Algérie : Mohamed Tadjadit, poète contestataire, condamné

Le Tribunal criminel d'Alger a condamné, en première instance, le poète Mohamed Tadjadit à 5 ans de réclusion et 200.000 dinars algériens d'amende (1300 € environ) pour « apologie du terrorisme », a indiqué son avocate, Fetta Sadat, dans un message publié sur le réseau social Facebook.

Il a également été condamné, au civil, à verser la somme de 500.000 dinars algériens (soit 3300 € environ), en réparation du préjudice subi, à l'agent judiciaire du Trésor.

« Liberté pour Tadjadit Mohamed. Liberté pour tous les détenu-e-s d'opinion et politiques », a dénoncé l'avocate dans son message. Son client était poursuivi pour 6 chefs d'accusation : apologie des actes terroristes et destructeurs, utilisation des technologies de la communication et de l'information pour soutenir les actes et activités d'entités terroristes, propagation, de manière directe ou indirecte, des idées des entités terroristes, outrage à corps constitué, exposition au regard du public de publications de nature à porter atteinte à l'intérêt national et incitation à l'attroupement non armé.

Le ministère public avait requis une peine de 10 ans de réclusion à son encontre, tandis que le Trésor réclamait 2 millions de dinars algériens au titre de la réparation du préjudice subi.

Un poète plusieurs fois arrêté

Mohamed Tadjadit s'est fait connaitre, en Algérie, au moment du « Hirak », mouvement de contestation d'abord tourné contre le président de l'époque, Abdelaziz Bouteflika, puis contre son successeur, Abdelmadjid Tebboune, l'actuel président algérien. En 2019, il avait publié des poèmes sur les réseaux sociaux, repris et partagés par des manifestants.

Connu comme le « poète de la révolution », il a été arrêté une première fois le 14 novembre 2019, puis condamné en décembre de la même année à 18 mois de prison ferme et 100.000 dinars d’amende pour « atteinte à l’intérêt national ». Quelques mois plus tard, en janvier 2020, il écope d’un an de prison avec sursis avec interdiction de s’exprimer.

En août de la même année, il est enlevé par des personnes en civil au niveau de la ville d'Aïn Taya, dans la banlieue d’Alger, alors qu'il vivait dans la clandestinité pour éviter la répression. Entre 2019 et 2024, le poète a été emprisonné à six reprises : sa libération remontait au mois de novembre 2024, à l'occasion d'une grâce présidentielle, mais il avait été interpelé, une nouvelle fois, en janvier 2025.

Condamné à 5 ans de prison pour « incitation à la haine sur les réseaux sociaux » en raison de messages critiquant le gouvernement, Tadjadit a vu sa peine réduite à une année de prison en appel, le 22 mai 2025.

Le lundi 10 novembre, la veille de l'audience au Tribunal criminel d'Alger, plusieurs organisations non gouvernementales, dont PEN International, qui lutte pour la liberté d'expression des écrivains, appelaient « les autorités algériennes à abandonner toutes les charges contre Mohamed Tadjadit et ses 12 co-accusés, et à les libérer ».

« Tadjadit est persécuté pour ses poèmes et son activisme pacifique, ce qui fait de son maintien en détention une violation de ses droits fondamentaux. Les poursuites engagées à son encontre envoient un message inquiétant à tous ceux et celles qui élèvent la voix pour défendre les droits humains et l'État de droit en Algérie », dénonçait cette coalition d'ONG.

Photographie : Mohamed Tadjadit (crédits Lydia Saidi)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com