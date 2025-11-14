Sur la route du meilleur café d’Amérique : le road trip d’un Français

Tout commence sur Venice Beach, devant un coucher de soleil, à quelques heures de la fin du deuxième mandat de Barack Obama. Le narrateur, François Moreau-Martinez, a un arrière-goût amer sur la langue et une question en tête : et si sa génération avait déjà passé son tour ? Celle qui a grandi en rêvant des grandes contre-cultures, des dernières utopies hippies, du rock dangereux et des livres incendiaires.

Celle qui a fui sa banlieue grise pour prendre la route vers l’Amérique, ce pays fantasmé où l’on croit encore pouvoir disparaître, se réinventer, et marcher dans les pas d’icônes flamboyantes qui ont redéfini ce que veut dire « vivre à fond ».

Une sorte d’anti-journalisme gonzo

D’abord étudiant sans un sou, en quête de sens, puis rock critic dans sa trentaine, l’auteur accumule les voyages aux États-Unis, cherchant une sorte de réel brut, intense, mais qui s’échappe sans cesse, comme le sable des plages et des déserts où résonnent les cris des coyotes. À quoi bon courir après des choses que l’on sait déjà éteintes, des mythes dont il ne reste que des échos ?

Écrit sous forme de chroniques, ce texte littéraire essaie de répondre à cette obsession tout en exorcisant la peur du temps qui file et la violence des mensonges de la culture populaire. De la moiteur de la Nouvelle-Orléans aux rochers brûlants de Joshua Tree, en passant par Topanga Canyon ou Rockaway Beach, François Moreau-Martinez ranime l’esprit du journalisme littéraire à la Joan Didion, Tom Wolfe ou Hunter S. Thompson, avec une franchise parfois brutale, toujours désarmante.

Il invente une sorte d’anti-journalisme gonzo, qui puise dans ses propres secousses intérieures de quoi dessiner une autre manière de regarder notre époque et d’affronter, sourire en coin et bière fraîche à la main, l’effondrement annoncé d’un monde entier.

Sur sa route, on croise Peter Fonda, Mac DeMarco, Alain Bashung, Justin Bieber ou Cat Power, mais aussi des vieux fous magnifiques qui collectionnent les disques, des fantômes, des scientologues allumés, des acteurs ratés prompts à en venir aux mains, des bêtes sauvages et des prédateurs bien humains.

Et tout au long du voyage, on suit l’auteur dans une quête à la fois dérisoire et essentielle : retrouver, à chacun de ces arrêts baignés de soleil écrasant, ce qu’on présente comme une légende vivante. Le meilleur café d’Amérique.

Les éditions Gospel nous en offrent les premières pages en avant-première :

François Moreau-Martinez est journaliste musical aux Inrockuptibles, pour lesquels il a signé de nombreuses interviews, portraits et reportages aux quatre coins du monde.

