La meilleure page 111 de la rentrée est signée Hélène Laurain

Particulièrement impliqué dans la lecture harassante de toutes les pages 111 sélectionnées pour l'édition 2025 de la récompense, le jury a salué ce passage de Tambora « pour son utilisation judicieuse de la répétition. Utilisation judicieuse de la répétition. De la répétition. »

Une mère nous parle de ses deux filles, qu'elle voit amples comme des villes en expansion. La première est déjà là quand le récit commence, la seconde naîtra bientôt, après la perte d'un autre enfant lors d'une fausse couche. Ici, la temporalité de la maternité domine : celle de grossesses compliquées, d'hôpitaux et de services des urgences, la temporalité d'un corps qui produit, parfois sans qu'on le veuille, la temporalité de la naissance, celle des soins, ou des désirs trop souvent empêchés. Mais d'autres réalités existent aussi, se faufilent et tentent de prendre leur place : un manuscrit qui intéresse un éditeur, des confinements, qui ne changent pas grand-chose lorsqu'on doit rester alitée, la catastrophe environnementale qui se déploie, gigantesque, et fait songer à la fin du monde que l'humanité a cru vivre en 1815 quand l'éruption du volcan Tambora plongea une partie de la Terre dans le froid et l'obscurité. - Le résumé de l'éditeur pour Tambora

Huit ouvrages se faisaient face dans la sélection du jury du Prix de la page 111, dévoilée début octobre.

Comme le veut la tradition instituée par le Prix de la page 111, la lauréate a reçu la somme de 1,11€ remis en 111 pièces de 1 centime ainsi que sa page 111 encadrée et signée.

Le prix du public a été décerné à auror.404 pour la page 111 de son roman Maisons d’enfance aux Éditions Burn~Août. L’heureux•se lauréat•e a remporté un exemplaire du livre 111 fromages français à ne pas manquer, offert par les Éditions Emons.

À LIRE - Prix Le Temps retrouvé 2025 : plus que 5 livres en lice

Le jury du Prix de la Page 111 édition 2025, présidé par Amandine Labansat, est composé d’Alexandre Bord, Flora Moricet, Gilles Marchand et Camille Tomasicchio. Le Prix est organisé et présenté par Marie Bonnisseau.

L'année dernière, la récompense avait distingué la page 111 de Frapper l’épopée, d'Alice Zeniter (Flammarion).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographies : couverture de l'ouvrage, affiche du Prix de la page 111 2025 par Félicité Landrivon

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com