou descente aux enfers ? Dès son arrivée, le vernis des plateaux craque : entre producteurs cyniques et compromis artistiques, Jacob découvre un univers d’illusion où tout se monnaie — les droits d’adaptation comme les âmes.
12/11/2025, 12:25
Au sujet de Schopenhauer, Nietzsche parlait d’un « discours droit, rude et bienveillant ». Le visage du philosophe ronchon est bien connu, parfois son Art d'avoir toujours raison, ou quelques anecdotes sur son caractère de cochon, mais qui est arrivé au bout de son pavelard, Le Monde comme volonté et comme représentation ?
10/11/2025, 18:12
Positano est un village de pêcheur en Italie où débarque une jeune archéologue nautique qui doit effectuer des recherches sur des épaves de bateaux mystérieusement échoués. Il existe une légende qui raconte que des sorcières de la mer protégeaient le village des attaques de pirates par des incantations qui modifiaient les eaux en créant des tempêtes.
10/11/2025, 11:52
Si vous êtes curieux, ce livre est fait pour vous et comme vous lisez régulièrement nos articles, c’est que vous l’êtes donc, au risque de me répéter, ce livre est fait pour vous. Il est donc primordial de vous l’offrir, ou de vous le faire offrir voire de l’offrir, la période qui arrive est justement propice à cela et ça tombe très bien. Les éditions Armand Colin viennent de publier L’Esprit d’aventure. Explorations et curiosités de l’histoire du monde du géohistorien Christian Grataloup et superbement illustré par Lionel Portier.
10/11/2025, 10:53
Bravo à Agnès Michaux d’avoir osé s’attaquer à Huysmans dans son épais volume publié au Cherche Midi il y a peu ! Il fallait le faire ! « Huysmans vivant » est la première biographie depuis celle de Robert Baldick publiée en 1958 chez Denoël). Vieil admirateur du romancier, je me la suis procurée aussitôt, curieux de voir comment cette romancière (La fabrication des chiens) et spécialiste de la fin du XIXème siècle a pu traité ce sujet vaste et ardu. En effet, aborder la vie de Huysmans, c'est aussi évoquer tout un pan de la littérature du XIXeme siècle.
Par Hervé Bel
09/11/2025, 09:00
Cette semaine, le classement des meilleures ventes d’Edistat (du 27 octobre au 2 novembre) ressemble à une radiographie politique et culturelle du pays. On y retrouve la France qui rit, la France qui s’inquiète, la France qui fulmine - et la France qui se replie. En attendant les conséquences des grands prix de l'automne, en commençant par le Goncourt.
07/11/2025, 11:44
Quatrième épisode en compagnie du fameux trio d'enquêteurs piémontais imaginé par Davide Longo, la dernière star du polar italien. Cette lecture est une véritable gourmandise à savourer avec un verre de grappa : Règlement de comptes, traduction de l'italien par Marianne Faurobert (JC Lattès).
07/11/2025, 08:45
Hans et Helma étaient condamnés à la pauvreté et à la misère dans un moyen-âge impitoyable : orphelins, élevés par un ermite au fond des bois, leur avenir était aussi sombre que des pages touffues hachurées par beaucoup de noir et très peu de blanc.
06/11/2025, 16:33
Spawn occupe une place particulière dans la liste des personnages de comics que j’affectionne. Très particulière. Parce qu’il m’exaspère autant qu’il me passionne, selon les périodes. Chance, je suis plutôt bien luné actuellement, à son égard.
05/11/2025, 12:14
Belle adaptation en images du drame de Shakespeare. Ambition, traîtrise, ambiance médiévale et sorcières fatales... Tout est prêt pour que les forces du mal se déchaînent dans un surprenant gris crayonné, parfois rehaussé de rouge sang.
05/11/2025, 09:53
Un curieux roman entre policier et histoire, qui prend la Guerre d'Algérie comme toile de fond. Un récit de souvenirs et de mémoires, un récit chargé d'amertume où planent de nombreux fantômes car cette période est celle d'une « histoire mal ficelée, mal réglée ».
04/11/2025, 09:59
L’historien Alain Quella-Villéger nous invite à découvrir une femme exceptionnelle : Marianne North, voyageuse infatigable, peintre et botaniste. Son ouvrage Un hiver japonais, publié par Magellan & Cie / Le Carrelet et traduit de l’anglais par Christine Ribardière et Michelle Deperrois-Fayet, ne représente qu’une infime partie de ce que l’on peut considérer comme de véritables carnets de voyage.
03/11/2025, 17:16
Ce roman noir est une véritable fresque historique sur le Londres des années 50. Une ville qui se remet à grand-peine des bombardements du Blitz et qui attire déjà les premières vagues migratoires. Le roman s’ouvre en 1952 sur l’un des plus grands braquages de l’histoire britannique et se termine avec les émeutes raciales de 1958.
03/11/2025, 08:00
Commenter cet article